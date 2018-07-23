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Номер извещения
ГП806753
Уникальный номер закупки
10-2018
Наименование закупки
Закупка азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74 для нужд АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-05
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Yuliya.Viktorova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Викторова Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Договор на поставку азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
возможна поставка партиями или меньшего объема с учетом норм загрузки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:678960, РФ, Республика Саха ( Якутия), г. Нерюнгри, пр-т Ленина,3/1 Базис поставки DDP ст. назначения: ст. Нерюнгри-Грузовая, Д.Вост жд, код 911605; КОНТЕЙНЕРНЫЕ - Станция Беркакит Д.Вост жд, код 911408 для 20-ти футовых контейнеров грузополучатель АО ХК "Якутуголь", при отправке 40-ка футовых контейнеров грузополучатель ООО "Саха Сибирь Транс" (ООО "ССТ"), код 6536, ОКПО 50213971 (в графе ждн "особые отметки отправителя" указать: груз для АО ХК "Якутуголь"; АВТОТРАНСПОРТОМ: ул. Промышленная, 1 (БМТС АО ХК "Якутуголь"), г. Нерюнгри, РС (Я)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
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Документация лота
Кол-во: 8800
Кол-во: 9800
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