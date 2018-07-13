Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Предмет договора: кабельно-проводниковая продукция в количестве 9000 м. Наименование, ассортимент, количество, комплектация и характеристики товара определены Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 92/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 92/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора). Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (в действующей редакции), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами