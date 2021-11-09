Разработка сметной документации на планово-предупредительный ремонт мостов (3 моста) на автомобильных дорогах Ярославской области: 1. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Вогра на автомобильной дороге Новоселка – Щурово, км 9+930, в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области; 2. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Кучебыш на автомобильной дороге Шурскол – Дубник – Зверинец - «Москва-Архангельск», км 6+489, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области; 3. Планово-предупредительный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге «Осокино – Лазарево» - Савино, км 3+926, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области. 0171200001921002615

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002615 Уникальный номер закупки 0171200001921002615 Номер закупки Наименование закупки Разработка сметной документации на планово-предупредительный ремонт мостов (3 моста) на автомобильных дорогах Ярославской области: 1. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Вогра на автомобильной дороге Новоселка – Щурово, км 9+930, в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области; 2. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Кучебыш на автомобильной дороге Шурскол – Дубник – Зверинец - «Москва-Архангельск», км 6+489, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области; 3. Планово-предупредительный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге «Осокино – Лазарево» - Савино, км 3+926, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области. 0171200001921002615 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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