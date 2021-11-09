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Номер извещения
0171200001921002615
Уникальный номер закупки
0171200001921002615
Наименование закупки
Разработка сметной документации на планово-предупредительный ремонт мостов (3 моста) на автомобильных дорогах Ярославской области: 1. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Вогра на автомобильной дороге Новоселка – Щурово, км 9+930, в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области; 2. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Кучебыш на автомобильной дороге Шурскол – Дубник – Зверинец - «Москва-Архангельск», км 6+489, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области; 3. Планово-предупредительный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге «Осокино – Лазарево» - Савино, км 3+926, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области. 0171200001921002615
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
01.11.2021 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Разработка сметной документации на планово-предупредительный ремонт мостов (3 моста) на автомобильных дорогах Ярославской области: 1. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Вогра на автомобильной дороге Новоселка – Щурово, км 9+930, в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области; 2. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Кучебыш на автомобильной дороге Шурскол – Дубник – Зверинец - «Москва-Архангельск», км 6+489, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области; 3. Планово-предупредительный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге «Осокино – Лазарево» - Савино, км 3+926, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921002615Подведение итогов не позднее Разработка сметной документации на планово-предупредительный ремонт мостов (3 моста) на автомобильных дорогах Ярославской области: 1. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Вогра на автомобильной дороге Новоселка – Щурово, км 9+930, в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области; 2. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Кучебыш на автомобильной дороге Шурскол – Дубник – Зверинец - «Москва-Архангельск», км 6+489, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области; 3. Планово-предупредительный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге «Осокино – Лазарево» - Савино, км 3+926, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка сметной документации на планово-предупредительный ремонт мостов (3 моста) на автомобильных дорогах Ярославской области: 1. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Вогра на автомобильной дороге Новоселка – Щурово, км 9+930, в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области; 2. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Кучебыш на автомобильной дороге Шурскол – Дубник – Зверинец - «Москва-Архангельск», км 6+489, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области; 3. Планово-предупредительный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге «Осокино – Лазарево» - Савино, км 3+926, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области.
Начальная цена
590 118,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов