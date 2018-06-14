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Номер извещения
ГП806758
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на поставку арматуры для объекта ЦКАД5, Б.Вязёмы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 514-03-83 доб. 3593
Факс
+7 495 514-03-83
Адрес электронной почты
l.kadrova@trkstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменцева Любовь Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Арматура
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.201818.06.2018 15:0018.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806758Подведение итогов не позднее Арматура Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно Приложению №2.1.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно Приложению №2.1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСКАПСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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