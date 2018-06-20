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    Главная / Торги / Реализация НКТ б/у

    Реализация НКТ б/у

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806779Дата и время окончания срока приема заявок Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употребленииСеверныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806779

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация НКТ б/у

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Юридический адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Почтовый адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Контактный телефон

    +7 495 748-66-01 доб. 6018

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    APestov@rvpetro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пестов Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Северный

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употреблении

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806779Дата и время окончания срока приема заявок Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употребленииСеверный

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806779Дата и время вскрытия заявок Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употребленииСеверный

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2018 14:0022.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806779Подведение итогов не позднее Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употребленииСеверный

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806779Подведение итогов не позднее Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употребленииСеверный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употреблении

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    263,571 тонны, в том числе 86,55 тонны обрезки НКТ небольшой длины

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз с базы в г. УсинскеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Основные условия сделки: 1. Самовывоз с базы в г. Усинске; 2. Предоплата в размере 100% в течение 10 дней с даты заключения договора; 3. Вывоз товара с базы Общества не позднее 30 дней с даты заключения договора. 4. Толеранс при отгрузке +/- 10%.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Адрес местонахождения

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Классификатор ОКПД2

    24.20.12.120

    Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба насосно-компрессорная 89 гладкая с покрытием б/у (брак)"

    Кол-во: 29

    "Позиция 2"

    "Труба насосно-компрессорная 73 гладкая б/у (брак)"

    Кол-во: 191

    "Позиция 3"

    "Труба насосно-компрессорная 73 высадка с покрытием б/у (брак)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 4"

    "Труба насосно-компрессорная 73 высадка б/у (брак)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 5"

    "Труба насосно-компрессорная 73 гладкая б/у (брак). В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ - 86,55 ТОННЫ ЭТО ОБРЕЗКИ НКТ НЕБОЛЬШОЙ ДЛИНЫ)"

    Кол-во: 191

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    16.03.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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