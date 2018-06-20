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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806779
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация НКТ б/у
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Почтовый адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Контактный телефон
+7 495 748-66-01 доб. 6018
Факс
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Адрес электронной почты
APestov@rvpetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пестов Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Северный
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Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употреблении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806779Дата и время окончания срока приема заявок Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употребленииСеверный
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806779Дата и время вскрытия заявок Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употребленииСеверный
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 14:0022.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806779Подведение итогов не позднее Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употребленииСеверный
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация насосно-компрессорных труб бывших в употреблении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
263,571 тонны, в том числе 86,55 тонны обрезки НКТ небольшой длины
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывоз с базы в г. УсинскеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЬЕТПЕТРО
Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО
Адрес местонахождения
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
24.20.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 29
Кол-во: 191
Кол-во: 11
Кол-во: 31
Кол-во: 191
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