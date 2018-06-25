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    Главная / Торги / Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1 в составе наружных сетей канализации ГОК «Денисовский»

    Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1 в составе наружных сетей канализации ГОК «Денисовский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806739Дата и время окончания срока приема заявок Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1 в составе наружных сетей канализации ГОК «Денисовский»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806739

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1 в составе наружных сетей канализации ГОК «Денисовский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Приглашение

    Перечень документов

    Р359.04-ДС2-6-ВК

    Р359.04-ДС2-12.3-КЖ

    Р359.04-ДС2-852-НК

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-46

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    novikova.a@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1 в составе наружных сетей канализации ГОК «Денисовский»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806739Подведение итогов не позднее Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1 в составе наружных сетей канализации ГОК «Денисовский»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1 в составе наружных сетей канализации ГОК «Денисовский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    45.21.32

    Работы общестроительные по прокладке прочих магистральных трубопроводов, включая водоводы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации"

    Кол-во: 1

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