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    Главная / Торги / R_502/47_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_502/47_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595453Дата и время окончания срока приема заявок R_502/47 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806595453

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_502/47_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_502/47 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595453Подведение итогов не позднее R_502/47 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_502/47 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    60 059 539,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-полоска д/анализа мочи iChemVelocity 100 шт. №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 2"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф ОП стер. №250"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Материал контрольный 3-Diff Control/12-Parameter/Normal 2,5мл д/анализатора гематологич. норма №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Материал контрольный 3-Diff Control/12-Parameter/Low 2,5мл д/анализатора гематологич. низкий уровень №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Материал контрольный 3-Diff Control/12-Parameter/High 2,5мл д/анализатора гематологич. высокий уровень №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Разбавитель 1900мл д/анализатора IQ 200 фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Контроль/фокус IQ Control/Focus 500мл д/анализатора IQ 200 фл. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Калибратор 500мл д/анализатора IQ 200 фл. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Ламина 14л д/анализатора IQ 200 фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Набор калибраторов 100мл д/анализатора стрипы №10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Раствор моющий 7л д/анализатора фл. №2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов д/опред. активного ренина 96 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Среда питательная Ацетатный агар 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Среда питательная Щелочной агар сухая 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Пробка к пробирке ОП стер. полиэтилен. д.16мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Пробирка вакуумная 6мл б/наполнителя ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Пробирка вакуумная 4мл с литий-гепарином ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 18"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL д/выявления ВИЧ, гепатита С и гепатита В методом ПЦР 100 опр. №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов д/экстракции РНК/ДНК из клинического материала АмплиПрайм РИБО-преп №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Пробирка центрифужная 10мл неград. №1"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 22"

    "Пробирка лабораторная 10мл центрифужная 17мм/105мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов ИФА-АНТИ-HCV д/опред. антител к вирусу гепатита С t 2-8C Комплект 2 192 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Полоски индикаторные Дезиконт ДХИ д/опред. концентрации активного хлора №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Фильтр д/буфера к анализаторам иммунохимическим модульным ARCHITECT №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Тест д/опред. IgE-антител к инд. аллергенам в сыворотке крови Панель4 RIDA AllergyScreen №10 А2442"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Тест д/опред. IgE-антител к инд. аллергенам в сыворотке крови Панель2 RIDA AllergyScreen №10 А2242"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов Молочная кислота-Ольвекс 50мл д/анализатора биохимич. д/опред. молочной кислоты №1 019.002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов Диахим д/окраски мазков по методу Циля-Нильсена 100 опр. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса М ВектоВЭБ-VCA-IgМстрип №1 2176"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов д/опред. IgG к ЕА вируса Эпштейна-Барр ВектоВЭБ-EA-IgG стрип 12*8 №1 D-2172"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов д/опред. IgG к VCА вируса Эпштейна-Барр ВектоВЭБ-VCA-IgG стрип 12*8 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов д/исслед. фекалий на гельминты по методу Като Диахим-Като 500 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов д/анализатора Solution pack Na/K/Ca/pH 800мл пакет с раствором №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect д/опред. пролактина 500 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect анти-HCV реагент 100 тестов №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect i1000sr/i2000sr прогестерон №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов д/анализатора ACL TOP 700 фибриноген QFA №1 00020301700"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов д/анализатора 500мл ACL TOP 700 Моющий раствор №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Набор реагентов д/анализ. ACL TOP 700 Рекомбипластин 2Ж 5+5*20 мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Набор реагентов ВектоЦМВ-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. М к ЦМВ t 2-8С №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Набор реагентов Векто-Токсо-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. М к Toxplasma gondii 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Набор реагентов ВектоТоксико-IgG-адвидность д/опред. индекса авидности иммуноглоб. класса G к Toxoplasma gondii №1 D-1762"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Набор реагентов Векто Токсо-IgА д/опред. иммуноглоб. класса А к Toxоplasma gondii №1 D-1754"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Набор реагентов Антитромбин жидкий XL 4 фл.по 4,5мл р-та+4фл.по 4,5мл субстрата №1 00020030100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Набор реагентов CAPILLARYS IMMUNOTYPING д/электрофореза д/опред. белковых фракций с иммунотипированием 60 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Пробирка вакуумная 4мл д/гематологии с активатором свертывания и гелем 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Сыворотка контрольная человеч. Trulab N 5мл д/анализатора биохимич. норма фл. №1 590006010060"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Набор реагентов д/опред. калия с осаждением 2*50/50/1*5мл №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Набор реагентов Холестерин-Витал 250мл д/опред. холестерина №2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов Кальций-Витал 200мл д/опред. кальция №1 В18.01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Системы индикаторные бумажные СИБ №2 д/межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий 50 опр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Фиксатор-краситель Диахим-ГемиСтейн-Л 1,0л Эозина метиленового синего типа Лейшмана №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 54"

    "Набор реагентов РФМК-тест д/опред. растворимых фибрин-мономерных комплексов 200 опр. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Набор реагентов д/опред. Д-димера в сыворотке, плазме или цельной крови ИХА-Д-димер-ФАКТОР №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама 100опр. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Концентрат д/приготовления забуферной воды pH 6,8-7,2 50мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Набор реагентов д/анализатора Humastar 600 д/промывки зонда 4*20мл №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. общ. белка 1260 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Среда питательная д/выделения и дифференциации энтеробактерий сух. 250г №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Пробирка вакуумная 2мл д/гематологии с ЭДТА-К3 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 800

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. и подтверждения присутствия HBsAg Компл. №1 48 опр. №1 D-0558"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Амоксиклаву 10мкг картридж №500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Игла двусторонняя ОП 21G*11/2 №100"

    Кол-во: 600

    "Позиция 65"

    "Пробирка вакуумная 4мл с литий-гепарином ОП стер. пластик. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 120

    "Позиция 66"

    "Набор реагентов д/опред. индуктора агрегации тромбоцитов Коллаген с р-лем 120опр. №1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 67"

    "Фиксатор-краситель Диахим-ГемиСтейн-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. HBsAg Компл. №3 96 опр. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 69"

    "Электрод референсный д/анализатора электролитов EasyLyte №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Электрод измерительный д/анализатора электролитов EasyLyte №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Электрод измерительный Cl- д/анализатора крови EasyStat №1 2113"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Электрод референсный д/анализатора газов и электролитов крови №1 2103"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Набор реагентов Лямблиоз-IgG-антитела д/опред. иммуноглоб. кл. G к Lamblia intestinalis 96 опр. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 74"

    "Фильтр дилюент фокусирующего раствора д/гематологического анализатора CELL-DYN Ruby №6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Набор реагентов HemosIL Cleaning Agent 80мл д/анализатора ACL моющий агент фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Набор реагентов д/анализатора 4000мл гематолог. ACL реагент для промывания №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect сифилис №500 8D0638"

    Кол-во: 15

    "Позиция 78"

    "Набор реагентов Белок-ПГК-Ново д/опред. белка в моче/спинномозг. жидкости №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Набор реагентов Юни-Тест-БМ 500мл д/опред. белка в моче t 2-8С №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 80"

    "Набор реагентов Cholesterol liquicolor 753мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Набор реагентов LDL Cholesterol liquicolor 84мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПНП №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-К-Челлано д/опред. групп крови фл.-кап. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови человека Цоликлон анти-D-lgG д/теста с желатином 10мл №1 20008"

    Кол-во: 300

    "Позиция 84"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Cw Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 85"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-C супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 86"

    "Материал контрольный 5мл иммунологический трехуровневый №12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Набор трубок д/анализатора AU 480 д/перистальтического насоса №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Электрод-картридж д/анализатора AU 480 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Картридж с реагентом д/анализатора i-STAT 25 опр. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 90"

    "Набор реагентов HemosIL 22,4мл д/анализатора ACL д/опред. фактора Виллебранда Rco №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Набор реагентов HemosIL 9мл д/анализатора ACL д/опред. плазминогена №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Тест-система Rapid Stain Identification RSID SEMEN д/опред. семенной жидкости 25 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Набор реагентов д/иммуноферментного тестирования групп крови 90 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Набор реагентов Муколизин 200мл д/предобработки слизистого материала №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Набор реагентов АмплиСенс MTC-FL д/опред. ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР 55 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к внутреннему фактору 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к Jo-1 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к RNP/Sm 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к Scl-70 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к SS-B 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к SM 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к митохондриям 24 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 103"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к SS-A 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/скрининга антиядерных антител 24 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 105"

    "Набор реагентов BIOLINE HCV д/опред. антител к вирусу гепатита С 100 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Набор реагентов BIOLINE HBsAg д/опред. антигена вируса гепатита В 100 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "Набор реагентов SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 д/опред. антител к ВИЧ-1/2 100 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Среда транспортная 50мл с муколитиком ТСМ фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 109"

    "Набор реагентов АмплиСенс HBV-FL д/опред. ДНК вируса гепатита В методом ПЦР 112 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Набор реагентов АмплиСенс д/опред. ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chamydophila pheumoniae методом ПЦР 55 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Макро-кювета д/анализатора KС 1 №1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов 630 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 113"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Цефотаксиму/клавул. к-та 30мкг/10мкг №500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствительности микроорг. к Амикацину 10мкг №500 SD082"

    Кол-во: 30

    "Позиция 115"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Келл(К) Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 116"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 117"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 118"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-с Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 119"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к глиадину 24 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 120"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. IgG антитела к вирусу простого герпеса типа I II 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. IgM антитела к вирусу простого герпеса 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Набор реагентов 900мл д/анализатора биохимич. д/опред. альбумина №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Набор реагентов д/анализатора СЕА калибратор 2*4мл №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Набор реагентов д/анализатора ТТГ калибратор 2*4мл №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Тест д/опред. Seratec PSA д/опред. наличия спермы №40 PSM400F"

    Кол-во: 15

    "Позиция 126"

    "Набор реагентов д/опред. АмплиСенс Influenza virus A-тип-FL д/опред. вирусов гриппа А методом ПЦР 55 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Контроль 600мл д/анализатора фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 128"

    "Набор реагентов АмплиСенс C.albicans/C.glabrata/C.krusei-МУЛЬТИПРАЙМ-FL д/опред. Candida albicans/glabrata/krusei методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "Набор реагентов АмплиСенс Лейкоз Квант M-bcr-FRT д/опред. мРНК химерного гена методом ПЦР 50 опр. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 130"

    "Набор реагентов АмплиСенс EBV-скрин/монитор-FL д/опред. ДНК вируса эпштейна-барр методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "Набор реагентов АмплиСенс ВПЧ 16/18-FL д/опред. ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 132"

    "Набор реагентов АмплиСенс ВПЧ 6/11-FL д/опред. ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "Набор реагентов АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-титр-FL д/опред. ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Набор реагентов АмплиСенс Trichomonas vaginalis-FL д/опред. ДНК Trichomonas vaginalis методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Набор реагентов АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL д/опред. ДНК Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Набор реагентов АмплиСенс HSV I, II-FL д/опред. ДНК вируса простого герпеса I II типа методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "Набор реагентов АмплиПрайм HSV/CMV д/опред. ДНК вируса простого герпеса/цитомегаловируса методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "Набор реагентов АмплиСенс U.parvum/U.urealyticum-FL д/опред. ДНК U.parvum/U.urealyticum методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Набор реагентов АмплиСенс Mycoplazma hominis-FL д/опред. ДНК Mycoplazma hominis методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "Набор реагентов АмплиСенс Mycoplasma genitalium-FL д/опред. ДНК Mycoplazma genitalium методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "Набор реагентов АмплиСенс Chlamydia trachomatis-FL д/опред. ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "Набор реагентов АмплиСенс д/опред. ДНК Chlamydia trachomatis/Ureaplasma/Mycoplasma hominis методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "Набор реагентов АмплиСенс д/опред. ДНК Chlamydia trachomatis/Ureaplasma/Mycoplasma genitalium методом ПЦР 110 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Набор реагентов RAMP д/опред. тропонина I 25опр. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "Набор реагентов д/анализатора ACL Тромбиновое время 4фл*8мл реаг.+ 1фл*9 мл разб. №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 146"

    "Раствор системный Глюкоза/лактат 5000мл д/анализатора BioSen S-Line/BioSen C-Line №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 147"

    "Раствор гемолизирующий Глюкоза/лактат 5000мл д/анализатора BioSen S-Line/BioSen C-Line №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 148"

    "Раствор моющий 30мкл д/анализатора BioSen S-Line/BioSen C-Line №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "Набор реагентов д/анализатора Humastar 600 Мочевая кислота №1250"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Набор реагентов д/опред. Кальция хлорида 0,025 М №1"

    Кол-во: 23

    "Позиция 151"

    "Набор реагентов д/анализатора ACL TOP 700 Д-Димер Высокочувствительный №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 152"

    "Набор реагентов д/анализатора ACL TOP 700 Гомоцистеин №1 00020007800"

    Кол-во: 6

    "Позиция 153"

    "Набор реагентов д/анализатора ACL Высокий патологический контроль №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Набор реагентов д/анализатора ACL Низкий патологический контроль №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Набор реагентов д/анализ. ACL TOP 700 д/опред. D-Димера №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Стекло предметное со шлифов. краями 76мм*26мм*1,0мм №72"

    Кол-во: 700

    "Позиция 157"

    "Реагент лизирующий 4л д/анализатора гематологич. CELL-DYNN №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 158"

    "Реагент очищающий 20л д/анализатора гематологич. CELL-DYNN №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 159"

    "Раствор изотонический 20л д/анализатора CELL-DYN №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 160"

    "Реагент Probe Conditioning Solution 200мл д/анализатора иммунохимич. ARCHITECT i д/ухода за зондом №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 161"

    "Трубка д/помпы EasyStat Pump Tube №1 7304"

    Кол-во: 7

    "Позиция 162"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 163"

    "Набор реагентов д/опред. глюкозы в крови Глюкоза ФКД 100мл №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 164"

    "Очиститель энзиматический 100мл д/анализатора гематологич. XN №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 165"

    "Раствор дезинфицирующий 75мкл д/анализатора BioSen S-Line/BioSen C-Line №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Сыворотка диагностич. 1мл эшерихиозная О груп. и факторн. адсорбир. сухие д/РА амп. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Набор реагентов Тромбин человека 500 NIH №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 168"

    "Набор реагентов Ристомицин д/опред. ристомицин-агрегации тромбоцитов 10 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 169"

    "Набор реагентов 4л д/анализаторов Beckman Coulter AU референсный раствор ISE №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 170"

    "Набор реагентов 8л д/анализаторов Beckman Coulter AU средний стандарт ISE №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 171"

    "Раствор промывочный 2л д/анализаторов Beckman Coulter AU №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Набор реагентов Калий-Ново д/анализатора биохимич. д/опред. калия фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 173"

    "Набор тест-полосок д/опред. Стафилококков СТАФИ тест 16 №1 10003378"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Набор реагентов д/анализатора ABL/EML/OSM раствор контроля качества, уровень 2 №1 944-075"

    Кол-во: 6

    "Позиция 175"

    "Набор реагентов д/анализатора ABL/EML/OSM раствор контроля качества, уровень 4 №1 944-077"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Набор реагентов д/анализатора ABL/EML/OSM раствор контроля качества, уровень 3 №1 944-076"

    Кол-во: 6

    "Позиция 177"

    "Набор реагентов д/анализатора ABL/EML/OSM раствор контроля качества, уровень 1 №1 944-074"

    Кол-во: 6

    "Позиция 178"

    "Набор реагентов 400мл д/анализаторов AU д/опред. аспартатаминотрансферазы АСТ №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 179"

    "Набор реагентов 128мл д/анализаторов AU д/опред. ревматоидного фактора латекс №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Набор реагентов 64мл д/анализаторов Beckman Coulter AU д/опред. креатинкиназы-МВ №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 181"

    "Набор реагентов 170мл д/анализаторов AU д/опред. мочевой кислоты №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 182"

    "Набор реагентов 250мл д/анализаторов Beckman Coulter AU д/опред. триглицеридов №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 183"

    "Набор реагентов д/анализатора Альфа-фетопротеин калибратор 2*4мл №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect i1000sr/i2000sr Альфа-фетопротеин реагент 100 тестов №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 185"

    "Калибратор 2*4мл д/анализаторов Architect i1000sr/i2000sr д/опред. общего Т3 №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Набор реагентов д/анализатора Architecti д/опред. Т3 общего 100 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Калибратор 1*4мл д/анализаторов Architect i1000sr/i2000sr д/опред. IgM антитела к цитомегаловирусу №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Набор реагентов д/анализаторов Architect i1000sr/i2000sr д/опред. фолата 100 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 189"

    "Контейнер д/дезинф., стерилизации мед. инстр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Контейнер д/дезинф., стерилизации мед. инстр. №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 191"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см*60см №100"

    Кол-во: 600

    "Позиция 192"

    "Трек мультикюветный д/анализатора Clima MC-15 №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Набор реагентов д/электрофореза КлиниТест-ЭФ без контроля №1 В-41323"

    Кол-во: 20

    "Позиция 194"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 195"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания кремнезем ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 196"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания кремнезем/гель ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 197"

    "Набор реагентов д/опред. гликолизир. гемоглобина HbA1c калибратор 4*0,5мл №1 10776"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Азитромицину 15мкг фл. №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 199"

    "Набор реагентов д/опред. глюкозы в сыв. плазме крови и моче 2*500мл №1 8056"

    Кол-во: 40

    "Позиция 200"

    "Набор реагентов д/иммуногематологич. исследований карты д/фенотип-я DG Gel Pheno+Kell 2*25 №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 201"

    "Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность д/опред. индекса авидности иммуноглоб. класса G к вирусу простого герпеса I,II типа 48 опр. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 202"

    "Набор реагентов Глюкоза-УФ-Ново 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. глюкозы фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 203"

    "Ланцет д/взятия капиллярной крови 21G глубина прокола 1,8 №200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 204"

    "Набор сывороток контрольных 50мл уровень 1 норма №10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 205"

    "Набор контрольных материалов Humatrol N 30мл д/анализатора биохимич. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 206"

    "Тест д/определения наличия крови Seratec HemDirect Hemoglobin Assay кат.№HbF07 30 тестов/уп"

    Кол-во: 15

    "Позиция 207"

    "Набор реагентов д/опред. глюкозы с отолуиндом t 2-8C 2,5мл 100опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 208"

    "Набор реагентов 6мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПНП №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПНП 464 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 210"

    "Набор реагентов Auto-Bilirubin-D liquicolor 375мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина прямого №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 211"

    "Набор реагентов HDL Cholesterol liquicolor 84мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПВП №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 212"

    "Набор реагентов 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 213"

    "Набор реагентов д/опред. мочевины кинетическим методом №1 10521"

    Кол-во: 30

    "Позиция 214"

    "Сыворотка диагностич. 5мл антиглобулиновая д/пробы Кумбса №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 215"

    "Набор реагентов BIOLINE FOB д/опред. скрытой крови в кале 25 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "Набор реагентов д/опред. содержания С-реактивного белка стандарт 2*1мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 217"

    "Набор реагентов д/опред. концентрации антистрептолизина О АСЛО 33 мл №1 20401"

    Кол-во: 20

    "Позиция 218"

    "Мембрана д/электрофореза типа 57х140 мм №50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 219"

    "Набор реагентов д/опред. ревматоидного фактора в крови 63,5мл №1 20502"

    Кол-во: 15

    "Позиция 220"

    "Набор калибраторов д/опред. иммуноглобулинов G, A, M 5*2мл №1 11504"

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "Набор реагентов д/опред. оксалатов в моче 2*10мл/1*2мл №1 591С-1КТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Набор калибраторов и контролей к набору Антимюллеров гормон АМГ 96тестов №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Среда питательная д/контроля микробной загрязненности сухая - М Агар Сабуро 0,25кг №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 224"

    "Среда питательная Агар питательный 500г №1 М001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 225"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Триметаприму/Сульфометоксазолу 1,25мкг/23,75мкг фл. №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 226"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Амоксициллину/Клавуланат 20мкг/10мкг фл. №50"

    Кол-во: 60

    "Позиция 227"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефтриаксону 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 228"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 160/150, 180/60 №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 229"

    "Среда питательная Агар питательный д/культивирования стафилококков элективно-солевой 250г №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 230"

    "Среда питательная хромогенный агар для энтерококов 100г №1 М1580"

    Кол-во: 6

    "Позиция 231"

    "Среда питательная агар дифференцирующий д/сальмонел 100г №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 232"

    "Среда питательная агар 100г д/обнаружения и подсчета уропатоген. бактерий модиф. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 192 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 234"

    "Набор реагентов ИФА-Пролактин д/опред. пролактина 96 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 235"

    "Набор реагентов ГонадотропинИФА-ФСГ д/опред. фолликулостимулирующего гормона №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 236"

    "Набор реагентов ГонадотропинИФА-ЛГ д/опред. хорионического гонадотропина 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 237"

    "Набор сывороток контрольных 25мл уровень 2 патология t 2-8С №1 В-8216"

    Кол-во: 4

    "Позиция 238"

    "Набор сывороток контрольных 25мл уровень 1 норма №5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 239"

    "Набор контрольных материалов Мочевой контроль-Ново 60мл №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "Набор реагентов д/опред. индекса авидности иммуноглобулинов класса G Векто ЦМВ-IgG-авидность №1 1558"

    Кол-во: 80

    "Позиция 241"

    "Набор реагентов д/анализатора EasyRA гамма-ГТ 4*29мл 4*7мл №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 242"

    "Набор реагентов 125мл ЛПВП в крови д/опред. холестерина №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 243"

    "Набор реагентов д/анализатора EasyRA контроль Level A №1 10793"

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Набор реагентов д/анализатора EasyRA контрольные материалы EasyQC Level B 12*5мл №1 10794"

    Кол-во: 6

    "Позиция 245"

    "Планшет д/ИФА полистир. плоскодонный №1 ГП112202"

    Кол-во: 600

    "Позиция 246"

    "Буфер ISE 8л д/анализаторов AU №1"

    Кол-во: 10

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