Поставка дерматологических средств индивидуальной защиты

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на основании полученных товарной накладной или УПД, счета и счета-фактуры (при необходимости), при условии выполнения Поставщиком п.2.1.1 Договора (Товар поставлен в полном соответствии с Заявками Покупателя, Техническим требованиям к Товару (Приложение №1) и эталонными образцами в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заявки Покупателя).