Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), систем оповещения и эвакуации при пожаре (СОУЭ), охранной сигнализации (ОС), автоматических установок пожаротушения (АУПТ), систем дымоудаления (СДУ), систем охранного телевидения (СОТ) на объектах ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» в 2022 году 0171200001921002619

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002619 Уникальный номер закупки 0171200001921002619 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС), систем оповещения и эвакуации при пожаре (СОУЭ), охранной сигнализации (ОС), автоматических установок пожаротушения (АУПТ), систем дымоудаления (СДУ), систем охранного телевидения (СОТ) на объектах ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» в 2022 году 0171200001921002619 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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