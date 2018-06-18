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    Главная / Торги / R_502/45_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_502/45_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595447Дата и время окончания срока приема заявок R_502/45 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806595447

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_502/45_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_502/45 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595447Подведение итогов не позднее R_502/45 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_502/45 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    4 351 395,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие офтальм. 2мл вискохир. 2.4% шпр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Раствор лизирующий Medonic M 5л №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов Патромтин SL 5мл д/анализатора Sysmex СА 560 1000 опр. №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов Мультифибрен U бычий 2мл д/анализатора гематологич. №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Пинцет биполярный прямой тупоконечный д.2,0мм дл.145мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Пинцет биполярный прямой тупоконечный д.2,0мм дл.260мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Калибратор стандарт глюкозы 50мл раствор №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Концентрат системного раствора 500мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Игла двусторонняя ОП 21G*11/2 №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-NA-G д/опред. иммуноглоб. кл. G к вирусу Эпштейна-Барр 96 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-Люис-Суммарные антитела д/опред. антител к возбудителю сифилису Компл. №3 480 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов Lactate Dehydrogenase 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. лактатдегидрогеназы фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов д/опред. активности фактора 8-Фактор VIIIтест №1 ФС-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов 1000мл д/опред. глюкозы №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов 600мл д/анализатора биохимич. д/опред. общ. белка №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов α-Amylase-direc 160мл д/анализатора д/опред. альфа-амилазы прямая фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов д/опред.антигена CYFRA 21-1 в сыворотке (плазме) крови CYFRA 21-1-ИФА №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов Magnesium 150мл д/анализатора д/опред. магния фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов ДС-ИФА-IgE общий д/опред. иммуноглобулина класса Е 96 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Нож офтальм.безопас.кератом с лезвием д.2,8мм №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G д/опред. иммуноглоб. кл. G к Toxplasma gondii 48 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов ДС-ИФА-Анти-HCV-спектр-GM д/опред. антител к вирусу гепатита С 48 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-В д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Термобумага 57мм*15м вт.12мм №1"

    Кол-во: 350

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. глюкозы №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов д/опред. щелочной фосфатазы ALP 1*160 и1*40 мл №1 11593"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Пробирка вакуумная 5мл с литий-гепарином ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Сыворотка д/иммуноэлектрофореза сухая,амп.1 мл. №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов по ABO/Rh/антителам Поли-кассета д/опред. групп крови №400"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Материал контрольный XN CHECK LEVEL 2 24мл д/анализатора гематологич. уровень 2 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Материал контрольный XN CHECK LEVEL 1 24мл д/анализатора гематологич. уровень1 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов 3*2,5мл д/анализаторов MicroCC-20Plus Контрольная кровь Para 12 Extend 1 высокий, 1 низкий, 1 норма №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-A д/опред. иммуноглоб. кл. A к Chlamydia trachomatis №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов д/опред. свободного трийодтиронина ДС-ИФА-Тироид-Т3 свободный №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов д/опред. ПСА ДС-ИФА-ПСА-общий №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов ИФА-Пролактин д/опред. пролактина 96 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-К-Челлано д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов д/анализатора крови Промывочный раствор Ca Clean №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Набор реагентов д/опред. реахром-АТ III тест 40-200опред. №1 ПФА-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Келл(К) Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Набор реагентов АЧТВ-тест д/опред. АЧТВ №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Набор реагентов д/опред. щелочной фосфатазы ALP 1*500 мл №1 11598"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Шарик д/фиксации д/коагулометра TS4000 Plus №1600"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Чашки 2мл д/образцов д/анализатора Eco №1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Набор реагентов Protein-total 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. белка общего фл. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Набор реагентов Urea/Bun-UV 250мл д/анализатора д/опред. мочевины фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Ротор реакцион. д/анализаторов Random Access №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с ЭДТА №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов 1000мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Набор реагентов Iron-Ferrozine 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. железа фл. №"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Набор реагентов д/опред. Железосвязывающей способности №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Набор реагентов Серджискрин 0,8% 30мл д/типирования групп крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Набор реагентов Albumin-microalbuminuria 50мл д/анализатора д/опред. микроальбумина фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Набор реагентов α-Amylase-direc 100мл д/анализатора д/опред. альфа-амилазы прямая фл. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Набор реагентов 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Набор реагентов 20л д/анализаторов гематологич.Erma PCE-210,HTI MicroCC-18 д/разведения фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора гематологич. раствор лизирующий фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Набор реагентов д/анализатора 50мл Eco Контрольный раствор глюкозы норма №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 61"

    "Набор реагентов д/анализатора Eco Мультистандарт глюкозы и лактата 1*50мл №1 866642"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов д/опред. антигена вируса гепатита В ДС-ИФА-HBsAg 96*5 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Чашечки 2мл д/образцов д/анализатора Eco с системным раствором №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Набор контролей д/анализатора А15/А2 д/опред. гемоглобина А1 с норма 1*0,5мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Кювета реакционная д/коагулометра TS4000 Plus №700"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Нож офтальм. безопас. с копьевидным лезвием д.0,9мм, 5 шт/уп. №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Набор реагентов д/анализатора Sysmex СА 560 Тест Тромбин 500 опред. №1 OWHM13"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Тест-полоски URISCAN 11 strip д/анализатора мочи URISCAN PRO/OPTIMA №100"

    Кол-во: 250

    "Позиция 69"

    "Раствор промывающий 1л д/анализатора AcT 5diff №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Набор реагентов д/опред. волчаночного антикоагулянта №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Пробирка лабораторная 12мл с круглым дном ОП нестер. с крышкой 16мм/100мм №1"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 72"

    "Наконечник 1100мкл д/анализатора GEMINI №960"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Набор реагентов 20л д/анализаторов гематологич. АВХ Micros 60 OT8/60 OT18/ES60 д/разведения фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Раствор ТМБ 100мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Краситель д/гистохим. ис-ний FLUOROCELL WDF 84мл д/анализатора гематологич. XN №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Раствор д/промывки д/анализатора Триал 20мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Раствор д/промывки д/анализатора Солар 500мл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Раствор Стоп-реагент 100мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Набор реагентов Палитра Сифилис-антитела д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 192 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "Держатель д/электродов д/АРС 2 с 3 кнопками №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Банка полимерная 100мл с винт. крышк. д/взятия проб биомат. д/анализа однораз в инд. уп. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 82"

    "Набор реагентов д/анализатора A-15/A-25 Промывочный раствор 100мл. №1 ВО13416"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов ИФА-HBsAg-подтверждающий тест д/опред. антител к вирусу гепатита В 200 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Пипетка Пастера стекл. ОП стер. 6мм/180мм №1 инд.уп."

    Кол-во: 150

    "Позиция 85"

    "Набор калибраторов 24мл д/анализатора иммунохимич. AСCESS system лютеинизирующий гормон №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Реагент д/анализатора иммунохимич. AСCESS system лютеинизирующий гормон 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Реагент д/анализатора иммунохимич. AСCESS system тестостерон 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Набор калибраторов 15мл д/анализатора иммунохимич. AСCESS system д/опред. СА 19-9 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Набор реагентов д/анализатора иммунохимич. AСCESS system д/опред. СА 19-9 100 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Набор калибраторов 7,5мл д/анализатора иммунохимич. AСCESS system д/опред. СА 15-3 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Набор калибраторов 7,5мл д/анализатора иммунохимич. AСCESS system д/опред. СА 125 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Набор калибраторов 16,5мл д/анализатора иммунохимич. AСCESS system эстрадиол №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Пинцет биполярный прямой остроконечный д.2,0мм дл.165мм №1"

    Кол-во: 2

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    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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