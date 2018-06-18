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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806594786
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение технического обслуживания системы приготовления ледовых полей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
zakupki@krylov.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколова Надежда Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание системы приготовления ледовых полей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 13:00 GMT +318.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806594786Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание системы приготовления ледовых полей Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 13:0018.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806594786Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание системы приготовления ледовых полей Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.06.2018 14:0018.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806594786Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание системы приготовления ледовых полей Санкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание системы приготовления ледовых полей
Начальная цена
1 431 386,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с прилагаемой документацией к данной процедуре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196128, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 44.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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