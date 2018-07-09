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Номер извещения
ГП806743
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, общей площадью 1203 кв.м. Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа. Продавец: ООО «Севергазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, общей площадью 1203 кв.м. Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2018 12:00 GMT +309.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806743Дата и время окончания срока приема заявок овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, общей площадью 1203 кв.м. Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.07.2018 18:0009.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806743Дата окончания срока рассмотрения заявок овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, общей площадью 1203 кв.м. Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа. Москва
Дата и время проведения
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806743Дата и время проведения овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, общей площадью 1203 кв.м. Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа. Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 18:0031.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806743Подведение итогов не позднее овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, общей площадью 1203 кв.м. Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806743Подведение итогов не позднее овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, общей площадью 1203 кв.м. Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, общей площадью 1203 кв.м. Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа.
Начальная цена
2 478 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
247 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севергазторг
Все закупки и тендеры Севергазторг
Адрес местонахождения
169307, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Печорская, 37 "а", стр. 3
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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