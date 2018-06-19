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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»

    Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806783Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806783

    Уникальный номер закупки

    1236_ЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупке

    Документация о закупке

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Юридический адрес

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Контактный телефон

    +7 34949 3-24-81

    Факс

    +7 34949 3-24-11

    Адрес электронной почты

    Isaev@geotransgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исаев Юрий Фёдорович

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27

    Ключевые слова:

    проектирование, строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 10:00 GMT +319.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806783Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 10:0019.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806783Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2018 13:0025.06.2018 13:0025.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806783Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 13:0025.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806783Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ 11 Берегового месторождения. Расширение куста газовых скважин №5»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ямало-Ненецкий АО, Береговое ГКМ, объекты ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по факту выполнения работ (в случае поэтапного выполнения работ – по факту выполнения каждого этапа) в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ на основании счёта. Условия выполнения работ: До 31.08.2018 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Адрес местонахождения

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    09.06.2018

    Документация о закупке

    09.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработке СТУ на проектирование и строительство объекта «Обустройство участка газоконденсатных залежей. Расширение куста газовых скважин №5»"

    Кол-во: 1

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