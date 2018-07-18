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Номер извещения
ГП806784
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60 доб. 17143
Факс
--
Адрес электронной почты
Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавричина Виктория Витальевна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
Ключевые слова:
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Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСУТП на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 12:00 GMT +310.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806784Дата и время окончания срока приема заявок Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСУТП на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806784Дата и время вскрытия заявок Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСУТП на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 16:0019.07.2018 16:0019.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806784Подведение итогов не позднее Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСУТП на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 16:0019.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806784Подведение итогов не позднее Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСУТП на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСУТП на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
27.33.13.161
Кол-во: 0
Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для средств автоматизации на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2018 16:00 GMT +324.09.2018 16:0024.09.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806784Дата и время окончания срока приема заявок Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для средств автоматизации на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2018 16:0024.09.2018 16:0024.09.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806784Дата и время вскрытия заявок Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для средств автоматизации на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
24.09.2018 16:0024.09.2018 16:0024.09.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806784Подведение итогов не позднее Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для средств автоматизации на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.201824.09.2018 16:0024.09.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806784Подведение итогов не позднее Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для средств автоматизации на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для средств автоматизации на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
26.51.6
Кол-во: 0
Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСПС, КЗ и ПТ на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.08.2018 13:00 GMT +302.08.2018 13:0002.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806784Дата и время окончания срока приема заявок Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСПС, КЗ и ПТ на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2018 13:0002.08.2018 13:0002.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806784Дата и время вскрытия заявок Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСПС, КЗ и ПТ на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 16:0019.07.2018 16:0019.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806784Подведение итогов не позднее Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСПС, КЗ и ПТ на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 16:0019.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806784Подведение итогов не позднее Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСПС, КЗ и ПТ на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСПС, КЗ и ПТ на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
26.30.50
Кол-во: 0
Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для аналитического оборудования на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2018 18:00 GMT +318.07.2018 18:0018.07.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806784Дата и время окончания срока приема заявок Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для аналитического оборудования на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2018 18:0018.07.2018 18:0018.07.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806784Дата и время вскрытия заявок Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для аналитического оборудования на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 16:0019.07.2018 16:0019.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806784Подведение итогов не позднее Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для аналитического оборудования на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 16:0019.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806784Подведение итогов не позднее Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для аналитического оборудования на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для аналитического оборудования на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
33.20.53.140
Кол-во: 0
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