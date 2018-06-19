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Номер извещения
ГП806730
Уникальный номер закупки
217-564/18
Наименование закупки
Продажа образовавшегося лома черных металлов (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-91
Факс
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Адрес электронной почты
Stanislav.Shishkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Станислав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Лом черных металлов категории 5А – 120 000 кг (засор – 1%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 12:00 GMT +319.06.2018 12:0019.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806730Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 5А – 120 000 кг (засор – 1%) Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2018 08:0020.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806730Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 5А – 120 000 кг (засор – 1%) Екатеринбург
Дата и время проведения
21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806730Дата и время проведения Лом черных металлов категории 5А – 120 000 кг (засор – 1%) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806730Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 5А – 120 000 кг (засор – 1%) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 5А – 120 000 кг (засор – 1%)
Начальная цена
10,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 5А – 120 000 кг (засор – 1%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21.10.000
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120000
Лом черных металлов категории 16Б26 – 10 000 кг (засор – 2%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 12:00 GMT +319.06.2018 12:0019.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806730Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 16Б26 – 10 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2018 08:0020.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806730Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 16Б26 – 10 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Дата и время проведения
21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806730Дата и время проведения Лом черных металлов категории 16Б26 – 10 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 09:5527.06.2018 09:5527.06.2018 09:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806730Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 16Б26 – 10 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 16Б26 – 10 000 кг (засор – 2%)
Начальная цена
59,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 16Б26 – 10 000 кг (засор – 2%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21.10.000
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
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