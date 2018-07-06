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Номер извещения
ГП806757
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Средний ремонт крана инв. 14906
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Olga.Smirnova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Средний ремонт ЭМК инв. 14906
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 08:00 GMT +306.07.2018 08:0006.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806757Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт ЭМК инв. 14906Колпино
Дата и время вскрытия заявок
06.07.2018 08:0006.07.2018 08:0006.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806757Дата и время вскрытия заявок Средний ремонт ЭМК инв. 14906Колпино
Подведение итогов не позднее
20.08.2018 11:0020.08.2018 11:0020.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806757Подведение итогов не позднее Средний ремонт ЭМК инв. 14906Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средний ремонт ЭМК инв. 14906
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ЭМК инв. 14906
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
33.12.15.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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