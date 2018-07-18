Лот 3

Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей оборудования АСУТП, КИП, АСПС, КЗ и ПТ и аналитического оборудования (ЗИП для АСПС, КЗ и ПТ на 2 года эксплуатации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»»