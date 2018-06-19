Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: по факту выполнения работ (в случае поэтапного выполнения работ – по факту выполнения каждого этапа) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ на основании счёта. Условия выполнения работ: До 31.08.2018 г.