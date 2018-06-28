Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников в г. Амстердам (Нидерланды)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в течение 30 календарных дней по фактически предоставленным услугам в соответствии с условиями договора со дня получения от Исполнителя счета в электронный адрес Заказчика. Выставление счетов должно осуществляться каждые 15 (пятнадцать) календарных дней по фактически оказанным услугам.