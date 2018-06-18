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Номер извещения
ГП806797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право изготовления деталей по чертежам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
Почтовый адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон
+7 812 603-20-38 доб. 7092
Факс
+7 812 527-38-90
Адрес электронной почты
s.pronin@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пронин Станислав Михайлович
Место рассмотрения предложений
Приморский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление деталей по чертежам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 11:00 GMT +318.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806797Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей по чертежамПриморский
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 11:0018.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806797Дата и время вскрытия заявок Изготовление деталей по чертежамПриморский
Подведение итогов не позднее
18.06.2018 18:0018.06.2018 18:0018.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806797Подведение итогов не позднее Изготовление деталей по чертежамПриморский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление деталей по чертежам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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