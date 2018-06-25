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Номер извещения
ГП806718
Уникальный номер закупки
16
Наименование закупки
громкоговоритель рупорный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 08:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 411 14-79669 доб. 5
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Irina.Kazyra@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Казыра Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Громкоговоритель рупорный
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Громкоговоритель рупорный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
189
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Срок поставки: в течение 30 дней с даты подписания договора. Срок поставки может быть изменен в зависимости от срока изготовления товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. обязательное предоставление сертификатов соответствия. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: 678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр-т. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
26.30.2
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 7
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