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    Главная / Торги / R_502/54_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_502/54_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595883Дата и время окончания срока приема заявок R_502/54 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806595883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_502/54_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_502/54 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595883Подведение итогов не позднее R_502/54 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_502/54 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    24 334 412,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка д/аппарата DONATELLO к биопсийным кассетам №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов ИХА-FOB-ФАКТОР д/иммунохроматограф. качественного выявления крови в кале 20 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Реагент промывающий DxH 10л д/системы клеточного анализа UniCel DxH 800 coulter №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Раствор лизирующий DxH 5л д/системы клеточного анализа UniCel DxH 800 coulter №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Реагент диагностич. DxH 10л д/системы клеточного анализа UniCel DxH 800 coulter дилюент №1"

    Кол-во: 140

    "Позиция 6"

    "Наконечник д/дозатора 20мкл универсальный с фильтром ОП стер. №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов д/оценки поглотительной актив. фагоцитов и окислит. взрыва FagoFlowEx Kit №1 100 опр. ED7042"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов H&R FOB д/опред. скрытой крови в кале 30 опр. №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 9"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 193мм 10отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов д/опред. Адреналин-агрегации тромбоцитов с растворителем 1000 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая 1/3 трубки ширина 10мм дл.82мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов д/опред. тиреотропн.гормона ТироидИФА-атТГ 96мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. НД-ПМП-1 к Имипенему 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. НД-ПМП-1 к Меропенему 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. кл. М IgM общий-ИФА-БЕСТ 12*8 опр. №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. кл. G в крови IgG общий-ИФА-БЕСТ 12*8 опр. №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. кл. G Аскаридоз-IgG-ИФА-Бест 12*8 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. кл. A IgA общий-ИФА-БЕСТ 12*8 опр. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов РФМК-тест д/опред. растворимых фибрин-мономерных комплексов планшетный 192 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов Триглицериды-Витал 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов д/опред. СА-19-9-ИФА-БЕСТ №1 T-8470"

    Кол-во: 35

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов ВектоРубелла-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу краснухи №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов ВектоHBe-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к HBe-антигену вируса гепатита В 12*8 опред. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов ВектоРубелла-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к вирусу краснухи №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-С Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов д/опред. ацетоина 100 опред. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов ВектоHBe-антиген 12*8 опред. д/иммунофер. выяв. Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов Тромбин-реагент д/опред. тромбинового времени №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов Тромбин-реагент д/опред. тромбинового времени №10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса G к антигенам токсокар Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Келл(К) Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-C супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Cw Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов АЧТВ-тест д/опред. АЧТВ №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Трек мультикюветный д/анализатора Clima MC-15 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов Ренампластин 8мл д/опред. протромбинового времени №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Стекло покровное 24мм*24мм №200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Смесь буферная д/анализатора глюкозы Энзискан Ультра 10г фл. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 40"

    "Набор реагентов ВектоВПГ-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. M к вирусу герпеса типа I II 96 опр. №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 41"

    "Набор реагентов ВектоННV-6-IgG к чел. герпес-вирусу 6 типа д/опред. иммуноглобулина класса G 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Среда питательная Среда АГВ 0,25 кг №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Среда питательная д/выделения и культивирования лактобацилл 0,25кг сухая №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Набор реагентов д/опред. IgG к ЕА вируса Эпштейна-Барр ВектоВЭБ-EA-IgG стрип 12*8 №1 D-2172"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Набор реагентов 12*8 опред. д/опред. IgG к VCА вируса Эпштейна-Барр ВектоВЭБ-VCA-IgG стрип №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса М Микоплазма pneumoniae-IgМ-ИФА-БЕСТ №1 D-4366"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса М Chlamydophila pneumoniae-IgМ-ИФА-БЕСТ №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 48"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса G Treponema pallidum-lgG-ИФА-Бест №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 49"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса G Mycoplasma pneumoniae-lgG-ИФА-Бест №1 D-4362"

    Кол-во: 70

    "Позиция 50"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса G Chlamydophila pneumoniaе-IgG-ИФА-БЕСТ №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 192 опр. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. HBsAg Компл. №2 192 опр. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Набор реагентов д/опред. IgG к VCА вируса Эпштейна-Барр ВектоВЭБ-VCA-IgG стрип 12*8 №1"

    Кол-во: 55

    "Позиция 54"

    "Набор реагентов д/опред. антигена вируса гепатита В ДС-ИФА-HBsAg 96*5 опр. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 55"

    "Шайба д/остеосинтеза зубчатая нар. d-8, внут. d-4,2 №1 28.52.35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Шайба д/остеосинтеза зубчатая, большая д.нар.d-12,внут.d-7 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 59"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью левая ширина 13,5мм дл.157мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Наконечник 100-1000 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 220

    "Позиция 61"

    "Наконечник д/дозатора 100мкл-5000мкл 150мм №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов д/анализатора Энзискан Ультра контрольный р-р глюкозы 5, 10, 15, 20ммоль/л 5мл №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Мембрана глюкозооксидная МФГО д/анализатора глюкозы Энзискан Ультра №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Кюветы мультиячеистые д/анализатора Konelab Indiko 40*25 №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Пластина д/остеосинтеза 1/3 трубки с угл.стабильностью ширина 10,5мм дл.72мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Вода деионизированная 1л №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 68"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ванкомицину 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 72"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.25мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.15мм №1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 76"

    "Набор реагентов Тромборель S д/анализатора гематологич. 1000 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Набор реагентов д/опред. индекса авидности иммуноглобулинов класса G Векто ЦМВ-IgG-авидность №1 1558"

    Кол-во: 90

    "Позиция 78"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-D Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 79"

    "Набор реагентов Гельминты-lgG-ИФА-БЕСТ д/опред. иммуноглоб. кл. G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 80"

    "Набор реагентов д/анализатора гематологич. фиксирующий раствор Диафикс ЕО 5 дифф 1л №1 20314 Р60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Бутыль 30мл д/анализатора биохимич. Viva-E №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Влагопоглотитель д/ iChemVelocity №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов КМС Эверолимус 38мл д/анализатора Konelab №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Штатив-бокс д/предметных стекол на 100шт полистирол №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Реагент промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "Спица д/остеосинтеза резьбовая д.2,5мм дл.230мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с правая медиальная ширина 13мм дл.139мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.38мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 157мм 8отв №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Вставка 2мл д/центрифуги Rotina цито-камера №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Вставка 4мл д/центрифуги Rotina цито-камера №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Вставка д/центрифуги Rotina фильтр карта №200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Вставка 1мл д/центрифуги Rotina цито-камера №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Вставка д/центрифуги Rotina фильтр карта №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Вставка 8мл д/центрифуги Rotina цито-камера №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Вставка д/центрифуги Rotina с кольцом-фиксатором №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "Вставка держателей д/центрифуги Rotina д/цито-слайдов 1662/1670 №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Набор реагентов 0,5мл д/иммуногистохим. исследований антитела к Myogenin F5D мышиные моноклональные №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Адаптер д/роторов д/центрифуг СМ-6М/СМ-6МТ д/пробирок №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 102"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 5000мл с крышкой №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 103"

    "Набор реагентов д/системы модульной cobas 4800 д/опред. мутаций BRAF V600 24 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Контроль гематологический CBC-4K L 4,5мл д/анализатора гематологич. низкий фл. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 105"

    "Тест-система иммуноферментная МилаЛаб-ИФА-анти-НСV д/опред. антител к вирусу гепатита С Компл. №3 192 опр. №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 106"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. НД-ПМП-1 к Цефепиму 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Набор реагентов 500мл д/окраски мазков по Папаниколау OG6 №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 108"

    "Капилляры 20мкл end to end №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Калибратор 2мл д/опред. альбумина д/анализатора Konelab №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. НД-ПМП-1 к Азитромицину 15мкг фл. №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Реактив Микро-ЛА-Тест д/анализатора Multiskan FC д/теста Гиппурат 180 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Диск индикаторный с этилгидрокупреина гидрохлоридом д/идентиф. St. pneumoniae №100 DD009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 115"

    "Тест-полоски Aution Sticks 10EA д/анализаторов AUTION, POCKET CHEM д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 19

    "Позиция 116"

    "Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к возб. сифилиса 96 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 117"

    "Набор реагентов д/опред. индуктора агрегации тромбоцитов Коллаген с р-лем 120опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-А слаб 10мл д/опред. групп крови фл.-кап. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Калибратор для белков 1 уровень низкий жидкий 3*1мл №1 11200D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.80мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Набор реагентов ИФА-Бест д/опред. иммуноглоб. кл. Е общий t 2-8C №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 123"

    "Набор реагентов Real-time PCR-KRAS-7M д/выявления мутаций в гене KRAS методом ПЦР 36 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "Контроль гематологический CBC-4K H 4,5мл д/анализатора гематологич. высокий фл. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 125"

    "Контроль гематологический CBC-4K N 4,5мл д/анализатора гематологич. норма фл. №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 126"

    "Тест-система иммуноферментная МилаЛаб-ИФА-анти-НСV д/опред. антител к вирусу гепатита С Компл. №3 480 опр. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 127"

    "Пленка рентгеновская мед. 13*18 №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Набор реагентов д/опред. аутоантител к тироидной пероксидазе ТироидИФА-ат ТПО №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-Келл(К) Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 130"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 131"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-с Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 132"

    "Пробирка д/анализатора Статфакс и Микролаб боросиликатная 12*75 №250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Набор реагентов Мультифибрен U бычий 5мл д/анализатора гематологич. t 2-8C №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Набор реагентов д/опред. альфафетапротеина АФП-ИФА-БЕСТ-стрип №1 8456"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Набор реагентов Микро-ЛА-Тест д/анализатора Multiskan FC д/опред. фенилаланина 360 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность д/опред. индекса авидности иммуноглоб. класса G к вирусу простого герпеса I,II типа 48 опр. №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 138"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-Е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 139"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф нестер. №500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Пленка рентгеновская мед. 18*24 №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Набор реагентов ФОСФОР-УФ- UTS 100мл д/анализатора д/опред. фосфора фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 143"

    "Набор реагентов 162мл д/анализатора биохимич. д/опред. трансферрина №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Набор реагентов Желатин 10% 10мл д/иммуногематологич. исследований №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 145"

    "Набор реагентов 22мл/11мл д/анализатора биохимич. Viva д/опред. циклоспорина №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Набор реагентов 500мл д/окраски мазков по Папаниколау ЕА50 №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 147"

    "Набор реагентов 500мл д/окраски мазков по Папаниколау Гематоксилин Гарриса №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 148"

    "Метиленовый синий насыщ. р-р 100мл фл. пластик. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ д/опред. иммуноглоб. кл. G к Ureaplasma urealyticum t 2-8С №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 150"

    "Набор реагентов Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-Бест д/опред. иммуноглоб. кл. G к Mycoplasma hominis t 2-8С №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 151"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-В д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 152"

    "Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к вирусу герпеса типа I,II 96 опр. №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 153"

    "Набор реагентов Лямблия-антитела-ИФА-Бест д/опред. иммуноглоб. кл. А, М, G к антигенам лямблий 96 опр. №1 D-3552"

    Кол-во: 50

    "Позиция 154"

    "Набор реагентов ЦМВ-IgG-ИФА-Бест д/опред. иммуноглоб. кл. G к ЦМВ t 2-8С №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Пленка рентгеновская мед. 30*40 №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Пленка рентгеновская мед. 24*30 №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Набор реагентов ХламиБест С trachomatis-lgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к Chlamydia trachomatis 96 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 158"

    "Набор реагентов Векто-Токсо-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. М к Toxplasma gondii 96 опр. №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 159"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С Компл. №2 96 опр. №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 160"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС-СПЕКТР д/опред. антител к вирусу гепатита С core, NS3, NS4, NS5 24 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 161"

    "Набор реагентов ДС-ИФА-HBsAg д/опред. антител к вирусу гепатита В Компл. №2 t 2-8С №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 162"

    "Натрий хлористый хч фас. по 1,2кг №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 163"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.48мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Набор реагентов АПТВ-тест д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 100 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Реагент лизирующий Диалайз Базо II 1л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 168"

    "Реагент лизирующий Диалайз Аргос/Пентра 400мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 169"

    "Реагент изотонический Диадифтон Аргос/Пентра 20л. REFh20301P"

    Кол-во: 50

    "Позиция 170"

    "Среда питательная Агар питательный д/культивирования стафилококков элективно-солевой 250г №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 2500мл с крышкой №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 172"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 1000мл с крышкой №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 173"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. б/сетки 56мм*60мм вт.12мм рулон №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 174"

    "Система детекции Ultraview SISH DNP д/анализатора Ventana BenchMark 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Система детекции Ultraview Red ISH DIG д/анализатора Ventana BenchMark 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Коктейль зондов д/анализатора Ventana BenchMark д/определения статуса HER2 50 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Насос роторный д/газового хроматомасс-спектрометра GCMS-QP2010 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Калибратор 500мл д/анализатора IQ 200 фл. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 179"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-с Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 180"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 229мм 12отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Набор д/технического сопровождения д/прибора электрофореза №1"

    Кол-во: 1

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