www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806750
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация транспортировки горячего кузнечного слитка 335 тн (межцеховая перевозка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7050
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Lyubov.Khissamudinova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Хиссамудинова Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 14:00 GMT +314.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806750Дата и время окончания срока приема заявок Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 14:0014.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806750Дата и время вскрытия заявок Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 17:0019.06.2018 17:0019.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806750Подведение итогов не позднее Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201819.06.2018 17:0019.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806750Подведение итогов не позднее Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация транспортировки горячего кузнечного слитка массой 335 тн (нетто) + 60 тн поддон + 20 тн термосная крышка. Габариты слитка (без упаковки): 7310*3420 по маршруту СПб, Колпино, Ижорский завод, цех №8 ООО ОМЗ-Спецсталь" - цех №47 ООО ОМЗ-Спецсталь". Период перевозки: 17.06.2018г. Особые отметки: подготовка маршрута транспортировки осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями заявленными Перевозчиком: температура слитка ~700 ˚С. Время перевозки по маршруту не более 3- х часов. Требования к креплению груза при перевозке / погрузке/ перегрузке: Место размещения короба, кильблоков и термоса на тележках определяет перевозчик. (Термоизоляция упаковки должна не допускать температуру более + 50 ˚С на опорной поверхности трейлера; крепление: кильблоки 2 шт., футеровка: кирпич, смесь, асбест, металлические листы для крепления футеровки, крышка с футеровкой) - ответственность Заказчика; скорость перевозки ~ 3 км/час. Кратковременная нагрузка, при установке слитка на тележку от совместного веса слитка и клещей, может достигать 500 тн.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 грузоперевозка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н (цех 8 - цех 47)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.