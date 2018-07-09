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Номер извещения
ГП806749
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания подсобного хозяйства), общей площадью 15600 кв.м., Кадастровый номер № 86:22:0003002:1076 Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, тер. Северная часть города. Продавец: ООО «Юграгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания подсобного хозяйства), общей площадью 15600 кв.м., Кадастровый номер № 86:22:0003002:1076 Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, тер. Северная часть города.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2018 18:00 GMT +309.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806749Дата и время окончания срока приема заявок земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания подсобного хозяйства), общей площадью 15600 кв.м., Кадастровый номер № 86:22:0003002:1076 Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, тер. Северная часть города. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806749Дата окончания срока рассмотрения заявок земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания подсобного хозяйства), общей площадью 15600 кв.м., Кадастровый номер № 86:22:0003002:1076 Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, тер. Северная часть города. Москва
Дата и время проведения
11.07.2018 11:0011.07.2018 11:0011.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806749Дата и время проведения земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания подсобного хозяйства), общей площадью 15600 кв.м., Кадастровый номер № 86:22:0003002:1076 Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, тер. Северная часть города. Москва
Подведение итогов не позднее
25.07.2018 18:0025.07.2018 18:0025.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806749Подведение итогов не позднее земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания подсобного хозяйства), общей площадью 15600 кв.м., Кадастровый номер № 86:22:0003002:1076 Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, тер. Северная часть города. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.07.201825.07.2018 18:0025.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806749Подведение итогов не позднее земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания подсобного хозяйства), общей площадью 15600 кв.м., Кадастровый номер № 86:22:0003002:1076 Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, тер. Северная часть города. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания подсобного хозяйства), общей площадью 15600 кв.м., Кадастровый номер № 86:22:0003002:1076 Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, тер. Северная часть города.
Начальная цена
2 090 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 900,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Юграгазторг
Все закупки и тендеры Юграгазторг
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), Югорск, Попова, 1
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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