Оказание комплекса услуг, направленных на поддержание в работоспособном состоянии и обеспечение постоянной технической готовности к передаче извещений оборудования системы передачи извещений, подключенного на пульт централизованного наблюдения подразделения пожарной охраны 0351200000721001626

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0351200000721001626 Уникальный номер закупки 0351200000721001626 Номер закупки Наименование закупки Оказание комплекса услуг, направленных на поддержание в работоспособном состоянии и обеспечение постоянной технической готовности к передаче извещений оборудования системы передачи извещений, подключенного на пульт централизованного наблюдения подразделения пожарной охраны 0351200000721001626 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru