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    Главная / Торги / R_502/34_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_502/34_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806594535Дата и время окончания срока приема заявок R_502/34 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806594535

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_502/34_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_502/34 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806594535Подведение итогов не позднее R_502/34 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_502/34 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    19 384 789,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контур дых. реверс. Smoothbore с эластичными соединителями 1,6м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15М/15F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Система аспирационная закрытая д/взрослых с шарн.углов.соедит. и картриджем 72ч. 14Fr №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 1,5м №1"

    Кол-во: 17

    "Позиция 5"

    "Воздуховод надгортанный ОП i-gel р.3 30-60кг стер. с доп.кислородным портом №1 8703000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Воздуховод надгортанный ОП i-gel р.4 50-70кг стер. с доп.кислородным портом №1 8704000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Троакар-катетер д/аспирации 8Fr круглая, без фталатов, стерильная № 1 NN-00008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Тепловлагообменник ТВО д/трахеостом с шарнирным соед. д/шланга стер. соединение 15 F №"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "Контур дых. Педиатрич. 15мм 1,6м, провод нагрева, камера увл., доп. шланг 0,4м №1 4504810"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Контур дых. конфигурируемый Compact II 2,0м мешок 3,0л, доп. шланг 1,5м №1 2152000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Контур дых. конфигурируемый Compact II 2,0м мешок 2,0л, доп. шланг 15м стер. №1 2154000S"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Контур дых. коакс. UniFlow 1,6м с доп. шлангом 0,5м и встроеной линией мониторинга №1 2902000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Контур дых. коакс. UniFlow 1,6м с доп. шлангом 0,5м №1 2900000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Контур дых. провод нагрева, влагосб., доп.шланг 0,8м универс. 1,6м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Контур дых. Flextube 1,6м, влагосб., провод нагрева, доп.шланг 0,4м порт 7,6мм соед. 22мм №1 4504850"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Контур дых. Flextube 1,6м, влагосб, провод нагрева, доп.шланг 0,4м стер. №1 6068810"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Контур дых. с влагосбор.,самозаполн. камерой,набором д/снижения шума с доп. шлангом 0.5м 10мм дл.1,6м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Контур дых. 1,6м, 2 провода нагрева, камера увл., доп.шланг 0,8м Babylog 8000 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Маска анестезиологическая с манжетой Economy малая д/взрослых р.3 №1 1514000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Маска анестезиологическая с манжетой Economy д/детей р.2 №1 1513000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Маска анестезиологическая с манжетой Economy большая д/взрослых р.5 №1 1516000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Маска анестезиологическая с клапаном д/взрослых р.3 аромат ванили №1 1123000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Маска анестезиологич. педиатрическая с крепежным кольцом р.2 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Линия мониторинга дыхат. смеси длина 3,0м М/М внутр. диаметр 1,2мм №1 2734000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Контур дых. педиатрический 1,6м с угл. соед. и портом luer lock и влагосб. №1 2143000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Катетер в/в с гепариновой крышкой G16 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 27"

    "Катетер в/в с гепариновой крышкой G14 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 28"

    "Клинок д/ларингоскопа тип Макинтош пластик ОП стер. р.2 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Клинок д/ларингоскопа тип Миллера пластик ОП стер. р.0 №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 30"

    "Маска кислородная удлинен. с регулируемым клапаном в комплекте с трубкой кислородн. №1 1117000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Маска анестезиологическая силикон. многораз. анатомич. ClearFlex Economy р.4 №1 8848004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Маска анестезиологическая силикон. многораз. анатомич. ClearFlex Economy р.3 №1 8848003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Соединитель дых. контура многоразовый Y-образный 22М/15F-22M №1 9117000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Соединитель дых. контура многоразовый прямой 22M/15F-22F №1 9113000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Соединитель дых. контура многоразовый прямой 22М-22М №1 9110000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Соединитель дых. контура многоразовый Т-образный с раструблм 6мм 15M-22M/15F №1 9134000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Соединитель дых. контура многоразовый угловой с портом 15М-22М/15F №1 9114000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Стилет д/эндотрахеальной трубки ОП стер. Апексмед СН06 №1 0103-00-06"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Материал хир. шовный Сафил фиолетовый стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 40"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 2.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Соединитель Y-образный 22M-22M-22M/15F с двумя шарнирами и портом luer lock №1 1928000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Контур дых. Smoothbore 15мм 1,6м, провод нагрева, влагосб., камера увл., доп.шлангом 0,4м №1 5504810"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.4/100мм №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 44"

    "Катетер двухходовой педиатрический СН 10/3мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Шланг гофрированный Flextube д.15мм с местами д/отреза через 0,4м бухта 50м 1576000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Материал хир. шовный Сафил фиолетовый стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 37мм 1/2 №36"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 1,5м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Стилет д/эндотрахеальной трубки СН 05 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 5.5 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 6.0 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 4.0мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 2.5 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель, с портом 9,5мм 22F-22M/15F/250мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель, с портом 9,5мм 22F-22M/15F/250мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Соединитель дых. контура гибкий прямой 22F-22M/15F/170мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Маска ларингеальная д/детей р.2/10кг-20кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Маска ларингеальная д/детей стандартная р.1/5кг №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Маска анестезиологическая с манжетой Economy малая д/детей р.1 №1 1512000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Маска анестезиологич. педиатрическая светло-голубая манжета р.0 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых Экстра большая, р.6 №1 7096000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Контур дых. Flextube 15мм 1,6м с пассивным увлажнением №1 4500000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель 22F-22M/15F/170мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Держатель-фиксатор д/маски CPAP д/малой взрослой №1 2223000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Канюля назальная изогнутая трубка д/детей 1,8м №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 66"

    "Канюля наз. изогнутая трубка 1,8м д/взрослых №1 1167000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Манжета д/измерения АД многораз. 1 трубка 25см-35см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Манжета д/измерения АД многораз. 14-21см 1 трубка №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Мешок дых. реанимационнай 0,5л с горловиной 15F №1 2805000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Контур дых. реверс. Smoothbore 1,6м Y-коннектор, влагосб., порты 7,6мм №1 5007000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 5.5 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.5мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.0мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Трубка кислородная постоянного и переменного сечения 2,1м №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 76"

    "Тепловлагообменник ТВО д/трахеостом соединение 15 F №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Стилет д/эндотрахеальной трубки ОП стер. Апексмед СН10 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 78"

    "Соединитель дых. контура прямой с портом 6мм 15М №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 79"

    "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15М/22F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Соединитель дых. контура Y-образный многораз. 22М/15F-15M №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Соединитель дых. контура конфигур. шарнирный Superset 22F-22M/15F c портом 7,6мм №1 3520000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Соединитель дых. контура гибкий угловой 22F-22M/15F/170мм-150мм №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 83"

    "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель, с портом 9,5мм 22F-22M/15F/180мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "Соединитель дых. контура гибкий двойной шарнирный соединитель 22F-22M/15F/170мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 85"

    "Соединитель дых. контура гибкий угловой с портом 7,6мм 22F-22M/15F/170мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 86"

    "Соединитель дых. контура гибкий угловой 22F-22M/15F/170мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 87"

    "Распылитель аэрозоля №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Распылитель аэрозоля №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 89"

    "Мешок дых. реанимационный 1,5л маска р.5 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Мешок дых. реанимационный 3л с горловиной 22F №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Мешок дых. реанимационный 1,0л с горловиной 22F №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 92"

    "Маска ларингеальная д/взрослых стандартная р.5/70 кг+ №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Маска ларингеальная д/взрослых стандартная р.4/50кг-70кг №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Маска ларингеальная д/взрослых стандартная р.3/30кг-50кг №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Маска кислородная д/детей высокой FiO2 с трубкой 1,8м №1 1192"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Маска кислородная д/взрослых высокой конц.O2 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Маска кислородная Eco д/взрослых средней FiO2 №1 1136000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Маска аэрозольная д/взрослых с нос. зажимом №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 99"

    "Маска аэрозольная д/взрослых №1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 100"

    "Маска анестезиологич. с манжетой Economy д/новорожденных р.0 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 101"

    "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых средняя, р.4 №1 7094000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых малая, р.3 №1 7093000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 103"

    "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых малая, р.3 №1 7093000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "Маска анестезиологическая EcoMask д/взрослых большая, р.5 №1 7095000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 105"

    "Линия мониторинга дыхат. смеси длина 1,8м М/М, внутр. диаметр 1,2мм №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 106"

    "Контур дых. реверс. Smoothbore 22мм 1,6м Y-коннектор, 2 влагосб., порты 7,6мм №1 5008000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Контур дых. реверс. Smoothbore 1,6м Y-коннектор, 2 влагосб., порты 7,6мм, доп. шланг 0,5м №1 5009000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Контур дых. Реверс. Flextube 1,6м с угл. соед. доп. шлангом 0,8м и мешком 2,0л №1 2010100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Контур дых. педиатрический 1,6м с угл. соед. и портом luer lock №1 2142000"

    Кол-во: 150

    "Позиция 110"

    "Контур дых. конфигурируемый Compact II стер. 2,0м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "Контур дых. конфигурируемый 2,0м мешок 2,0л, доп. шланг 1,5м №1"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 112"

    "Контур дых. Flextube 1,6м, влагосб, провод нагрева, доп.шланг 0,4м стер. №1 6091850"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Контур дых. Flextube 1,6м с обогревом для назального СРАР, доп. шланг 0,8м №1 4700001"

    Кол-во: 25

    "Позиция 114"

    "Контур дых. Flextube 1,6м с 2 влагосб..соединит.эластомерный, доп.шланг 0,8м новорожд. №1 4510000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Контур дых. с влагосбор. комплектом для работы с закисью азота доп. шланг 0,2м 10мм/1.2м №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Канюля наз. прямая, трубка 1,8м д/взрослых №1 1161000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 117"

    "Держатель-фиксатор д/маски CPAP д/средней/большой взрослой №1 2224000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Воздуховод надгортанный ОП стер. i-gel р.5 90кг №1"

    Кол-во: 140

    "Позиция 119"

    "Воздуховод надгортанный ОП стер. i-gel р.4 50-70кг №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 120"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.5/120мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.3/90мм №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 122"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.00/50мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.0/55мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Электрод ЭКГ кнопочный жидкий гель пена d-50мм №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 125"

    "Катетер в/в с доп.портом и крыльями G24 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 126"

    "Катетер в/в с доп.портом и крыльями G18 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 127"

    "Зонд желудочный с мандреном с 4 дренаж. отверстиями СН 18/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 128"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.0 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 129"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 10/50см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 130"

    "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента многораз. педиатрический 1,1м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Переходник д/монитора пациента 3м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Переходник д/монитора пациента 2,2м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Переходник д/монитора пациента 2,2м №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Манжета д/измерения АД многораз. 1 трубка 6см-11см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Манжета д/измерения АД многораз. 1 трубка 10см-15см №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Датчик кислородный д/монитора пациента №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Датчик кислородный д/монитора пациента №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента однораз. неонат. 1,5м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 139"

    "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента многораз. неонат. 1,5м №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента многораз. неонат. 1,5м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Датчик пульсоксиметрии д/монитора пациента многораз. детский 1,5м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Увлажнитель пузырьковый с емкостью №1 1507000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 143"

    "Клапан дых. 7,5см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Соединитель дых. контура многоразовый гибкий 22M/15F-22F №1 9120000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Мешок дых. реанимационный 1,0л с петлёй и горловиной 22F многораз. №1 8911000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 146"

    "Кабель пациента д/ЭКГ трехэлектродный с отведенями I,II,III №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 8.5 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 8.0 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "Контур дых. реверс. Flextube 1,6м стер. №1 2000000S"

    Кол-во: 5

    "Позиция 150"

    "Контур дых. реверс. Flextube 1.6м с влагосб. с угл. соед. с портом luer lock №1 2141000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Воздуховод надгортанный Гведела р.1,5/7,0см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 152"

    "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.16Ga*20см станд.набор №1 HG-6020"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Стилет д/эндотрахеальной трубки СН 06 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 154"

    "Контур дых. реверс. Flextubе 2,0м №1 2006000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 155"

    "Воздуховод надгортанный ОП стер. i-gel р.1 2-5кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Стилет д/эндотрахеальной трубки СН 10 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 157"

    "Маска анестезиологическая силикон. многораз. анатомич. ClearFlex Economy р.5 №1 8848005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G22*0,70мм*88мм №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 159"

    "Соединитель дых. контура эластомерный 22F-22F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Мешок дых. реанимационный 2л горловина 22F с антиокклюзионным клапаном №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Колпачок ОП стер. №1"

    Кол-во: 45000

    "Позиция 162"

    "Соединитель Y-образный 15M-15M-22M/15F с двумя портами 7,6мм REF1903000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 163"

    "Контур дых. д/аппарата Stephanie д/новорожденных с бактериальным фильтром 1,2м №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 164"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 10/30мл 26см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 165"

    "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру д/взрослых 2-хпросв. 7Fr*20см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 166"

    "Клинок д/ларингоскопа тип Миллер ОП стер. пластик р.1 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Рукоятка д/ларингоскопа фиброоптическая светодиодная d 28мм/2,5В №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Клинок д/ларингоскопа тип Макинтош пластик ОП стер. р.3 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 169"

    "Наконечник клизменный ОП №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 170"

    "Мочеприемник полимерный открытый 1л МП 1-90-1 стерильный №1 6007"

    Кол-во: 120

    "Позиция 171"

    "Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная правостор. без крючка СН35 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 1,1м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Трубка кислородная высокого давления кислорода 1,8м №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 174"

    "Контур дых. реверс. Flextube 1,6м №1 2000100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Катетер в/в с доп.портом и крыльями G16 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 176"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи ID 4.5мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.1/65мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 178"

    "Соединитель дых. контура угловой шарнирный 15M-22M/15F №1 1897000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Соединитель дых. контура угловой шарнирный 15M-22M/15F c двойным портом 7,6мм-9,5мм №1 1898000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Соединитель дых. контура угловой с портом 7,6мм 22М-22М/15F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 181"

    "Соединитель дых. контура прямой с большим кислород. портом 22М/15F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Соединитель дых. контура прямой с шарнирнирным соед. 6мм 22М/22F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Соединитель дых. контура прямой 22M-22F №1 1961000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15F/22F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15М/15М №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Соединитель дых. контура прямой с мунштуком 15М/22М №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Соединитель дых. контура угловой шарнирный 15M-22M/15F с портом luer lock 7.6мм №1 1899000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 189"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 5.0 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 190"

    "Трубка кислородная высокого давления кислорода 4м №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 192"

    "Клапан ручного действ. д/регул. подачи вакуума в систему сонации, дист.конец 5мм №1 99786"

    Кол-во: 30

    "Позиция 193"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 08/18см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 194"

    "Контур дых. реверс. Flextube 1,6м с угл. соед., доп. шлангом 0,8м и мешком 2,0л №1 2010000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 195"

    "Камера увлажнителя 150мл малого объема №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 196"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 18/50см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 197"

    "Маска ларингеальная д/взрослых классическая р.3/30кг-50кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Маска ларингеальная д/взрослых классическая р.4/50кг-70кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Маска ларингеальная д/взрослых классическая р.5/70 кг+ №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 200"

    "Соединитель дых. контура Y-образный 22F/15M-22M-22M №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 08/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 202"

    "Маска кислородная д/детей с носовым зажимом и кислородной трубкой 1,8 м №1 1196000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 203"

    "Фильтр дых. Filta-Therm тепловлагообм. 22F-22M/15F №1 1942000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 204"

    "Маска анестезиологическая силикон. многораз. цилиндрич. ClearFlex Economy р.1 №1 8848001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 205"

    "Маска д/вентеляции легких для CPAP р.М №1 4705000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Маска д/неинв. ИВЛ CPAP с двойным портом 30F и 22M малая взрослая №1 2221000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Маска д/неинв. ИВЛ CPAP с двойным портом 30F и 22M средняя/большая взрослая №1 2222000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Маска кислородная Filtamask д/взрослых в комплекте с трубкой 2,1м №1 1145000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых 3-хпросв. 7,5Fr*30см Y-игла, загл. №1 HJ-E7030"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых 3-хпросв. 7Fr*20см №1 HJ-7020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/детей однопросв. 20Fr*15см №1 HO-9015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Фильтр дых./тепловлагообм. 61мл 3г с портом Luer Lock 22F/15M-22M/15F №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 213"

    "Фильтр дых./тепловлагообм. 28мл 22г с портом Luer Lock 22F/15M-22M/15F №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 214"

    "Фильтр дых./тепловлагообм. 34мл 19г с портом Luer Lock 22F-22M/15F №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 215"

    "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 15мм дл 0,6м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Маска лицевая FaceFit д/неинв. ИВЛ большая №1 2252000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "Маска лицевая FaceFit д/неинв. ИВЛ большая №1 2257000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "Маска лицевая FaceFit д/неинв. ИВЛ малая №1 2255000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 219"

    "Маска лицевая FaceFit д/неинв. ИВЛ средняя №1 2251000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "Щетка зубная отсасывающая КимВент №1 12602"

    Кол-во: 30

    "Позиция 221"

    "Мешок дых. реанимационный Амбу 1,0л, маска р.4 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Мешок дых. реанимационный 550мл д/детей маска р.3 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 223"

    "Мешок дых. реанимационный Амбу д/детей 550мл, маска р.1 №1 7154000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 224"

    "Маска ларингеальная д/детей стандартная р.1.5/5кг-10кг №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Контур дых. реверсивный с доп. шлангом 0,8м 22мм дл 1,6м №"

    Кол-во: 20

    "Позиция 226"

    "Мешок дых. реанимационный 1600мл неонатальное силикон. 2м №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 227"

    "Паста мед. подготовительная 160г д/ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, УЗИ, электрофизиотерапии №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 228"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 5.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 229"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 4.5 №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 230"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 3.0 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 231"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 232"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 63мм*30м вт.16мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 108

    "Позиция 233"

    "Абсорбент 5л углекислого газа цветоинд. бел.-фиол №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 234"

    "Зонд желудочный с мандреном с 4 дренаж. отверстиями СН 16/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 235"

    "Кружка Эсмарха 1,75л 105см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 236"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G20/0,90мм/88мм №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 237"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 238"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 239"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/10мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 240"

    "Соединитель дых. контура с встроенным манометром давление 10-60смH2O №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 241"

    "Маска анестезиологич. силикон. д/недоношенных детей многораз. цилиндрич. р.00 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 242"

    "Контур дых. конфигур. 2 влагосбор., доп. шланг 1,5м дл.3,0м №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 243"

    "Соединитель дых. контура конфигур. шарнирный гибкий двойной с двойным герметич. колпачком flip top 22F-22M/15F №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 244"

    "Соединитель дых. контура конфигур. шарнирный Superset 22F-22M/15F №1 3512000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 245"

    "Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная правостор. без крючка СН28 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "Маска кислородная д/взрослых высокой FiO2 с резервным мешком 1,3л и трубкой 1,8м №1 1002000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 247"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи ID 5.5 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 248"

    "Маска анестезиологич. д/взрослых большая с манжетой р.6 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 249"

    "Соединитель дых. контура угловой с портом Luer Lock 15M-22M/15F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 08/3мл №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 251"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 252"

    "Контур дых. д/новорожд, с 2-мя провод. нагрева, шлангом д/вентиляции в инкубаторе, с доп. шлангом дых., 0,5м, с портами 1,6м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 253"

    "Держатель-фиксатор д/шлангов скоба, клипсы, колпачок №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 254"

    "Соединитель дых. контура мундштук Т-образный неразборный №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 255"

    "Контур дых. с соединителями д/подачи закиси азота 1,6м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 256"

    "Трубка кислородная армированная с воронкообразным соединителем 1,8м №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 257"

    "Катетер аспирац. б/фильтра д/аспирац. верх.дых.путей 8FR №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 258"

    "Катетер аспирац. б/фильтра д/аспирац. верх.дых.путей 6FR №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 259"

    "Катетер аспирац. б/фильтра д/аспирац. верх.дых.путей 5FR №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 260"

    "Маска анестезиологич. д/взрослых с крепежным кольцом р.4 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 261"

    "Система аспирационная закрытая д/эндотрах. трубки, д/взр. на 72 ч.с MDI портом, с клапаном контроля вакуума 16Fr, дл.56см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "Система аспирационная закрытая д/эндотрах. трубки, д/взр. с MDI портом, с клапаном контроля вакуума 16Fr, дл.54см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 263"

    "Система аспирационная закрытая д/эндотрах. трубки, д/взр. с MDI портом, с клапаном контроля вакуума 14Fr, дл.54см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 264"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 3.0мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 265"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 7.5 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 266"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 7.0 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 267"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/взрослых ID 6.5 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "Стилет д/эндотрахеальной трубки Fr14 дл.34см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 269"

    "Буж д/проведения эндотрахеальных трубок Fr15 дл.70см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Буж д/проведения эндотрахеальных трубок Fr10 дл.70см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Буж д/проведения эндотрахеальных трубок Fr06 дл.53см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 272"

    "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 0,6м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 0,45м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 9.0 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 275"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 6.0 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 276"

    "Тампон отсасывающий КимВент с изогнутым кончиком стержня №1 12603"

    Кол-во: 50

    "Позиция 277"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 278"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 279"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 280"

    "Зонд дуоденальный с РКП Левина с открытым концом СН 18/125см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 281"

    "Зонд дуоденальный с РКП Левина с открытым концом СН 16/125см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 282"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 08/50см №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 283"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 14/50см №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 284"

    "Зонд питательный назогастральный метрический ОП стер. СН 06/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 285"

    "Зонд желудочный с мандреном с 4 дренаж. отверстиями СН 14/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 286"

    "Шланг для ИВЛ многораз. силикон. 22мм дл 0,8м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Шланг для ИВЛ с местами д/отреза шаг 0.4м 22мм/50м в бухте №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Фильтр дых. Hydro-Guard Mini малого объёма мех. с портом luer lock 22F/15M-22M/15F №1 1745000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 289"

    "Фильтр дых. тепловлагообм. с портом luer lock 22F-22M/15F №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 290"

    "Фильтр дых. 60мл 28г с портом Luer Lock №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 291"

    "Фильтр дых. 59мл 27г 22F/15M-22M/15F №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 292"

    "Фильтр дых. 120мл 56г 22F-22M/15F №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 293"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 5.0 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 294"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 4.5мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 295"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 4.0мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 296"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Магилл д/детей ID 3.5мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 297"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 9.0 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 298"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 299"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 300"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 301"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 302"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.0 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 303"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 5.5 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 304"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 5.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 305"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 4.5мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 306"

    "Магистраль инфуз. тип стандарт ОП стер. 250см №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 307"

    "Проводник инфузионный светонепроницаемый ПИ 1,0*1,5 №1 3656"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 308"

    "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.18Ga*20см станд.набор №1 HO-8020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.16Ga*20см станд.набор №1 HO-6020"

    Кол-во: 20

    "Позиция 310"

    "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.14Ga*20см станд.набор №1 HO-4020"

    Кол-во: 40

    "Позиция 311"

    "Набор д/катетер. центр. вен по Сельдингеру д/взрослых однопросв.14Ga*20см станд.набор №1 HG-4020"

    Кол-во: 40

    "Позиция 312"

    "Коннектор инфуз. 1,6мл тип ЛС-2 с двумя коннекторами 15см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 313"

    "Канюля наз. изогнутая трубка 1,8м д/взрослых №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 314"

    "Маска ларингеальная д/детей р.2,5/20кг-30кг №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 315"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 50

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