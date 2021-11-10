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Номер извещения
0351200000721001626
Уникальный номер закупки
0351200000721001626
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг, направленных на поддержание в работоспособном состоянии и обеспечение постоянной технической готовности к передаче извещений оборудования системы передачи извещений, подключенного на пульт централизованного наблюдения подразделения пожарной охраны 0351200000721001626
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
01.11.2021 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг, направленных на поддержание в работоспособном состоянии и обеспечение постоянной технической готовности к передаче извещений оборудования системы передачи извещений, подключенного на пульт централизованного наблюдения подразделения пожарной охраны
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0351200000721001626Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг, направленных на поддержание в работоспособном состоянии и обеспечение постоянной технической готовности к передаче извещений оборудования системы передачи извещений, подключенного на пульт централизованного наблюдения подразделения пожарной охраны
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг, направленных на поддержание в работоспособном состоянии и обеспечение постоянной технической готовности к передаче извещений оборудования системы передачи извещений, подключенного на пульт централизованного наблюдения подразделения пожарной охраны
Начальная цена
270 800,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов