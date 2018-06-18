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    Главная / Торги / R_502/50_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_502/50_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595646Дата и время окончания срока приема заявок R_502/50 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806595646

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_502/50_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_502/50 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595646Подведение итогов не позднее R_502/50 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_502/50 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    22 270 961,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор игл д/анализатора Кобас Интегра 400 плюс №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов д/анализатора Кобас С111 Активатор №1 04663632190"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов д/анализатора Кобас С 111 Лактатдегидрогеназа №100 05401674190"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Набор калибраторов 1мл д/опред. СА 125 д/анализатора №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Наконечник CORE с фильтром объем 1мл д/прибора Сobas 4800 Tip-High Vol. 5*96 №1 04639642001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Тест-полоски Aution Sticks 10EA д/анализаторов AUTION, POCKET CHEM д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Тест-полоски БМ-Лактат д/анализатора биохимич. Аккутренд Лактат д/опред. лактата №25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Сыворотка контрольная многопараметровая патология 10*5 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Краситель флуоресцентный Stromatolyser-4DS 42мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Устройство вакуумное с поршнем 2,7мл с ЭДТА ОП стер. 11мм/66мм №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Раствор д/ИС-модуля восстановительный №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 102

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов д/анализатора Кобас Интегра Фосфатазащелочная №400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Микропробирка 2мл градуир. с замк. мех. SafeSeal д.10,8мм дл.40мм №500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов CEA д/анализаторов д/опред. РЭА 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов BRAHMS PCT д/анализатора д/опред. прокальцитона 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Жгут для в/в манипуляций автомат. многораз. 450мм*25мм №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Калибратор липидов 1мл ЛПВН/ЛПНП-холестерина №3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 92

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 д/опред. спец. антигена 100 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов д/анализатора Кобас С111 д/опред. креатинина 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Контроль гематологический CBC-XE 4,5мл д/анализатора гематологич. высокий уровень H фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Контроль гематологический CBC-XE 4,5мл д/анализатора гематологич. нормальный уровень N фл. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Контроль гематологический CBC-XE 4,5мл д/анализатора гематологич. низкий уровень L фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Пробирка лабораторная 5мл б/делений нестер. 12мм/75мм №1"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 26"

    "Капилляр 20мкл с натрий-гепарином №50"

    Кол-во: 102

    "Позиция 27"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации со складкой 300мм*80мм*100м №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов д/определения ЛГ №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Устройство д/удаления лейкоцитов из эрмассы и цельной консерв. крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Материал стомат. 4,5мл система адгезивная фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Калибратор стандарт глюкозы 50мл раствор №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Фиксатор-краситель Диахим-ГемиСтейн-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Устройство вакуумное с поршнем 2,6мл с ЭДТА ОП стер. 13мм/65мм №50"

    Кол-во: 48

    "Позиция 34"

    "Пробирка вакуумная 2мл д/гематологии с ЭДТА-К3 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Пробирка вакуумная 4мл д/гематологии с активатором свертывания 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов Мочевая кислота-Витал 50мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов Гликозилированный гемоглобин-Витал д/анализатора д/опред. гликозилир. гемоглобина 167 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-Люис-Суммарные антитела д/опред. антител к возбудителю сифилису Компл. №3 480 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов Creatine Kinase MB д/анализатора д/опред. креатинфосфокиназы 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Набор реагентов C-Reactive Proteine д/анализатора д/опред. С-реактивного белка 300 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Материал стомат. зуботех. гипс артикуляционный 5кг белый №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Контроль гематологический CBC-5DMR N 3мл д/анализатора гематологич. норма фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Контроль гематологический CBC-5DMR H 3мл д/анализатора гематологич. высокий фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама с фуксином Циля 200опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 300мм/200м №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания кремнезем/гель ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Бумага фильтровальная лабораторная средн. фильтрации 1кг 21см*30см №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Контроль гематологический PreciControl ClinChem Multi 2 5мл д/анализатора универсальный II фл. №20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Контроль гематологический PreciControl ClinChem Multi 1 5мл универсальный №20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Пробирка реакционная д/анализатора Immulite One/1000/2000 №1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Система д/взятия капиллярной крови 20мкл с натрий-гепарином №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Набор реагентов д/выполнения коагуляционных тестов Коагуло-тест 100-200 опр.6фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Контейнер лабораторный 60мл д/взятия биопроб нестер. ПП с завинч. крышкой №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Пробирка вакуумная 2,5мл д/гематологии с активатором свертывания и гелем 13*75мм №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 56"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой, воздушной и газовой стерилизации 1060мм*1000мм №120"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Игла д/взятия крови ОП стер. G21*0,80мм*38мм №100"

    Кол-во: 23

    "Позиция 58"

    "Кювета и шарик д/анализатора Реалайт №1920"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Валик мед. стомат. хлопковый ОП нестер. р.2 №40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Набор реагентов CELLPACK DCL 20л д/анализатора гематологич. дилюент универасальный №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Рулон д/мед. пар. плазм. и радиац. стер. плоские Тайвек/пленка 200мм/70м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Среда питательная агар колумбийский с бараньей кровью чашка Петри №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА с крышкой BD Hemogard 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 22

    "Позиция 64"

    "Пробирка вакуумная 4мл с литий-гепарином с крышкой BD Hemogard 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Микропробирка вакуумная 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. с капилляром 8мм/43мм №100"

    Кол-во: 45

    "Позиция 66"

    "Зонд-тампон д/отбора проб с пробиркой ОП стер. вискоза/пластик 13мм/165мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Калибратор 3мл д/анализатора фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Набор реагентов DHEAs д/анализаторов д/опред. ДГЭА-С 100 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Планшет д/определения групп крови П-50 на 50 лунок №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 70"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 75г/м2 216мм*280мм*250л №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 71"

    "Дез. средство Миродез-универ 5л с моющим эффектом №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Тест дискриминационный Cobas TaqScreen MPX Test д/выявления ВИЧ, гепатита С и гепатита В д/анализаторов Cobas TaqMan, Cobas AmpliPrep 96 опр. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Раствор ISE Solution 2 9,5мл стандарт 2 д/анализатора №6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Набор реагентов ALT IFCC д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт 500 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Раствор промывающий Cleancell 380мл д/анализатора 1000 опр. №6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Контейнер д/анализатора S2 Fluid Pack №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Набор реагентов TSH д/количественного опред. д/опред. ТТГ 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Набор реагентов CA 125 II д/анализатора д/опред. СА 125 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Набор реагентов FT4 д/анализатора иммунологич. д/опред. Т4 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Набор реагентов 4*40мл д/опред. общ. белка t 2-8С №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-А1 д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Набор реагентов Диахим-ПАП д/окраски мазков по Папаниколау 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 хемилюмин. субстрат 2000 опр. №"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Набор калибраторов 3мл д/автоматизированных систем д/анализатора №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Набор реагентов д/анализатора газов крови и электролитов контейнер с реагентами С3 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Набор реагентов д/анализатора газов крови и электролитов раствор калибровочный С2 №1 03144020001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Раствор системный Глюкоза/лактат 500мл д/анализатора BioSen S-Line/BioSen C-Line №1"

    Кол-во: 26

    "Позиция 88"

    "Набор реагентов 4*40мл + 2*20мл д/опред. мочевой кислоты t 2-8C №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Набор реагентов 176мл д/анализатора биохимич. BS д/опред. АсАт №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Набор реагентов 176мл д/анализатора биохимич. BS д/опред. АлАт №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Раствор промывающий CD80 Detergent 1л д/анализатора BS-380 детергент фл. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 д/опред. ТТГ 100 опр. №"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 д/опред. Т4 свободного 100 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Набор реагентов Total PSA д/анализатора д/опред. ПСА общего 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Раствор промывочный S1 Rinse Solution д/анализатора конт. №2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Набор реагентов д/анализатора КХ-21 Stromatolyser-WH лизирующий реагент 3*500 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Набор реагентов д/анализатора Кобас С111 АЛТ №400"

    Кол-во: 7

    "Позиция 98"

    "Набор реагентов Albumin Gen. 2 cobas д/анализатора д/опред. альбумина 100 опр. №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Набор реагентов д/анализатора Кобас С 111 альфа-амилаза №200 05401496190"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Набор реагентов д/анализатора Кобас С 111 АСТ №400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Набор реагентов д/анализатора Кобас С111 белок общий №400"

    Кол-во: 13

    "Позиция 102"

    "Набор реагентов д/анализатора Cobas д/опред. билирубина общ. 400 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Набор реагентов Bilirubin Direct Gen.2 д/анализатора Кобас С111 д/опред. билирубина прямого 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Набор реагентов д/анализатора Cobas д/опред. креатинкиназы 200 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Набор реагентов д/анализатора Cobas д/опред. мочевины 400 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Набор реагентов alfa-Amylase EPS д/анализатора д/опред. альфа-амилазы 300 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Набор реагентов AST IFCC д/анализатора д/опред. аспарагиновая трансаминазы 500 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Набор реагентов Total Protein д/анализатора д/опред. общ. белка 300 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Набор реагентов Bilirubin-T DPD Gen.3 д/анализатора д/опред. общ. билирубина 250 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Набор реагентов Iron Gen. 2 д/анализатора д/опред. железа 200 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Набор реагентов д/анализатора Unsaturated Iron Binding Capacity железосвязывающая способность 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Набор реагентов Creatinine Jaffe Gen. 2 д/анализатора д/опред. креатинина Яффе 700 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Набор реагентов Creatine Kinase д/анализатора д/опред. креатинкиназы 200 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Набор реагентов LDH IFCC д/опред. лактатдегидрогеназы 300 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Набор реагентов Ureal д/анализатора д/опред. мочевины 500 опр. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Раствор чистящий Deproteinizer for cobas System 21мл д/анализатора №6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Набор реагентов Reumatoid Factors д/анализатора биохимич. д/опред. ревматоидного фактора 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Набор реагентов Cholesterol д/анализатора д/опред. холестерина 400 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Набор контролей CBC-3D 8мл д/анализатора гематологич. 1L,2N,1H фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Набор реагентов д/анализатора газов крови и электролитов раствор калибровочный С 1 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Набор реагентов Cellpack 20л д/анализатора гематологич. дилюент универасальный №1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 122"

    "Набор контрольных растворов д/выявления ВИЧ, гепатита С и гепатита В д/анализаторов Cobas TaqMan, Cobas AmpliPrep №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 123"

    "Набор реагентов д/анализатора BS Multi Sera Calibrator 10*3мл №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Набор реагентов д/опред. глюкозы в крови д/анализаторов BS №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Набор реагентов 3*35мл д/анализаторов BS д/опред. креатинина t 2-8С №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Набор реагентов 4*35мл + 2*18мл д/анализаторов BS д/опред. мочевины t 2-8С №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Набор реагентов 160мл д/анализаторов BS д/опред. холестерина №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Набор реагентов 1*40мл+1*14мл д/анализаторов BS д/опред. ЛПВП t 2-8С №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Набор реагентов 1*40мл+1*14мл д/анализаторов BS д/опред. ЛПНП t 2-8С №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Раствор Мульти/стандарт 2мл д/анализатора BioSen S-Line/BioSen C-Line микропробирка №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Контейнер д/анализатора СнэпПак 9110, 9140 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Буфер Procell 380мл д/анализатора Cobas e, Elecsys №6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Раствор красителя Диахим-Гемистейн-Р 1л Азур-Эозин по Романовскому профессионал 6000 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Микроэлектрод кальциевый д/анализатора №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Стекло предметное АпексЛаб со шлифов. краями 75мм*25мм*1,0мм №1"

    Кол-во: 720

    "Позиция 136"

    "Стекло покровное АпексЛаб 18мм*18мм*0,15мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Система д/взятия капиллярной крови К3 ЭДТА 200мкл №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 138"

    "Устройство вакуумное с поршнем 4,9мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/90мм №1"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 139"

    "Устройство вакуумное с поршнем 1.4мл с цитратом натрия 3,2% ОП стер. 8мм/66мм №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Пробирка реакционная д/анализатора 60шт. 3600 опр. №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Пробирка полипропил. тип Эппендорф 1,5мл №1000"

    Кол-во: 110

    "Позиция 142"

    "Пробирка входящая д/анализатора Cobas Ampliprep Tube-S-Box Cobas Ampliprep 24шт. №12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Бумага индикаторная д/опред. хеликобактер экспресс-тест №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 144"

    "Набор реагентов по ABO/Rh/антителам Поли-кассета д/опред. групп крови №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Набор реагентов 2*10мл д/опред. групп крови по ABO/Rh/ат контр.эритроциты Аффирмаджен 0,8% №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Набор реагентов Серджискрин 0,8% 30мл д/типирования групп крови №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Набор реагентов д/гистолог. исследований 10л Формалин 10% забуференный №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Набор реагентов Юни-Тест-БМ 500мл д/опред. белка в моче t 2-8С №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Система двухфазная д/анаэробных и аэробных бактерий фл. №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Пробирка вакуумная 3мл д/гематологии с натрием цитратом 3,2%,двойной стенкой 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 151"

    "Пробирка вакуумная 2мл д/гематологии с лития гепарином 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Пробирка вакуумная 4мл д/гематологии с ЭДТА-К2 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 36

    "Позиция 153"

    "Пробирка вакуумная 1,5мл д/гематологии д/изм. СОЭ методом Вестергрена 9мм*120мм №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Устройство вакуумное с поршнем 9мл с активатором свертывания ОП стер. 16мм/92мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 155"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания кремнезем ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 252

    "Позиция 156"

    "Устройство вакуумное с поршнем 3,5мл д/опред. СОЭ по Вестергрену №500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. 16мм/100мм №1"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 158"

    "Пробирка вакуумная 5мл с цитратом натрия 3,2% ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 159"

    "Пробирка вакуумная 1,3мл с цитратом натрия 3,2% ОП стер. 10мм/45мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Пробирка вакуумная Microvette с КЗ ЭДТА 2мл №100 38.346"

    Кол-во: 60

    "Позиция 161"

    "Пробирка вакуумная 10мл с активатором свертывания ОП стер. 16мм/95мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 162"

    "Устройство вакуумное с поршнем 7,5мл с активатором свертывания ОП стер. 15мм/92мм №50"

    Кол-во: 46

    "Позиция 163"

    "Устройство вакуумное с поршнем 5мл с цитратом натрия 3,2% ОП стер. 11мм/92мм №1"

    Кол-во: 4600

    "Позиция 164"

    "Устройство вакуумное с поршнем 5,5мл с активатором свертывания ОП стер. 15мм/75мм №50"

    Кол-во: 207

    "Позиция 165"

    "Устройство вакуумное с поршнем 2,7мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 166"

    "Устройство вакуумное с поршнем 4,5мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 167"

    "Устройство вакуумное с поршнем 2,6мл с ЭДТА ОП стер. 13мм/65мм №1"

    Кол-во: 4900

    "Позиция 168"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания кремнезем с крышкой BD Hemogard 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 24

    "Позиция 170"

    "Пипетка Пастера ПЭ градуир. нестер. 1мл/150мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 171"

    "Чашечки д/образцов д/анализатора Кобас Интегра 400плюс с отверстием белые №1000 21045318001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Устройство д/исследований проб крови 600мкл с активатором свертывания ОП стер. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Наконечник ОП K-tips 1,2 мм 36 лунок №12 03287343001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Наконечник д/дозатора 1800 опр. №3600"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Микропробирка Апекслаб с К2 ЭДТА с капилляром 200 мкл №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 176"

    "Мембрана BST керам. д/изм. глюкозы №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 177"

    "Макро-кювета д/анализатора KС 1 №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Кювета реакционная д/анализатора Sysmex СА №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 179"

    "Кювета измерительная д/анализатора Cobas c 111 в сегментах 168шт. №10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Салфетка спиртовая с изопропиловым спиртом 65*30мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 181"

    "Капилляр д/анализатора спермы SQA-V №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Капилляры с фиксир.меткой разлома 20 мкл №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Переходник соединит. д/иглы трубчатой с мембраной №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 184"

    "Облучатель мед. бактерицидный №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 185"

    "Адаптер-переходник д/иглы трубчатой тип Луер №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 186"

    "Микрокювета д/анализатора 1000 шт. №20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Пленка рентген. мед. ERGONOM-X дентальная самопроявл. №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Материал контрольный Комбитрол Плюс В 1,7мл уровень 2 №30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Лампа медицинская бактерицидная №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 190"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 57мм*20м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 191"

    "Тест-полоски Roche CARDIAC Troponin Т д/опред. тропонина Т д/анализатора Кобас Н232 №10"

    Кол-во: 110

    "Позиция 192"

    "Тест-система ТРОП Т сенситив д/опред. кардиоспециф. полипептида тропонина Т 10 тестов t 2-8С №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Тест-полоски Roche CARDIAC D-Dimer д/опред. Д-Димера д/анализатора Кобас Н232 №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Тест-полоски д/анализа мочи НонаФАН-СГ №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 195"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Комбур 10 тест УИкс №100"

    Кол-во: 26

    "Позиция 196"

    "Тест-полоски д/анализа мочи к анализатору UriLit-500C, Littest-11G №100"

    Кол-во: 180

    "Позиция 197"

    "Тест-полоски д/анализа мочи к анализатору UriLit-150, Littest-11A №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 198"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 150мм/200м №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 199"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 100мм/200м №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 250мм/70м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 201"

    "Наконечник стомат. турбинный №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Кассета д/подачи стерилизующего вещества №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "Игла трубч. с мультиадаптером 21G*3/4 короткий выход 0,8мм*19мм 80мм №100"

    Кол-во: 9

    "Позиция 204"

    "Игла трубчатая ОП стер. G22*0,70мм*38мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 205"

    "Игла трубчатая ОП стер. G21*0,80мм*38мм №1"

    Кол-во: 9900

    "Позиция 206"

    "Игла двустор. трубчатая зеленая 21G 1/2 0,8*38мм №1"

    Кол-во: 11500

    "Позиция 207"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 60мл стер. с ложечкой полипропилен №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 208"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 60мл стер. с ложечкой полипропилен №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 209"

    "Материал стомат. слепочный №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Емкость-контейнер 0,25л д/сбора острого инструментария класс Б с полуавтаматической крышкой №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 211"

    "Емкость-контейнер 1л д/колюще-режущих мед. отходов класса Б №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 212"

    "Зеркало стомат. без увелич. р.4 d- 22мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Бор стомат. с алмазной головкой д/турбинного наконечника №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 214"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Набор реагентов 4*40мл триглицеридов GPO-POD метод t 2-8С №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Набор реагентов 100мл д/анализатора биохимич. BS д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "Набор реагентов RAMP д/опред. тропонина I 25опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Раствор депротеинезирующий Deproteinizer 11мл д/анализатора №2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 219"

    "Набор реагентов д/анализатора Кобас Интегра Кальций ген.2 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Набор реагентов д/анализатора д/опред. билирубина прямого 350 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Разбавитель Вероналовый Буфер Оурена Дейд 15мл №10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "Набор пробирок 2мл д/анализатора IRMA Tru Point/коагуломера Hemochron д/опред. активного времени свертывания 95 шт. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Иглодержатель ОП нестер. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 120мл стер. полимерн. с крышкой №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 225"

    "Реагент лизирующий Stromatolyser-4DL 5л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Раствор очищающий Probe Cleaning Ki д/анализатора Immulite One/1000/2000 100 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 227"

    "Набор реагентов Мультифибрен U бычий 5мл д/анализатора гематологич. t 2-8C №10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 228"

    "Устройство д/пробоподготовки SPU 24шт. №12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 229"

    "Набор реагентов Берихром Антитромбин II 69мл д/анализатора гематологич. 270 опр. №1"

    Кол-во: 34

    "Позиция 230"

    "Набор реагентов ALP IFCC Gen. 2 д/анализатора ILab Aries д/опред. щелочной фосфатазы 100 опр. №4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 231"

    "Пробирка вакуумная 5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №50"

    Кол-во: 210

    "Позиция 232"

    "Набор реагентов Lipase д/анализатора д/опред. липазы 200 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Набор реагентов д/анализатора газов крови и электролитов Электрод Na+ AVL №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 234"

    "Набор реагентов д/определения ФСГ №1 11775863122"

    Кол-во: 3

    "Позиция 235"

    "Набор реагентов 5.1л д/промывки в ПЦР-исслед.-промывочный реагент Cobas TaqScreen Wash Reagent №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 236"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 д/опред. ПСА 100 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 237"

    "Набор реагентов Prolactin II д/опред. пролактина 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Тест-полоски д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Устройство д/исследований проб крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП нестер. №100"

    Кол-во: 135

    "Позиция 240"

    "Раствор моющий кислый д/анализатора Кобас Интегра №1 20754765322"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Набор реагентов д/гистолог. исследований 1л Формалин 10% забуференный №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "Пробирка вакуумная 5мл с литий-гепарином ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 243"

    "Набор реагентов АПТВ-тест д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 100 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 244"

    "Концентрат системного раствора 500мл д/анализаторов BST №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Набор тест-полосок иммун. РЭД д/выявления гемоглобина в кале скрытой крови №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,2% с крышкой BD Hemogard 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 247"

    "Устройство д/исследований проб крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. №100"

    Кол-во: 101

    "Позиция 248"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/анализатора Гемолюкс 49мм*30м вт.12мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 249"

    "Пробирка вакуумная 2мл д/гематологии с натрием цитратом 3,8%,двойной стенкой 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 23

    "Позиция 250"

    "Пробирка вакуумная 3мл с литий-гепарином 13*75мл №1"

    Кол-во: 900

    "Позиция 251"

    "Набор реагентов Желатин 10% 10мл д/иммуногематологич. исследований №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 252"

    "Набор реагентов д/анализатора ХТ-4000i Sulfolyser реагент лизирующий №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови человека Цоликлон анти-A1 Лектин 10мл №1 A1.10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Набор реагентов Cellclean 50мл д/анализаторов KX-21N/XT-4000i/XS-800i/XS-1000i депротеинизатор №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "Реагент лизирующий STROMATOLYSER-FB 5л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 256"

    "Раствор промывающий Probe wash module д/анализатора Immulite One/1000/2000 2000 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 257"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 70г/м2 90мм*90мм*360л №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 70

    "Позиция 259"

    "Набор контрольных материалов крови норма Para 12 Extend для анализаторов 1L,1N,1H t2-10C №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Держатель д/игл д/фиксации иглы №250"

    Кол-во: 11

    "Позиция 261"

    "Устройство д/переливания крови из контейнера с лейкофильтром ПК 22-03 с одноканал. иглой G18 №"

    Кол-во: 80

    "Позиция 262"

    "Пробирка вакуумная 10мл с активатором свертывания кремнезем с крышкой BD Hemogard 16мм/100мм №100"

    Кол-во: 70

    "Позиция 263"

    "Разбавитель изотонич. Изотонак-3 20л д/анализатора МЕК-640 I №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 264"

    "Материал стомат. 14г+14г пломбировочный №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Материал стомат. слепочный 140мл корригирующий Light body низкой вязкости №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 266"

    "Набор реагентов Люис-тест д/опред. антител ассоциированных с сифилисом Компл. №2 t 2-8С №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Набор реагентов Техпластин-тест д/опред. протромбинового времени 100 опр.-200опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Тест-полоски Пентафан д/анализа мочи №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 269"

    "Набор реагентов Тромбо-тест д/опред. тромбинового времени со станд. плазмой 50 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 270"

    "Презерватив д/ректо-ваг. датчика аппарата УЗИ латексные №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 271"

    "Набор реагентов д/опред. гликолизир. гемоглобина HbA1c в крови №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Пробирка Tube-K Box 12 штативов к анализатору Cobas ТакМан 48 №96 03137082001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Устройство вакуумное с поршнем 2мл с литий-гепарином ОП стер. 11мм/66мм №1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 274"

    "Иглодержатель стандартный №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 275"

    "Бумага д/принтера д/анализатора Cobas c 111 рулон №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Фильтр лейкоцитарный №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 277"

    "Мочеприемник прикроватный с клапаном и сливом 1л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 278"

    "Набор реагентов Тромборель S д/анализатора гематологич. 1000 опр. №1"

    Кол-во: 34

    "Позиция 279"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 108мм*140мм*250л №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 280"

    "Пробирка лабораторная 2,5мл с литий-гепарином ОП стер. 12мм/56мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 281"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 282"

    "Набор реагентов КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ д/опред. антител к ВИЧ-1/2 д/опред. антигена p24 к ВИЧ1 192 опр. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 283"

    "Игла д/взятия крови ОП стер. G 1/2 0,8*38мм №100"

    Кол-во: 130

    "Позиция 284"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 250мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Электрод пациента д/ЭКГ ELI д/конечности №4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 286"

    "Адаптер д/пробирок с образцом №150"

    Кол-во: 7

    "Позиция 287"

    "Набор реагентов Тромбо-тест д/опред. тромбинового времени 50 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Пробирка вакуумная 3мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм*75мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Тест-полоски Аккутренд Холестерин д/анализатора биохимич. Аккутренд д/опред. холестерина №25"

    Кол-во: 178

    "Позиция 290"

    "Тест-полоски д/анализатора биохимич. Аккутренд д/опред. глюкозы в крови №25"

    Кол-во: 113

    "Позиция 291"

    "Банка полимерная 100мл с винт. крышк. д/взятия проб биомат. д/анализа однораз №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 292"

    "Набор реагентов масло иммерсионное 100г №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 293"

    "Набор реагентов CA 19-9 д/анализатора ILab Aries д/опред. СА 19-9 100 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "Набор калибраторов 1мл д/опред. СА 19-9 №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Пробирка вакуумная 5мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 180

    "Позиция 296"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 360

    "Позиция 297"

    "Набор контрольных материалов ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-КОНТРОЛЬ-ВИТАЛ 0,5мл д/анализатора биохимич. д/опред. гликозилир. гемоглобина №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 298"

    "Контейнер д/анализатора S3 Fluid Pack А №1"

    Кол-во: 2

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