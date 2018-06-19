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    Главная / Торги / закупка нержавеющего металлопроката

    закупка нержавеющего металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806754Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложенийБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806754

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка нержавеющего металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_спецификации_(закупки)

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ-Покупатель

    Потребность

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    a.daeva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Даева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 15:00 GMT +319.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806754Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложенийБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 15:0019.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806754Дата и время вскрытия заявок Запрос предложенийБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 16:3013.07.2018 16:3013.07.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806754Подведение итогов не позднее Запрос предложенийБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 16:3013.07.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806754Подведение итогов не позднее Запрос предложенийБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9705 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО г. Блашиха, пр-т Ленина 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.10.2

    Сталь

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_спецификации_(закупки)

    09.06.2018

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ-Покупатель

    09.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нержавеющий металлопрокат "

    Кол-во: 9705

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