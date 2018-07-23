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    Главная / Торги / Закупка азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74 для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74 для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.07.2018 08:0023.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806753Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74 НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806753

    Уникальный номер закупки

    10-2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74 для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание азотная кислота

    техническое задание нитрит натрия

    образца документов для заполнения

    проект договора

    приложение А к договору

    спецификация

    закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-05

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Viktorova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Викторова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.08.201815.08.2018 12:0015.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806753Подведение итогов не позднее Договор на поставку азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74 Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку азотной кислоты ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %) и нитрита натрия ГОСТ 19906-74

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    возможна поставка партиями или меньшего объема с учетом норм загрузки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:678960, РФ, Республика Саха ( Якутия), г. Нерюнгри, пр-т Ленина,3/1 Базис поставки DDP ст. назначения: ст. Нерюнгри-Грузовая, Д.Вост жд, код 911605; КОНТЕЙНЕРНЫЕ - Станция Беркакит Д.Вост жд, код 911408 для 20-ти футовых контейнеров грузополучатель АО ХК "Якутуголь", при отправке 40-ка футовых контейнеров грузополучатель ООО "Саха Сибирь Транс" (ООО "ССТ"), код 6536, ОКПО 50213971 (в графе ждн "особые отметки отправителя" указать: груз для АО ХК "Якутуголь"; АВТОТРАНСПОРТОМ: ул. Промышленная, 1 (БМТС АО ХК "Якутуголь"), г. Нерюнгри, РС (Я)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтение отдается Поставщикам, предлагающим - 100% отсрочку платежа по факту поставки продукции на станцию назначения в течение 60 дней. Стоимость тары, транспортные расходы по доставке тары до поставщика и доставку груза до станции назначения покупателя необходимо включить в стоимость продукции. Период поставки: 2-е полугодие 2018 года. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до станции назначения. Обязательное наличие паспорта качества, либо иной другой документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад, а также при наличии продукции на складе поставщика,предоставление электронной копии паспорта на продукцию на стадии проведения запроса предложений. Право собственности на товар переходит от поставщика к покупателю на станции назначения или складе покупателя. Срок хранения поставленного товара (партии товара) должен быть не менее 2/3 от гарантийного срока хранения. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий счетов -фактур, ТОРГ-12 и документов, подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Местонахождение покупателя:678960, РФ, Республика Саха ( Якутия), г. Нерюнгри, пр-т Ленина,3/1 Базис поставки DDP ст. назначения или склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    09.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "азотная кислота ГОСТ 4461-77 с изменениями 1,2 квалификация ч.д.а. (концентрация 58 %)"

    Кол-во: 8800

    "Позиция 2"

    "нитрит натрия "

    Кол-во: 9800

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