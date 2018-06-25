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    Главная / Торги / громкоговоритель рупорный

    громкоговоритель рупорный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806718Дата и время окончания срока приема заявок громкоговоритель рупорныйНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806718

    Уникальный номер закупки

    16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    громкоговоритель рупорный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 08:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    проект спецификации

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 411 14-79669 доб. 5

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Irina.Kazyra@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Казыра Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Громкоговоритель рупорный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201831.10.2018 09:0031.10.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806718Подведение итогов не позднее громкоговоритель рупорныйНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Громкоговоритель рупорный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    189

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 30 дней с даты подписания договора. Срок поставки может быть изменен в зависимости от срока изготовления товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. обязательное предоставление сертификатов соответствия. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: 678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр-т. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течении 60 дней после поступления продукции на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость Продукции. Предпочтение отдается Поставщикам, предлагающим - 100% отсрочку платежа по факту поставки продукции на станцию назначения в течение 60 дней. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.2

    Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    09.06.2018

    проект спецификации

    09.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Громкоговоритель рупорный пылезащишенный 12ГР-38П (120В)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Громкоговоритель рупорный взрывозащишенный 12ГР-38В (120В)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Капсюль телефонный SD-150"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Микрофон телефонный МК-16 У-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Громкоговоритель рупорный взрывозащишенный 12ГР-41П(120В)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Телефонный аппарат шахтный ТАШ-2305"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Телефонный аппарат ТАШ 1319"

    Кол-во: 7

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