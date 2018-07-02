Изготовление и поставка лакокрасочных материалов для нужд ПАО «НПО «Стрела»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки - не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления предоплаты стоимости партии поставляемой Продукции на расчетный счет Поставщика. Оплата партии Продукции в размере 100%, производится в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика.