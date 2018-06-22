Право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту а/м МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, п/прицепов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств указанных в Техническом задании (Приложение № 4 к проекту Договору) производятся по заявкам Заказчика. Срок выполнения Работ согласовывается Сторонами в Заявке на техническое обслуживание и ремонт, либо при увеличении срока проведения Работ Заказчику направляется Уведомление по факсу, эл. почте. Срок выполнения Работ не должен превышать 30 дней с момента подписания Исполнителем Заявки на техническое обслуживание и ремонт, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №364/122-2018 о проведении запроса котировок). Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 364/122-2018 о проведении запроса котировок). Расчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся на основании Акта выполненных Работ и выставленного счета, безналичным путем в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных Работ.