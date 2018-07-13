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Номер извещения
31806594095
Уникальный номер закупки
92/47-2018
Наименование закупки
Покупка кабельно-проводниковой продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Изменения в Извещение № 92/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции
Извещение № 92/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-16
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бутовский Олег Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.07.2018 10:00 GMT +313.07.2018 10:0013.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806594095Дата и время окончания срока приема заявок Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.07.2018 10:0019.07.2018 10:0019.07.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806594095Дата окончания срока рассмотрения заявок Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВЕкатеринбург
Дата и время проведения
19.07.2018 10:0019.07.2018 10:0019.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806594095Дата и время проведения Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 13:0019.07.2018 13:0019.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806594095Подведение итогов не позднее Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Начальная цена
651 546,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предмет договора: кабельно-проводниковая продукция в количестве 9000 м. Наименование, ассортимент, количество, комплектация и характеристики товара определены Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 92/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 92/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора). Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (в действующей редакции), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место и условия поставки (выполнения работ): Поставщик обязуется своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 18. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Покупателю подписанные Поставщиком оригиналы товарных накладных, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
27.32.13
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9000
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