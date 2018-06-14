Организация транспортировки горячего кузнечного слитка 335 тн (межцеховая перевозка)

Лот 1

Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.