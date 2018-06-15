Попозиционная закупка на поставку шихты (на 14 июня 2018)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в случае доставки автотранспортом - 30 дней с момента поставки Товара на склад Покупателя; в случае доставки ж/д транспортом - 30 дней с момента поставка Товара на склад Покупателя; (допускаются иные условия оплаты) Перечень документации для участия в конкурсе 1. устав организации; 2. свидетельства о государственной регистрации; 3. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 4. приказ о назначении руководителя 5. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам на дату заключения договора и далее ежеквартально; 7. копию карточек образцов подписей руководителей; 8. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 9. копия паспорта руководителя; 10. документ подтверждающий местонахождение контрагента (свидетельство о праве собственности, договор аренды и др.); 11. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа о их получении; 12. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату;