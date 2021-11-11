№ ЭА-№-15665/21 «Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы медицинского газоснабжения: внутренние системы трубопроводов, газораздаточная и газораспределительная аппаратура для подачи кислорода, сжатого воздуха, вакуума, отвода наркозных газов КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Лечебный корпус на 990 коек, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3А» 0119200000121014606

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121014606 Уникальный номер закупки 0119200000121014606 Номер закупки Наименование закупки № ЭА-№-15665/21 «Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы медицинского газоснабжения: внутренние системы трубопроводов, газораздаточная и газораспределительная аппаратура для подачи кислорода, сжатого воздуха, вакуума, отвода наркозных газов КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Лечебный корпус на 990 коек, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3А» 0119200000121014606 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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