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    Главная / Торги / Средний ремонт крана инв. 14906

    Средний ремонт крана инв. 14906

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.07.2018 08:0006.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806757Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт ЭМК инв. 14906КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806757

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Средний ремонт крана инв. 14906

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дефектная ведомость

    Дефектная ведомость 2

    Техническое задание

    требования к документам

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2173

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Olga.Smirnova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Средний ремонт ЭМК инв. 14906

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2018 08:00 GMT +306.07.2018 08:0006.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806757Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт ЭМК инв. 14906Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    06.07.2018 08:0006.07.2018 08:0006.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806757Дата и время вскрытия заявок Средний ремонт ЭМК инв. 14906Колпино

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 11:0020.08.2018 11:0020.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806757Подведение итогов не позднее Средний ремонт ЭМК инв. 14906Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 11:0020.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806757Подведение итогов не позднее Средний ремонт ЭМК инв. 14906Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средний ремонт ЭМК инв. 14906

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ЭМК инв. 14906

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата, сроки согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средний ремонт ЭМК нив. 14906"

    Кол-во: 0

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