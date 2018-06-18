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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806790
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка деталей по чертежам заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450083, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, д.33, корп.1, офис 2
Почтовый адрес
450083, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, д.33, корп.1, офис 2
Контактный телефон
+7 917 756-73-97
Факс
--
Адрес электронной почты
az@ipexprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шайхутдинов Ильшат Ирекович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление деталей по чертежам заказчика
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление деталей по чертежам заказчика
Начальная цена
1 043 714,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
450083, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, д.33, корп.1, офис 2
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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