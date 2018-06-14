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    Главная / Торги / Организация транспортировки горячего кузнечного слитка 335 тн (межцеховая перевозка)

    Организация транспортировки горячего кузнечного слитка 335 тн (межцеховая перевозка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806750Дата и время окончания срока приема заявок Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806750

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация транспортировки горячего кузнечного слитка 335 тн (межцеховая перевозка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    эскиз слитка

    техническое задание

    схема размещения на авто

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7050

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Lyubov.Khissamudinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хиссамудинова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    транспорт, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 14:00 GMT +314.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806750Дата и время окончания срока приема заявок Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 14:0014.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806750Дата и время вскрытия заявок Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2018 17:0019.06.2018 17:0019.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806750Подведение итогов не позднее Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 17:0019.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806750Подведение итогов не позднее Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 грузоперевозка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н (цех 8 - цех 47)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 45-60 дней от даты подписания акта приема-сдачи транспортно-экспедиционных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    схема размещения на авто

    09.06.2018

    эскиз слитка

    09.06.2018

    техническое задание

    09.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "организация перевозки груза"

    Кол-во: 1

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