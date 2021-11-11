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Номер извещения
0119200000121014606
Уникальный номер закупки
0119200000121014606
Наименование закупки
№ ЭА-№-15665/21 «Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы медицинского газоснабжения: внутренние системы трубопроводов, газораздаточная и газораспределительная аппаратура для подачи кислорода, сжатого воздуха, вакуума, отвода наркозных газов КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Лечебный корпус на 990 коек, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3А» 0119200000121014606
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
01.11.2021 08:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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№ ЭА-№-15665/21 «Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы медицинского газоснабжения: внутренние системы трубопроводов, газораздаточная и газораспределительная аппаратура для подачи кислорода, сжатого воздуха, вакуума, отвода наркозных газов КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Лечебный корпус на 990 коек, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3А»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121014606Подведение итогов не позднее № ЭА-№-15665/21 «Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы медицинского газоснабжения: внутренние системы трубопроводов, газораздаточная и газораспределительная аппаратура для подачи кислорода, сжатого воздуха, вакуума, отвода наркозных газов КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Лечебный корпус на 990 коек, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3А»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА-№-15665/21 «Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы медицинского газоснабжения: внутренние системы трубопроводов, газораздаточная и газораспределительная аппаратура для подачи кислорода, сжатого воздуха, вакуума, отвода наркозных газов КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Лечебный корпус на 990 коек, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3А»
Начальная цена
19 690 845,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов