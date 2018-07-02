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Номер извещения
31806595237
Уникальный номер закупки
8-351-2018/А
Наименование закупки
Изготовление и поставка лакокрасочных материалов для нужд ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка лакокрасочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 10:00 GMT +302.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595237Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка лакокрасочных материалов Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.07.2018 23:5910.07.2018 23:5910.07.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806595237Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление и поставка лакокрасочных материалов Тула
Дата и время проведения
16.07.2018 09:0016.07.2018 09:0016.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806595237Дата и время проведения Изготовление и поставка лакокрасочных материалов Тула
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 23:5916.07.2018 23:5916.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595237Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка лакокрасочных материалов Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка лакокрасочных материалов
Начальная цена
4 919 366,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
14 762,7 кг. (в соответствии с техническим заданием и проектом Договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Продукции Поставщиком производится отдельными партиями на условиях самовывоза со склада Поставщика. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
20.30.12
20.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14762
Кол-во: 14762.7
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