Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предпочтение отдается Поставщикам, предлагающим - 100% отсрочку платежа по факту поставки продукции на станцию назначения в течение 60 дней. Стоимость тары, транспортные расходы по доставке тары до поставщика и доставку груза до станции назначения покупателя необходимо включить в стоимость продукции. Период поставки: 2-е полугодие 2018 года. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до станции назначения. Обязательное наличие паспорта качества, либо иной другой документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад, а также при наличии продукции на складе поставщика,предоставление электронной копии паспорта на продукцию на стадии проведения запроса предложений. Право собственности на товар переходит от поставщика к покупателю на станции назначения или складе покупателя. Срок хранения поставленного товара (партии товара) должен быть не менее 2/3 от гарантийного срока хранения. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий счетов -фактур, ТОРГ-12 и документов, подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Местонахождение покупателя:678960, РФ, Республика Саха ( Якутия), г. Нерюнгри, пр-т Ленина,3/1 Базис поставки DDP ст. назначения или склад покупателя