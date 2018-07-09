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Номер извещения
ГП806762
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: магазин № 21 «Юбилейный», назначение: нежилое, площадью 223,7 кв.м. Местонахождение: Свердловская область, г.Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.46А. Продавец: ООО «Запсибгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Магазин № 21 «Юбилейный», назначение: нежилое, площадью 223,7 кв.м. Местонахождение: Свердловская область, г.Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.46А.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2018 11:00 GMT +309.07.2018 11:0009.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806762Дата и время окончания срока приема заявок магазин № 21 «Юбилейный», назначение: нежилое, площадью 223,7 кв.м. Местонахождение: Свердловская область, г.Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.46А. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.07.2018 18:0009.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806762Дата окончания срока рассмотрения заявок магазин № 21 «Юбилейный», назначение: нежилое, площадью 223,7 кв.м. Местонахождение: Свердловская область, г.Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.46А. Москва
Дата и время проведения
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806762Дата и время проведения магазин № 21 «Юбилейный», назначение: нежилое, площадью 223,7 кв.м. Местонахождение: Свердловская область, г.Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.46А. Москва
Подведение итогов не позднее
24.07.2018 18:0024.07.2018 18:0024.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806762Подведение итогов не позднее магазин № 21 «Юбилейный», назначение: нежилое, площадью 223,7 кв.м. Местонахождение: Свердловская область, г.Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.46А. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Магазин № 21 «Юбилейный», назначение: нежилое, площадью 223,7 кв.м. Местонахождение: Свердловская область, г.Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.46А.
Начальная цена
4 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
900 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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