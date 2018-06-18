R_502/34_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

ГП НО НОФ Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Контур дых. реверс. Smoothbore с эластичными соединителями 1,6м №1" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15М/15F №1" Кол-во: 10

"Позиция 3" "Система аспирационная закрытая д/взрослых с шарн.углов.соедит. и картриджем 72ч. 14Fr №1" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 1,5м №1" Кол-во: 17

"Позиция 5" "Воздуховод надгортанный ОП i-gel р.3 30-60кг стер. с доп.кислородным портом №1 8703000" Кол-во: 10

"Позиция 6" "Воздуховод надгортанный ОП i-gel р.4 50-70кг стер. с доп.кислородным портом №1 8704000" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Троакар-катетер д/аспирации 8Fr круглая, без фталатов, стерильная № 1 NN-00008" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Тепловлагообменник ТВО д/трахеостом с шарнирным соед. д/шланга стер. соединение 15 F №" Кол-во: 150

"Позиция 9" "Контур дых. Педиатрич. 15мм 1,6м, провод нагрева, камера увл., доп. шланг 0,4м №1 4504810" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Контур дых. конфигурируемый Compact II 2,0м мешок 3,0л, доп. шланг 1,5м №1 2152000" Кол-во: 20

"Позиция 11" "Контур дых. конфигурируемый Compact II 2,0м мешок 2,0л, доп. шланг 15м стер. №1 2154000S" Кол-во: 30

"Позиция 12" "Контур дых. коакс. UniFlow 1,6м с доп. шлангом 0,5м и встроеной линией мониторинга №1 2902000" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Контур дых. коакс. UniFlow 1,6м с доп. шлангом 0,5м №1 2900000" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Контур дых. провод нагрева, влагосб., доп.шланг 0,8м универс. 1,6м №1" Кол-во: 50

"Позиция 15" "Контур дых. Flextube 1,6м, влагосб., провод нагрева, доп.шланг 0,4м порт 7,6мм соед. 22мм №1 4504850" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Контур дых. Flextube 1,6м, влагосб, провод нагрева, доп.шланг 0,4м стер. №1 6068810" Кол-во: 5

"Позиция 17" "Контур дых. с влагосбор.,самозаполн. камерой,набором д/снижения шума с доп. шлангом 0.5м 10мм дл.1,6м №1" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Контур дых. 1,6м, 2 провода нагрева, камера увл., доп.шланг 0,8м Babylog 8000 №1" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Маска анестезиологическая с манжетой Economy малая д/взрослых р.3 №1 1514000" Кол-во: 30

"Позиция 20" "Маска анестезиологическая с манжетой Economy д/детей р.2 №1 1513000" Кол-во: 15

"Позиция 21" "Маска анестезиологическая с манжетой Economy большая д/взрослых р.5 №1 1516000" Кол-во: 15

"Позиция 22" "Маска анестезиологическая с клапаном д/взрослых р.3 аромат ванили №1 1123000" Кол-во: 5

"Позиция 23" "Маска анестезиологич. педиатрическая с крепежным кольцом р.2 №1" Кол-во: 30

"Позиция 24" "Линия мониторинга дыхат. смеси длина 3,0м М/М внутр. диаметр 1,2мм №1 2734000" Кол-во: 20

"Позиция 25" "Контур дых. педиатрический 1,6м с угл. соед. и портом luer lock и влагосб. №1 2143000" Кол-во: 10

"Позиция 26" "Катетер в/в с гепариновой крышкой G16 №1" Кол-во: 300

"Позиция 27" "Катетер в/в с гепариновой крышкой G14 №1" Кол-во: 300

"Позиция 28" "Клинок д/ларингоскопа тип Макинтош пластик ОП стер. р.2 №1" Кол-во: 40

"Позиция 29" "Клинок д/ларингоскопа тип Миллера пластик ОП стер. р.0 №1" Кол-во: 70

"Позиция 30" "Маска кислородная удлинен. с регулируемым клапаном в комплекте с трубкой кислородн. №1 1117000" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Маска анестезиологическая силикон. многораз. анатомич. ClearFlex Economy р.4 №1 8848004" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Маска анестезиологическая силикон. многораз. анатомич. ClearFlex Economy р.3 №1 8848003" Кол-во: 15

"Позиция 33" "Соединитель дых. контура многоразовый Y-образный 22М/15F-22M №1 9117000" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Соединитель дых. контура многоразовый прямой 22M/15F-22F №1 9113000" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Соединитель дых. контура многоразовый прямой 22М-22М №1 9110000" Кол-во: 5

"Позиция 36" "Соединитель дых. контура многоразовый Т-образный с раструблм 6мм 15M-22M/15F №1 9134000" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Соединитель дых. контура многоразовый угловой с портом 15М-22М/15F №1 9114000" Кол-во: 5

"Позиция 38" "Стилет д/эндотрахеальной трубки ОП стер. Апексмед СН06 №1 0103-00-06" Кол-во: 30

"Позиция 39" "Материал хир. шовный Сафил фиолетовый стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1" Кол-во: 180

"Позиция 40" "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 2.5 №1" Кол-во: 100

"Позиция 41" "Соединитель Y-образный 22M-22M-22M/15F с двумя шарнирами и портом luer lock №1 1928000" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Контур дых. Smoothbore 15мм 1,6м, провод нагрева, влагосб., камера увл., доп.шлангом 0,4м №1 5504810" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.4/100мм №1" Кол-во: 150

"Позиция 44" "Катетер двухходовой педиатрический СН 10/3мл №1" Кол-во: 50

"Позиция 45" "Шланг гофрированный Flextube д.15мм с местами д/отреза через 0,4м бухта 50м 1576000" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Материал хир. шовный Сафил фиолетовый стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 37мм 1/2 №36" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 1,5м №1" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Стилет д/эндотрахеальной трубки СН 05 №1" Кол-во: 30

"Позиция 49" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 5.5 №1" Кол-во: 30

"Позиция 50" "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 7.0 №1" Кол-во: 20

"Позиция 51" "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 6.0 №1" Кол-во: 20

"Позиция 52" "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 4.0мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 53" "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 2.5 №1" Кол-во: 50

"Позиция 54" "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель, с портом 9,5мм 22F-22M/15F/250мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 55" "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель, с портом 9,5мм 22F-22M/15F/250мм №1" Кол-во: 20

"Позиция 56" "Соединитель дых. контура гибкий прямой 22F-22M/15F/170мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 57" "Маска ларингеальная д/детей р.2/10кг-20кг №1" Кол-во: 10

"Позиция 58" "Маска ларингеальная д/детей стандартная р.1/5кг №1" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Маска анестезиологическая с манжетой Economy малая д/детей р.1 №1 1512000" Кол-во: 50

"Позиция 60" "Маска анестезиологич. педиатрическая светло-голубая манжета р.0 №1" Кол-во: 30

"Позиция 61" "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых Экстра большая, р.6 №1 7096000" Кол-во: 30

"Позиция 62" "Контур дых. Flextube 15мм 1,6м с пассивным увлажнением №1 4500000" Кол-во: 30

"Позиция 63" "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель 22F-22M/15F/170мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Держатель-фиксатор д/маски CPAP д/малой взрослой №1 2223000" Кол-во: 5

"Позиция 65" "Канюля назальная изогнутая трубка д/детей 1,8м №1" Кол-во: 80

"Позиция 66" "Канюля наз. изогнутая трубка 1,8м д/взрослых №1 1167000" Кол-во: 50

"Позиция 67" "Манжета д/измерения АД многораз. 1 трубка 25см-35см №1" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Манжета д/измерения АД многораз. 14-21см 1 трубка №1" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.5 №1" Кол-во: 100

"Позиция 70" "Мешок дых. реанимационнай 0,5л с горловиной 15F №1 2805000" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Контур дых. реверс. Smoothbore 1,6м Y-коннектор, влагосб., порты 7,6мм №1 5007000" Кол-во: 5

"Позиция 72" "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 5.5 №1" Кол-во: 50

"Позиция 73" "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.5мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 74" "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.0мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 75" "Трубка кислородная постоянного и переменного сечения 2,1м №1" Кол-во: 500

"Позиция 76" "Тепловлагообменник ТВО д/трахеостом соединение 15 F №1" Кол-во: 30

"Позиция 77" "Стилет д/эндотрахеальной трубки ОП стер. Апексмед СН10 №1" Кол-во: 80

"Позиция 78" "Соединитель дых. контура прямой с портом 6мм 15М №1" Кол-во: 600

"Позиция 79" "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15М/22F №1" Кол-во: 10

"Позиция 80" "Соединитель дых. контура Y-образный многораз. 22М/15F-15M №1" Кол-во: 5

"Позиция 81" "Соединитель дых. контура конфигур. шарнирный Superset 22F-22M/15F c портом 7,6мм №1 3520000" Кол-во: 10

"Позиция 82" "Соединитель дых. контура гибкий угловой 22F-22M/15F/170мм-150мм №1" Кол-во: 400

"Позиция 83" "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель, с портом 9,5мм 22F-22M/15F/180мм №1" Кол-во: 30

"Позиция 84" "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель 22F-22M/15F/170мм №1" Кол-во: 300

"Позиция 85" "Соединитель дых. контура гибкий угловой с портом 7,6мм 22F-22M/15F/170мм №1" Кол-во: 1000

"Позиция 86" "Соединитель дых. контура гибкий угловой 22F-22M/15F/170мм №1" Кол-во: 100

"Позиция 87" "Распылитель аэрозоля №1" Кол-во: 10

"Позиция 88" "Распылитель аэрозоля №1" Кол-во: 250

"Позиция 89" "Мешок дых. реанимационный 1,5л маска р.5 №1" Кол-во: 10

"Позиция 90" "Мешок дых. реанимационный 3л с горловиной 22F №1" Кол-во: 20

"Позиция 91" "Мешок дых. реанимационный 1,0л с горловиной 22F №1" Кол-во: 200

"Позиция 92" "Маска ларингеальная д/взрослых стандартная р.5/70 кг+ №1" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Маска ларингеальная д/взрослых стандартная р.4/50кг-70кг №1" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Маска ларингеальная д/взрослых стандартная р.3/30кг-50кг №1" Кол-во: 5

"Позиция 95" "Маска кислородная д/детей высокой FiO2 с трубкой 1,8м №1 1192" Кол-во: 20

"Позиция 96" "Маска кислородная д/взрослых высокой конц.O2 №1" Кол-во: 20

"Позиция 97" "Маска кислородная Eco д/взрослых средней FiO2 №1 1136000" Кол-во: 50

"Позиция 98" "Маска аэрозольная д/взрослых с нос. зажимом №1" Кол-во: 200

"Позиция 99" "Маска аэрозольная д/взрослых №1" Кол-во: 2500

"Позиция 100" "Маска анестезиологич. с манжетой Economy д/новорожденных р.0 №1" Кол-во: 60

"Позиция 101" "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых средняя, р.4 №1 7094000" Кол-во: 100

"Позиция 102" "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых малая, р.3 №1 7093000" Кол-во: 30

"Позиция 103" "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых малая, р.3 №1 7093000" Кол-во: 50

"Позиция 104" "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых большая, р.5 №1 7095000" Кол-во: 200

"Позиция 105" "Линия мониторинга дыхат. смеси длина 1,8м М/М, внутр. диаметр 1,2мм №1" Кол-во: 700

"Позиция 106" "Контур дых. реверс. Smoothbore 22мм 1,6м Y-коннектор, 2 влагосб., порты 7,6мм №1 5008000" Кол-во: 5

"Позиция 107" "Контур дых. реверс. Smoothbore 1,6м Y-коннектор, 2 влагосб., порты 7,6мм, доп. шланг 0,5м №1 5009000" Кол-во: 100

"Позиция 108" "Контур дых. Реверс. Flextube 1,6м с угл. соед. доп. шлангом 0,8м и мешком 2,0л №1 2010100" Кол-во: 5

"Позиция 109" "Контур дых. педиатрический 1,6м с угл. соед. и портом luer lock №1 2142000" Кол-во: 150

"Позиция 110" "Контур дых. конфигурируемый Compact II стер. 2,0м №1" Кол-во: 20

"Позиция 111" "Контур дых. конфигурируемый 2,0м мешок 2,0л, доп. шланг 1,5м №1" Кол-во: 3700

"Позиция 112" "Контур дых. Flextube 1,6м, влагосб, провод нагрева, доп.шланг 0,4м стер. №1 6091850" Кол-во: 5

"Позиция 113" "Контур дых. Flextube 1,6м с обогревом для назального СРАР, доп. шланг 0,8м №1 4700001" Кол-во: 25

"Позиция 114" "Контур дых. Flextube 1,6м с 2 влагосб..соединит.эластомерный, доп.шланг 0,8м новорожд. №1 4510000" Кол-во: 10

"Позиция 115" "Контур дых. с влагосбор. комплектом для работы с закисью азота доп. шланг 0,2м 10мм/1.2м №1" Кол-во: 200

"Позиция 116" "Канюля наз. прямая, трубка 1,8м д/взрослых №1 1161000" Кол-во: 100

"Позиция 117" "Держатель-фиксатор д/маски CPAP д/средней/большой взрослой №1 2224000" Кол-во: 5

"Позиция 118" "Воздуховод надгортанный ОП стер. i-gel р.5 90кг №1" Кол-во: 140

"Позиция 119" "Воздуховод надгортанный ОП стер. i-gel р.4 50-70кг №1" Кол-во: 300

"Позиция 120" "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.5/120мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 121" "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.3/90мм №1" Кол-во: 150

"Позиция 122" "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.00/50мм №1" Кол-во: 30

"Позиция 123" "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.0/55мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 124" "Электрод ЭКГ кнопочный жидкий гель пена d-50мм №1" Кол-во: 1200

"Позиция 125" "Катетер в/в с доп.портом и крыльями G24 №1" Кол-во: 1000

"Позиция 126" "Катетер в/в с доп.портом и крыльями G18 №1" Кол-во: 1000

"Позиция 127" "Зонд желудочный с мандреном с 4 дренаж. отверстиями СН 18/110см №1" Кол-во: 100

"Позиция 128" "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.0 №1" Кол-во: 200

"Позиция 129" "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 10/50см №1" Кол-во: 1000

"Позиция 130" "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента многораз. педиатрический 1,1м №1" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Переходник д/монитора пациента 3м №1" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Переходник д/монитора пациента 2,2м №1" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Переходник д/монитора пациента 2,2м №1" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Манжета д/измерения АД многораз. 1 трубка 6см-11см №1" Кол-во: 3

"Позиция 135" "Манжета д/измерения АД многораз. 1 трубка 10см-15см №1" Кол-во: 6

"Позиция 136" "Датчик кислородный д/монитора пациента №1" Кол-во: 5

"Позиция 137" "Датчик кислородный д/монитора пациента №1" Кол-во: 3

"Позиция 138" "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента однораз. неонат. 1,5м №1" Кол-во: 20

"Позиция 139" "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента многораз. неонат. 1,5м №1" Кол-во: 10

"Позиция 140" "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента многораз. неонат. 1,5м №1" Кол-во: 3

"Позиция 141" "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента многораз. детский 1,5м №1" Кол-во: 3

"Позиция 142" "Увлажнитель пузырьковый с емкостью №1 1507000" Кол-во: 30

"Позиция 143" "Клапан дых. 7,5см №1" Кол-во: 10

"Позиция 144" "Соединитель дых. контура многоразовый гибкий 22M/15F-22F №1 9120000" Кол-во: 3

"Позиция 145" "Мешок дых. реанимационный 1,0л с петлёй и горловиной 22F многораз. №1 8911000" Кол-во: 20

"Позиция 146" "Кабель пациента д/ЭКГ трехэлектродный с отведенями I,II,III №1" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 8.5 №1" Кол-во: 10

"Позиция 148" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 8.0 №1" Кол-во: 10

"Позиция 149" "Контур дых. реверс. Flextube 1,6м стер. №1 2000000S" Кол-во: 5

"Позиция 150" "Контур дых. реверс. Flextube 1.6м с влагосб. с угл. соед. с портом luer lock №1 2141000" Кол-во: 5

"Позиция 151" "Воздуховод надгортанный Гведела р.1,5/7,0см №1" Кол-во: 30

"Позиция 152" "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.16Ga*20см станд.набор №1 HG-6020" Кол-во: 20

"Позиция 153" "Стилет д/эндотрахеальной трубки СН 06 №1" Кол-во: 30

"Позиция 154" "Контур дых. реверс. Flextubе 2,0м №1 2006000" Кол-во: 5

"Позиция 155" "Воздуховод надгортанный ОП стер. i-gel р.1 2-5кг №1" Кол-во: 10

"Позиция 156" "Стилет д/эндотрахеальной трубки СН 10 №1" Кол-во: 30

"Позиция 157" "Маска анестезиологическая силикон. многораз. анатомич. ClearFlex Economy р.5 №1 8848005" Кол-во: 5

"Позиция 158" "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G22*0,70мм*88мм №1" Кол-во: 150

"Позиция 159" "Соединитель дых. контура эластомерный 22F-22F №1" Кол-во: 10

"Позиция 160" "Мешок дых. реанимационный 2л горловина 22F с антиокклюзионным клапаном №1" Кол-во: 10

"Позиция 161" "Колпачок ОП стер. №1" Кол-во: 45000

"Позиция 162" "Соединитель Y-образный 15M-15M-22M/15F с двумя портами 7,6мм REF1903000" Кол-во: 50

"Позиция 163" "Контур дых. д/аппарата Stephanie д/новорожденных с бактериальным фильтром 1,2м №1" Кол-во: 200

"Позиция 164" "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 10/30мл 26см №1" Кол-во: 60

"Позиция 165" "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру д/взрослых 2-хпросв. 7Fr*20см №1" Кол-во: 30

"Позиция 166" "Клинок д/ларингоскопа тип Миллер ОП стер. пластик р.1 №1" Кол-во: 30

"Позиция 167" "Рукоятка д/ларингоскопа фиброоптическая светодиодная d 28мм/2,5В №1" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Клинок д/ларингоскопа тип Макинтош пластик ОП стер. р.3 №1" Кол-во: 100

"Позиция 169" "Наконечник клизменный ОП №1" Кол-во: 1500

"Позиция 170" "Мочеприемник полимерный открытый 1л МП 1-90-1 стерильный №1 6007" Кол-во: 120

"Позиция 171" "Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная правостор. без крючка СН35 №1" Кол-во: 10

"Позиция 172" "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 1,1м №1" Кол-во: 2

"Позиция 173" "Трубка кислородная высокого давления кислорода 1,8м №1" Кол-во: 500

"Позиция 174" "Контур дых. реверс. Flextube 1,6м №1 2000100" Кол-во: 10

"Позиция 175" "Катетер в/в с доп.портом и крыльями G16 №1" Кол-во: 200

"Позиция 176" "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи ID 4.5мм №1" Кол-во: 5

"Позиция 177" "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.1/65мм №1" Кол-во: 40

"Позиция 178" "Соединитель дых. контура угловой шарнирный 15M-22M/15F №1 1897000" Кол-во: 10

"Позиция 179" "Соединитель дых. контура угловой шарнирный 15M-22M/15F c двойным портом 7,6мм-9,5мм №1 1898000" Кол-во: 10

"Позиция 180" "Соединитель дых. контура угловой с портом 7,6мм 22М-22М/15F №1" Кол-во: 10

"Позиция 181" "Соединитель дых. контура прямой с большим кислород. портом 22М/15F №1" Кол-во: 10

"Позиция 182" "Соединитель дых. контура прямой с шарнирнирным соед. 6мм 22М/22F №1" Кол-во: 10

"Позиция 183" "Соединитель дых. контура прямой 22M-22F №1 1961000" Кол-во: 10

"Позиция 184" "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15F/22F №1" Кол-во: 10

"Позиция 185" "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15М/15М №1" Кол-во: 10

"Позиция 186" "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15М/22М №1" Кол-во: 10

"Позиция 187" "Соединитель дых. контура угловой шарнирный 15M-22M/15F с портом luer lock 7.6мм №1 1899000" Кол-во: 10

"Позиция 188" "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 7.0 №1" Кол-во: 5

"Позиция 189" "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 5.0 №1" Кол-во: 5

"Позиция 190" "Трубка кислородная высокого давления кислорода 4м №1" Кол-во: 10

"Позиция 191" "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1" Кол-во: 200

"Позиция 192" "Клапан ручного действ. д/регул. подачи вакуума в систему сонации, дист.конец 5мм №1 99786" Кол-во: 30

"Позиция 193" "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 08/18см №1" Кол-во: 100

"Позиция 194" "Контур дых. реверс. Flextube 1,6м с угл. соед., доп. шлангом 0,8м и мешком 2,0л №1 2010000" Кол-во: 5

"Позиция 195" "Камера увлажнителя 150мл малого объема №1" Кол-во: 80

"Позиция 196" "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 18/50см №1" Кол-во: 800

"Позиция 197" "Маска ларингеальная д/взрослых классическая р.3/30кг-50кг №1" Кол-во: 10

"Позиция 198" "Маска ларингеальная д/взрослых классическая р.4/50кг-70кг №1" Кол-во: 10

"Позиция 199" "Маска ларингеальная д/взрослых классическая р.5/70 кг+ №1" Кол-во: 10

"Позиция 200" "Соединитель дых. контура Y-образный 22F/15M-22M-22M №1" Кол-во: 10

"Позиция 201" "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 08/40см №1" Кол-во: 100

"Позиция 202" "Маска кислородная д/детей с носовым зажимом и кислородной трубкой 1,8 м №1 1196000" Кол-во: 20

"Позиция 203" "Фильтр дых. Filta-Therm тепловлагообм. 22F-22M/15F №1 1942000" Кол-во: 100

"Позиция 204" "Маска анестезиологическая силикон. многораз. цилиндрич. ClearFlex Economy р.1 №1 8848001" Кол-во: 15

"Позиция 205" "Маска д/вентеляции легких для CPAP р.М №1 4705000" Кол-во: 10

"Позиция 206" "Маска д/неинв. ИВЛ CPAP с двойным портом 30F и 22M малая взрослая №1 2221000" Кол-во: 10

"Позиция 207" "Маска д/неинв. ИВЛ CPAP с двойным портом 30F и 22M средняя/большая взрослая №1 2222000" Кол-во: 10

"Позиция 208" "Маска кислородная Filtamask д/взрослых в комплекте с трубкой 2,1м №1 1145000" Кол-во: 20

"Позиция 209" "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых 3-хпросв. 7,5Fr*30см Y-игла, загл. №1 HJ-E7030" Кол-во: 10

"Позиция 210" "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых 3-хпросв. 7Fr*20см №1 HJ-7020" Кол-во: 10

"Позиция 211" "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/детей однопросв. 20Fr*15см №1 HO-9015" Кол-во: 10

"Позиция 212" "Фильтр дых./тепловлагообм. 61мл 3г с портом Luer Lock 22F/15M-22M/15F №1" Кол-во: 50

"Позиция 213" "Фильтр дых./тепловлагообм. 28мл 22г с портом Luer Lock 22F/15M-22M/15F №1" Кол-во: 50

"Позиция 214" "Фильтр дых./тепловлагообм. 34мл 19г с портом Luer Lock 22F-22M/15F №1" Кол-во: 50

"Позиция 215" "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 15мм дл 0,6м №1" Кол-во: 2

"Позиция 216" "Маска лицевая FaceFit д/неинв. ИВЛ большая №1 2252000" Кол-во: 5

"Позиция 217" "Маска лицевая FaceFit д/неинв. ИВЛ большая №1 2257000" Кол-во: 5

"Позиция 218" "Маска лицевая FaceFit д/неинв. ИВЛ малая №1 2255000" Кол-во: 5

"Позиция 219" "Маска лицевая FaceFit д/неинв. ИВЛ средняя №1 2251000" Кол-во: 5

"Позиция 220" "Щетка зубная отсасывающая КимВент №1 12602" Кол-во: 30

"Позиция 221" "Мешок дых. реанимационный Амбу 1,0л, маска р.4 №1" Кол-во: 10

"Позиция 222" "Мешок дых. реанимационный 550мл д/детей маска р.3 №1" Кол-во: 20

"Позиция 223" "Мешок дых. реанимационный Амбу д/детей 550мл, маска р.1 №1 7154000" Кол-во: 15

"Позиция 224" "Маска ларингеальная д/детей стандартная р.1.5/5кг-10кг №1" Кол-во: 5

"Позиция 225" "Контур дых. реверсивный с доп. шлангом 0,8м 22мм дл 1,6м №" Кол-во: 20

"Позиция 226" "Мешок дых. реанимационный 1600мл неонатальное силикон. 2м №1" Кол-во: 15

"Позиция 227" "Паста мед. подготовительная 160г д/ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, УЗИ, электрофизиотерапии №1" Кол-во: 4

"Позиция 228" "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 5.5 №1" Кол-во: 100

"Позиция 229" "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 4.5 №1" Кол-во: 250

"Позиция 230" "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 3.0 №1" Кол-во: 200

"Позиция 231" "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.5 №1" Кол-во: 200

"Позиция 232" "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 63мм*30м вт.16мм внутр.намотка рулон №1" Кол-во: 108

"Позиция 233" "Абсорбент 5л углекислого газа цветоинд. бел.-фиол №1" Кол-во: 150

"Позиция 234" "Зонд желудочный с мандреном с 4 дренаж. отверстиями СН 16/110см №1" Кол-во: 100

"Позиция 235" "Кружка Эсмарха 1,75л 105см №1" Кол-во: 100

"Позиция 236" "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G20/0,90мм/88мм №1" Кол-во: 150

"Позиция 237" "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/30мл №1" Кол-во: 100

"Позиция 238" "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1" Кол-во: 500

"Позиция 239" "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/10мл №1" Кол-во: 50

"Позиция 240" "Соединитель дых. контура с встроенным манометром давление 10-60смH2O №1" Кол-во: 10

"Позиция 241" "Маска анестезиологич. силикон. д/недоношенных детей многораз. цилиндрич. р.00 №1" Кол-во: 5

"Позиция 242" "Контур дых. конфигур. 2 влагосбор., доп. шланг 1,5м дл.3,0м №1" Кол-во: 10

"Позиция 243" "Соединитель дых. контура конфигур. шарнирный гибкий двойной с двойным герметич. колпачком flip top 22F-22M/15F №1" Кол-во: 300

"Позиция 244" "Соединитель дых. контура конфигур. шарнирный Superset 22F-22M/15F №1 3512000" Кол-во: 15

"Позиция 245" "Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная правостор. без крючка СН28 №1" Кол-во: 10

"Позиция 246" "Маска кислородная д/взрослых высокой FiO2 с резервным мешком 1,3л и трубкой 1,8м №1 1002000" Кол-во: 100

"Позиция 247" "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи ID 5.5 №1" Кол-во: 5

"Позиция 248" "Маска анестезиологич. д/взрослых большая с манжетой р.6 №1" Кол-во: 10

"Позиция 249" "Соединитель дых. контура угловой с портом Luer Lock 15M-22M/15F №1" Кол-во: 10

"Позиция 250" "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 08/3мл №1" Кол-во: 30

"Позиция 251" "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 8.5 №1" Кол-во: 5

"Позиция 252" "Контур дых. д/новорожд, с 2-мя провод. нагрева, шлангом д/вентиляции в инкубаторе, с доп. шлангом дых., 0,5м, с портами 1,6м №1" Кол-во: 5

"Позиция 253" "Держатель-фиксатор д/шлангов скоба, клипсы, колпачок №1" Кол-во: 5

"Позиция 254" "Соединитель дых. контура мундштук Т-образный неразборный №1" Кол-во: 20

"Позиция 255" "Контур дых. с соединителями д/подачи закиси азота 1,6м №1" Кол-во: 50

"Позиция 256" "Трубка кислородная армированная с воронкообразным соединителем 1,8м №1" Кол-во: 15

"Позиция 257" "Катетер аспирац. б/фильтра д/аспирац. верх.дых.путей 8FR №1" Кол-во: 1000

"Позиция 258" "Катетер аспирац. б/фильтра д/аспирац. верх.дых.путей 6FR №1" Кол-во: 1000

"Позиция 259" "Катетер аспирац. б/фильтра д/аспирац. верх.дых.путей 5FR №1" Кол-во: 1000

"Позиция 260" "Маска анестезиологич. д/взрослых с крепежным кольцом р.4 №1" Кол-во: 30

"Позиция 261" "Система аспирационная закрытая д/эндотрах. трубки, д/взр. на 72 ч.с MDI портом, с клапаном контроля вакуума 16Fr, дл.56см №1" Кол-во: 20

"Позиция 262" "Система аспирационная закрытая д/эндотрах. трубки, д/взр. с MDI портом, с клапаном контроля вакуума 16Fr, дл.54см №1" Кол-во: 20

"Позиция 263" "Система аспирационная закрытая д/эндотрах. трубки, д/взр. с MDI портом, с клапаном контроля вакуума 14Fr, дл.54см №1" Кол-во: 20

"Позиция 264" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 3.0мм №1" Кол-во: 20

"Позиция 265" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 7.5 №1" Кол-во: 10

"Позиция 266" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 7.0 №1" Кол-во: 10

"Позиция 267" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 6.5 №1" Кол-во: 10

"Позиция 268" "Стилет д/эндотрахеальной трубки Fr14 дл.34см №1" Кол-во: 50

"Позиция 269" "Буж д/проведения эндотрахеальных трубок Fr15 дл.70см №1" Кол-во: 20

"Позиция 270" "Буж д/проведения эндотрахеальных трубок Fr10 дл.70см №1" Кол-во: 20

"Позиция 271" "Буж д/проведения эндотрахеальных трубок Fr06 дл.53см №1" Кол-во: 20

"Позиция 272" "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 0,6м №1" Кол-во: 2

"Позиция 273" "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 0,45м №1" Кол-во: 2

"Позиция 274" "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 9.0 №1" Кол-во: 20

"Позиция 275" "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 6.0 №1" Кол-во: 50

"Позиция 276" "Тампон отсасывающий КимВент с изогнутым кончиком стержня №1 12603" Кол-во: 50

"Позиция 277" "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1" Кол-во: 1000

"Позиция 278" "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1" Кол-во: 1000

"Позиция 279" "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1" Кол-во: 1000

"Позиция 280" "Зонд дуоденальный с РКП Левина с открытым концом СН 18/125см №1" Кол-во: 200

"Позиция 281" "Зонд дуоденальный с РКП Левина с открытым концом СН 16/125см №1" Кол-во: 200

"Позиция 282" "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 08/50см №1" Кол-во: 10000

"Позиция 283" "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 14/50см №1" Кол-во: 600

"Позиция 284" "Зонд питательный назогастральный метрический ОП стер. СН 06/40см №1" Кол-во: 500

"Позиция 285" "Зонд желудочный с мандреном с 4 дренаж. отверстиями СН 14/110см №1" Кол-во: 100

"Позиция 286" "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 0,8м №1" Кол-во: 2

"Позиция 287" "Шланг для ИВЛ с местами д/отреза шаг 0.4м 22мм/50м в бухте №1" Кол-во: 2

"Позиция 288" "Фильтр дых. Hydro-Guard Mini малого объёма мех. с портом luer lock 22F/15M-22M/15F №1 1745000" Кол-во: 100

"Позиция 289" "Фильтр дых. тепловлагообм. с портом luer lock 22F-22M/15F №1" Кол-во: 800

"Позиция 290" "Фильтр дых. 60мл 28г с портом Luer Lock №1" Кол-во: 2000

"Позиция 291" "Фильтр дых. 59мл 27г 22F/15M-22M/15F №1" Кол-во: 50

"Позиция 292" "Фильтр дых. 120мл 56г 22F-22M/15F №1" Кол-во: 1500

"Позиция 293" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 5.0 №1" Кол-во: 40

"Позиция 294" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 4.5мм №1" Кол-во: 20

"Позиция 295" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 4.0мм №1" Кол-во: 30

"Позиция 296" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 3.5мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 297" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 9.0 №1" Кол-во: 50

"Позиция 298" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1" Кол-во: 100

"Позиция 299" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.0 №1" Кол-во: 100

"Позиция 300" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.5 №1" Кол-во: 600

"Позиция 301" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.0 №1" Кол-во: 300

"Позиция 302" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.0 №1" Кол-во: 50

"Позиция 303" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 5.5 №1" Кол-во: 50

"Позиция 304" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 5.0 №1" Кол-во: 100

"Позиция 305" "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 4.5мм №1" Кол-во: 100

"Позиция 306" "Магистраль инфуз. тип стандарт ОП стер. 250см №1" Кол-во: 80

"Позиция 307" "Проводник инфузионный светонепроницаемый ПИ 1,0*1,5 №1 3656" Кол-во: 2000

"Позиция 308" "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.18Ga*20см станд.набор №1 HO-8020" Кол-во: 10

"Позиция 309" "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.16Ga*20см станд.набор №1 HO-6020" Кол-во: 20

"Позиция 310" "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.14Ga*20см станд.набор №1 HO-4020" Кол-во: 40

"Позиция 311" "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.14Ga*20см станд.набор №1 HG-4020" Кол-во: 40

"Позиция 312" "Коннектор инфуз. 1,6мл тип ЛС-2 с двумя коннекторами 15см №1" Кол-во: 500

"Позиция 313" "Канюля наз. изогнутая трубка 1,8м д/взрослых №1" Кол-во: 30

"Позиция 314" "Маска ларингеальная д/детей р.2,5/20кг-30кг №1" Кол-во: 5