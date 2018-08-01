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Номер извещения
ГП806717
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на электроснабжение волочильных машин 2500х7+632х6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 08:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68773
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
stochilkin@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Точилкин Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Белорецкий металлургический комбинат
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электроснабжение ВМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2018 12:00 GMT +301.08.2018 12:0001.08.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806717Дата и время окончания срока приема заявок Электроснабжение ВМ.Белорецкий металлургический комбинат
Дата и время вскрытия заявок
01.08.2018 12:0001.08.2018 12:0001.08.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806717Дата и время вскрытия заявок Электроснабжение ВМ.Белорецкий металлургический комбинат
Подведение итогов не позднее
15.10.2018 10:0015.10.2018 10:0015.10.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806717Подведение итогов не позднее Электроснабжение ВМ.Белорецкий металлургический комбинат
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроснабжение ВМ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ПСД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "БМК". ЦХПЛ №12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
33.30.10.000
33.20.50.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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