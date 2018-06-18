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    Главная / Торги / R_502/09_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_502/09_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806594069Дата и время окончания срока приема заявок R_502/9 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806594069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_502/09_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_502/9 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806594069Подведение итогов не позднее R_502/9 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_502/9 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    27 258 121,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шприц 125мл д/рентген. веществ к устройству для в/в в наборе шприц, трубка №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Тест-пакет Бови-дик Винар д/испытания парового стерилизатора 134С 35мин №1"

    Кол-во: 360

    "Позиция 3"

    "Салфетки дезинф. Авансепт №70"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 4"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый со стяжкой 50см*60см №1"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 5"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 75мм/150мм №100"

    Кол-во: 230

    "Позиция 6"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 250мм/320мм №100"

    Кол-во: 360

    "Позиция 7"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 200мм/330мм №100"

    Кол-во: 80

    "Позиция 8"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 150мм/280мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 150мм/250мм №100"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 100мм/200мм №100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 300мм/450мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 115мм/245мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов Азопирам-комплект 100мл д/контроля кач-ва предстер. очистки ИМН №1 В-50104"

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Мыло жидкое Соупсофт-беби 1л с антибактериальным эффектом №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Мыло жидкое Дезафлор 1л с дезинфицирующим эффектом №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 16"

    "Мыло жидкое Дезафлор 450мл с дезинфицирующим эффектом №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 17"

    "Мыло жидкое Бетафлор 1л с дезинфицирующим эффектом №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 18"

    "Мыло жидкое Бетафлор 550мл с дезинфицирующим эффектом №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 19"

    "Индикатор-этикетка д/записи ОП для пар. и возд. стерилизации ИЭ-02 №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/8 №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/12 №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-02 №1000"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/45-02 №1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 160/150, 180/60 №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-01-1 №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/45-01-1 №1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Индикатор паровой стерилизации №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Индикатор паровой стерилизации Интест-ПФ-Н3 №500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Индикатор паровой стерилизации №500"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Индикатор паровой стерилизации 134/5-02 №1000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 180/60-02 №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Индикатор биологический д/контроля паровой стерилизации №6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Индикатор биологический д/контроля воздушной стерилизации №6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Индикатор биологический д/контроля работы дез. камер д/опред. спор бациллюс цереус штамм 96 №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Индикатор биологический д/контроля работы дез. камер д/опред. микобактерий штамм В5 №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Индикатор биологический д/контроля работы дез. камер д/опред. золотистого стафилококка штамм 906 №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Дез. средство Эрисан Окси плюс 50г №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Дез. средство Эринокс 5л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Дез. средство Эринокс 1л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Дез. средство Эригид Форте 5л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Дез. средство Эндодез 1л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Дез. средство Чистея плюс ОП 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Дез. средство Хлордез 1кг гран. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 44"

    "Дез. средство ХендДез Олл 1л диспенсер №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Дез. средство ХендДез Олл 150мл с распылителем №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Дез. средство Ультрацид 500мл с дозатором №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 47"

    "Дез. средство Сульфохлорантин-Д 1кг №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 48"

    "Дез. средство Стиил 1л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Дез. средство Септоцид Р 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 50"

    "Дез. средство Септоцид Р 0,1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Дез. средство Санет-Экстра 0,5л с дозатором №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 52"

    "Дез. средство Сайдекс Опа 3,78л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Дез. средство Логодез-Форте 1л с моющим эффектом №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "Дез. средство Продез Р 1л №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 55"

    "Дез. средство Предез 950мл цветной №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Дез. средство Оллсепт Про 1л диспенсер №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Дез. средство Оксидез Р 5л №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 58"

    "Дез. средство Оксидез Р 1л №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 59"

    "Дез. средство Нонсид 1л жидкое мыло с диспенсером №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Дез. средство Нонсид 5л жидкое мыло с диспенсером №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Дез. средство Неодишер ФА 5л №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Дез. средство Неодишер N 5л №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Дез. средство Мультисан Дез 1л №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 64"

    "Дез. средство Мастерсепт 1л кожный антисептик операционное поле №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 65"

    "Дез. средство Мастерсепт 1л №1"

    Кол-во: 220

    "Позиция 66"

    "Дез. средство Комбинированный дезинфектант 1л №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 67"

    "Дез. средство Клиндезин-Окси 3,8л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Дез. средство Клиндезин ОПА плюс 3,8л №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 69"

    "Дез. средство Квикдез 750мл спрей №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 70"

    "Дез. средство Квикдез 500мл спрей №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 71"

    "Дез. средство Изисепт 500мл №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 72"

    "Дез. средство Изисепт 1л диспенсер №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Дез. средство Дермасепт-мыло 1л №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 74"

    "Дез. средство Дермасепт-гель 1л №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 75"

    "Дез. средство Дермагент-С 100г №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 76"

    "Дез. средство Дермаген-Р 100г №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 77"

    "Дез. средство Део-Хлор люкс 3,4г табл. №300"

    Кол-во: 500

    "Позиция 78"

    "Дез. средство Део-Хлор люкс 1,7г табл. №600"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 79"

    "Дез. средство Гликодез 1л №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 80"

    "Дез. средство Виродез-форте Р 1л №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 81"

    "Дез. средство Бактерокос ментол №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Дез. средство Аниоксид 1000 5л с активатором №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Дез. средство Аниозим №2 1л с дозатором №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Дез. средство Амидез 1л фл. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 85"

    "Дез. средство Альфасептин 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 86"

    "Дез. средство Альфасептин 100мл кожный антисептик спрей №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 87"

    "Дез. средство Сайдезим 5л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Дез. средство КомбиДез 5л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Дез. средство КомбиДез 1л №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 90"

    "Дез. средство Клорилли 5л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Дез. средство Клиоксид 3кг №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 92"

    "Дез. средство Изисепт 100мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "Дез. средство Дюльбак ДТБЛ 5л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Дез. средство Дуацид 1л №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 95"

    "Дез. средство Дескоцид 1л с дозатором №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 96"

    "Термоиндикатор электронный контроля Холодовой цепи ОП №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 97"

    "Дез. средство Клиофокс 1л №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 98"

    "Салфетка дезинфицирующая №60"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 99"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 60см*100см №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 100"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 50см*60см №1"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 101"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 33см*30см №1"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 102"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый со стяжкой 60см*100см №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 103"

    "Дез. средство Авансепт 0,75л спрей №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 104"

    "Дез. средство Авансепт 0,5л спрей №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 105"

    "Дез. средство Хлороцид таблетка 2,7г №370"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 106"

    "Дез. средство Секусепт-Актив 1,5кг №1"

    Кол-во: 200

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    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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