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    Главная / Торги / Ремонт внутренних помещений в корпусе "Г" КГЭУ

    Ремонт внутренних помещений в корпусе "Г" КГЭУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 18:0019.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806793Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт внутренних помещений в корпусе "Г" КГЭУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,

    Почтовый адрес

    420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

    Контактный телефон

    +7 917 257-16-89

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    os_kgeu69@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ишмухаметова Алина Робертовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806793Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение работ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с тех.заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    420066, г.Казань, ул. Яруллина д.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по дополнительному согласованию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,

    420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    41

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт внутренних помещений в корпусе " Г " КГЭУ"

    Кол-во: 1

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