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    Главная / Торги / R_502/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_502/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595619Дата и время окончания срока приема заявок R_502/48 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806595619

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_502/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_502/48 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595619Подведение итогов не позднее R_502/48 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_502/48 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    29 080 657,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Халат хир. нестер. манжет, ламинир. пл.42 дл 140см р.52-54 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. 16мм/100мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 3"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 90см, р.4/0 метрич.1,5 две иглы колющ. 25мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-А д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови человека Цоликлон анти-C супер 10мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови человека Цоликлон анти-E супер 10мл №1 ЕВ.10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Пеленка хир. ОП стер. смс пл.42г/м2 80см*70см №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 8"

    "Респиратор фильтрующий №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. текстур. анатом. с удл. крагой р.7,5 пар №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. текстур. анатом. с удл. крагой р.7 пар №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "Абсорбент 5л углекислого газа №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.24 №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 13"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.23 №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 14"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.22 №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 15"

    "Набор трахеопищеводный ОП стер. Fr41 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Набор трахеопищеводный ОП стер. Fr37 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Трубка дренажная одноканальная ОП стер. СН 24/50см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Катетер в/в центр. двуххпросв. 20см 7Fr №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Катетер баллонный маточный Жуковского с трубкой, резервуаром и проводником №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Пленка рентгеновская мед. д/маммографии 18*24см №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Дез. средство Альфасептин 100мл кожный антисептик спрей №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "Тест-полоски д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Маркер хирургический с обычным стержнем №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Пленка рентгеновская мед. д/маммографии 18см/24см №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "Материал пломбир. набор №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Инструмент стомат. эндодонтический р.10 дл.25мм №6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 27"

    "Фильтр д/коробок стерилизационных 2 шт. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 28"

    "Гель для УЗИ сред. вязкости окрашенный 250г фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Набор дисков стомат. шлифов. с дискодерж. с втулкой металл. 12мм/14мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Набор д/эпидуральной анестезии игла Туохи G18, катетер, фильтр, LOR-шприц №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "Набор д/эпидуральной анестезии игла Туохи G18, катетер, фильтр, LOR-шприц №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов Векто-Токсо-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к Toxplasma gondii t 2-8С №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Устройство дренирующее ОП стер. д/плевральной пункции 3 иглы 80мм G14, G16, G19 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Устройство дренирующее ОП стер. д/плевральной пункции 3 иглы 80мм G14, G16, G19 №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов Т4 Свободный-ИФА-Бест д/опред. тироксинаТ4 t 2-8С №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. текстур. неанатом. р.6 пар №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов ТТГ-ИФА-Бест д/опред. ТТГ в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Мочеприемник 2л прикроватный с клапаном, прямой слив, нестер. А3 90см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 39"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. текстур. неанатом. р.8 пар №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 40"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. текстур. неанатом. р.7 пар №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 41"

    "Бинт гипсовый 3м*20см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 42"

    "Бинт гипсовый 3м*20см №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 43"

    "Устройство дренирующее дренаж Ульмера с троакаром СН 18/75см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 44"

    "Щетка д/очистки каналов эндоскопа Щ-205 для канала 2,8мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Шапочка-берет ОП стер. спанбонд пл.18гр/м² №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 46"

    "Термометр стеклянный д/холодильника №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 47"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 48"

    "Пробирка вакуумная 6мл б/наполнителя ОП стер. 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 49"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.S пар №1"

    Кол-во: 250000

    "Позиция 50"

    "Набор реагентов Ферритин-ИФА-БЕСТ д/анализатора биохимич. д/опред. ферритина 96 опр. №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-В №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 52"

    "Штатив д/вливаний №1 ШДВ-02-МСГ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с ЭДТА №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-e супер №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса G Treponema pallidum-lgG-ИФА-Бест №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Отсос хир. д/аспирации Пул с рукояткой СН20 д/кишечной аспирации с соед. трубкой 350см СН 24 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 57"

    "Устройство дренирующее 700мл с дренажом Спирал СН 28 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Устройство дренирующее 700мл с дренажом Спирал СН 24 №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 59"

    "Трубка дренажная резиновая тип 2 1кг 5*1,5мм №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 60"

    "Микропробирка Апекслаб с К2 ЭДТА с капилляром 200 мкл №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 61"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 62"

    "Катетер дренажный с троакаром СН 18 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 63"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 135мм/185мм №1"

    Кол-во: 60000

    "Позиция 64"

    "Зонд ректальный ОП стер. СН 30/40см №1"

    Кол-во: 350

    "Позиция 65"

    "Микрокювета д/опред. гемоглобина №50 3000-3012-0765"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 1,31м2 57мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 67"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 210*25м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 90мм*90мм*360л №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 69"

    "Марля мед. на втулке ОП нестер. фас. по 5м пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 70"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 71"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 72"

    "Держатель д/взятия проб крови АпексЛаб многораз. №200"

    Кол-во: 60

    "Позиция 73"

    "Трубка кислородная высокого давления кислорода 2,1м №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 74"

    "Маска аэрозольная д/взрослых №1"

    Кол-во: 1025

    "Позиция 75"

    "Контур дых. реверс. Smoothbore 1,6м Y-коннектор, 2 влагосб., порты 7,6мм, доп. шланг 0,5м №1 5009000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 76"

    "Контур дых. с влагосбор. комплектом для работы с закисью азота доп. шланг 0,2м 10мм/1.2м №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "Канюля назальная кислородная р.L №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 78"

    "Зажим д/пуповины одноразовый стер. №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 79"

    "Фартук рентгенозащит. р.ММ 46-54 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Простыня хир. ОП нестер. смс пл.42г/м2 140см/200см №1"

    Кол-во: 3300

    "Позиция 81"

    "Пеленка гигиеническая ОП стер. смс пл.25г/м2 60*90см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 82"

    "Магистраль удлинит. KDM стер. 1.45*2,75мм, 150см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 83"

    "Магистраль удлинит. KD-Line стер. с роликовым зажимом разветвительная на 4 хода 35см №1 772300"

    Кол-во: 300

    "Позиция 84"

    "Коннектор инфуз. 4,5мл тип ЛС-4 с 4 коннекторами 35см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 85"

    "Коннектор инфуз. 1,6мл тип ЛС-2 с двумя коннекторами 15см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 86"

    "Система трансфузионная ОП д/переливания крови №1"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 87"

    "Катетер в/в центр. трехпросв. 20см 7Fr 16*18*18 Ga, шприц Raulerson №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 88"

    "Канюля-фильтр Мини Спайк фильтр 0,45мм,фильтр 5мм №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 89"

    "Заглушка инфузионная с адаптером Луер-Лок ОП стер. №1"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 90"

    "Фильтр д/коробки стерилизационной КФ-9 №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 91"

    "Фильтр д/коробки стерилизационной КФ-6 №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 92"

    "Фильтр д/коробок стерилизационных №2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 93"

    "Индикатор паровой стерилизации №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Индикатор биологический д/контроля работы дез. камер д/опред. золотистого стафилококка штамм 906 №10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 95"

    "Материал стомат. Эстелайт Сигма Квик А2 шприц 3,8гр №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "Материал стомат. 5мл адгезивная система №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 5см*500см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 98"

    "Устройство д/вливания в малые вены тип Бабочка G27 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 99"

    "Игла инъекц. ОП д/анастезии G18 дл. 70мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 100"

    "Материал стомат. Иодент нетверд. паста д/пульпитов и периодонтитов 25г №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 50мм*30м вт.12мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 102"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 90см, р.4/0 метрич.1,5 нерассасыв. две иглы колющ. 17мм 1/2 №12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 90см, р.4/0 метрич.1,5 нерассасыв. две иглы колющ. 17мм 1/2 №12"

    Кол-во: 25

    "Позиция 104"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 90см, р.3/0, метрич.2 нерассасыв. две иглы колющ. 26мм №12"

    Кол-во: 45

    "Позиция 105"

    "Мыло жидкое Чистея 0,45л с антибактериальным эффектом с дозатором №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 106"

    "Материал хир. шовный Нейлон лента 6мм*70мм №12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Материал хир. шовный Монокрил Плюс стер. нить 70см, р.4/0, метрич. 1,5 игла обратнорежущ. 16мм 3/8 №12"

    Кол-во: 45

    "Позиция 108"

    "Материал хир. шовный Монокрил Плюс стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла обратнорежущ. 26мм 3/8 №12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Дез. средство Чистея 1л жидкое мыло №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 110"

    "Устройство д/вливания инф. растворов ОП пластик. игла G21*0,80мм*40мм №1"

    Кол-во: 250000

    "Позиция 111"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. опудр. неанатом. р.М пар №50"

    Кол-во: 70

    "Позиция 112"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. опудр. неанатом. р.S пар №50"

    Кол-во: 95

    "Позиция 113"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. опудр. неанатом. р.L пар №50"

    Кол-во: 95

    "Позиция 114"

    "Инструмент стомат. эндодонтический р.30 дл.25мм №6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 115"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 116"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.XS пар №1"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 117"

    "Игла д/забора крови №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 118"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. р.М пар №1"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 119"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. р.L пар №1"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 120"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. р.S пар №1"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 121"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.М пар №1"

    Кол-во: 150000

    "Позиция 122"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.L пар №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 123"

    "Лампа к облучателям ОБН, ОБП №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 124"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.23 №1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 125"

    "Трубка кислородная назальная д/детей 2м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 126"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Dirui E10 ATN №100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 127"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. 15см/40см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 128"

    "Паста стомат. д/пломбир. корневых каналов 20г №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 129"

    "Перчатка защитная рентгенозащит. 0,25 Pb пар №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Перчатки хир.латексн. неопудр. текстур. ОП стер. р.9 пар №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 131"

    "Перчатки хир.латексн. неопудр. текстур. ОП стер. р.8,5 пар №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 132"

    "Перчатки хир.латексн. неопудр. текстур. ОП стер. р.8 пар №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 133"

    "Перчатки хир.латексн. неопудр. текстур. ОП стер. р.7,5 пар №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 134"

    "Перчатки хир. латексн. неопудр. текстур. ОП стер. р.7 пар №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 135"

    "Перчатки хир. латексн. неопудр. текстур. ОП стер. р.6,5 пар №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 136"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. с РКП СН 12/45см №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 137"

    "Фильтр д/коробки стерилизационной КФ-18 №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 138"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 110мм*140мм*150л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 139"

    "Зонд-тампон д/отбора проб ОП стер. дерево/хлопок 200мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 140"

    "Материал стомат. слепочный 453г №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 141"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.22 №1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 142"

    "Клеенка подкладная с ПВХ покрытием с рисунком 25м*1,4м №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 143"

    "Комплект стомат. ОП д/инъекц. картридж с ультракаином DS форте 40мг/мл 1,7мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 144"

    "Набор реагентов Эритротест-Цоликлон 10мл Анти-с Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 145"

    "Канюля аспирационная д/забора медикаментов с антибактериальным воздушным фильтром 0,45мкм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 146"

    "Набор реагентов Эритротест-Цоликлон 10мл Анти-D Супер t 2-8C фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 147"

    "Наконечник клизменный ОП пластик. стерил. 105*6,7 №1"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 148"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. р.XS пар №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 149"

    "Пинцет мед. ОП стер. 15см №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 150"

    "Мыло жидкое Гамма 1л кожный антисептик с дозатором №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 151"

    "Дез. средство Фриасепт-гель 1л кожный антисептик с дозатором №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 152"

    "Марля мед. ОП нестер. фас. по 10м пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 153"

    "Каналонаполнитель Лентуло 25мм №4 002"

    Кол-во: 50

    "Позиция 154"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 4см*500см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 155"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 3см*500см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 156"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 2см*500см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 157"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 1см*500см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 158"

    "Материал стомат. пломбировочный 5мл хим. отверждения бонд, гель 15г+15г №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 159"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя G22 1/2 №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 160"

    "Перчатки хир.латексн. неопудр. текстур. ОП стер. р.6 пар №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 161"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. однокр.хлорир. р.XS пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 162"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. тип В Ложка Фолькмана №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 163"

    "Устройство д/интраоперационной аспирации ОП с наконечником СН 10 Янкауер с в/к, соед. трубка 350см СН 24 №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 164"

    "Дез. средство Сайдезим 5л №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Повязка д/фиксации в/в катетера с портом Niko-Fix №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 166"

    "Бинт гипсовый 3м*10см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 167"

    "Материал стомат. прокладочный 13г+11г набор №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 168"

    "Клеенка подкладная с ПВХ покрытием зеленая 25м*104см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 169"

    "Клеенка подкладная с ПВХ покрытием белая 25м*104см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 170"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. б/сетки 210мм*30м вт.18мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 171"

    "Шапочка-берет ОП нестер. спанбонд 17г/м² №100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 172"

    "Термоиндикатор электронный контроля Холодовой цепи №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 173"

    "Перчатки смотр. нестер. винил. неопудр. р.S пар №50"

    Кол-во: 150

    "Позиция 174"

    "Лампа к облучателям ОБН, ОБП №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 175"

    "Дез. средство Лайна 1л с моющим эффектом концентрат №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Клеенка компрессная ПВХ термопластичная рулон 1,4*100м 140кв.м №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 177"

    "Бинт гипсовый 3м*15см №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 178"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 90см, р.5/0 метрич. 1 две иглы колющ. 17мм 1/2 №12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 179"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. однокр.хлорир. р.S пар №50"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 180"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. однокр.хлорир. р.L пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 181"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. однокр.хлорир. р.М пар №50"

    Кол-во: 5600

    "Позиция 182"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. 2-хлоринация р.S пар №50"

    Кол-во: 250

    "Позиция 183"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. 2-хлоринация р.М пар №50"

    Кол-во: 250

    "Позиция 184"

    "Халат хир. ОП стер. спанбонд пл.42гр/м² р.46-48 дл. 140см №1"

    Кол-во: 200

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