Поставка бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), поставка топлива дизельного экологического класса не ниже К5(розничная поставка) 0171200001921002651

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002651 Уникальный номер закупки 0171200001921002651 Номер закупки Наименование закупки Поставка бензина автомобильного АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), поставка топлива дизельного экологического класса не ниже К5(розничная поставка) 0171200001921002651 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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