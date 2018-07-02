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Номер извещения
31806592062
Уникальный номер закупки
89/25-2018
Наименование закупки
О проведении аукциона на право заключения договора на разработку 3D-модели, изготовление и поставку рекламно-сувенирной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 09:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-72
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
main@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сердобинцев Игорь Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка 3D-модели, изготовление и поставка рекламно-сувенирной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 10:00 GMT +302.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806592062Дата и время окончания срока приема заявок Разработка 3D-модели, изготовление и поставка рекламно-сувенирной продукции Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.07.2018 10:0010.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806592062Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка 3D-модели, изготовление и поставка рекламно-сувенирной продукции Екатеринбург
Дата и время проведения
10.07.2018 10:0010.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806592062Дата и время проведения Разработка 3D-модели, изготовление и поставка рекламно-сувенирной продукции Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 11:2016.07.2018 11:2016.07.2018 11:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806592062Подведение итогов не позднее Разработка 3D-модели, изготовление и поставка рекламно-сувенирной продукции Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка 3D-модели, изготовление и поставка рекламно-сувенирной продукции
Начальная цена
447 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (часть IV аукционной документации) и Проектом договора (часть V аукционной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
32.99.53
32.99.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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