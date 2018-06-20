Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Основные условия сделки: 1. Самовывоз с базы в г. Усинске; 2. Предоплата в размере 100% в течение 10 дней с даты заключения договора; 3. Вывоз товара с базы Общества не позднее 30 дней с даты заключения договора. 4. Толеранс при отгрузке +/- 10%.