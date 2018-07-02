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    Главная / Торги / Изготовление и поставка лакокрасочных материалов для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Изготовление и поставка лакокрасочных материалов для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595237Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка лакокрасочных материалов ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806595237

    Уникальный номер закупки

    8-351-2018/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка лакокрасочных материалов для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Документация

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка лакокрасочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2018 10:00 GMT +302.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595237Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка лакокрасочных материалов Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.07.2018 23:5910.07.2018 23:5910.07.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806595237Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление и поставка лакокрасочных материалов Тула

    Дата и время проведения

    16.07.2018 09:0016.07.2018 09:0016.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806595237Дата и время проведения Изготовление и поставка лакокрасочных материалов Тула

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2018 23:5916.07.2018 23:5916.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595237Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка лакокрасочных материалов Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 23:5916.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595237Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка лакокрасочных материалов Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка лакокрасочных материалов

    Начальная цена

    4 919 366,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    14 762,7 кг. (в соответствии с техническим заданием и проектом Договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Продукции Поставщиком производится отдельными партиями на условиях самовывоза со склада Поставщика. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки - не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления предоплаты стоимости партии поставляемой Продукции на расчетный счет Поставщика. Оплата партии Продукции в размере 100%, производится в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    20.30.12

    Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30.1

    Производство красок и лаков на основе полимеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство красок и лаков на основе полимеров"

    Кол-во: 14762

    "Позиция 2"

    "Производство красок и лаков на основе полимеров"

    Кол-во: 14762.7

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