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    Главная / Торги / Поставка стали листовой Ст45

    Поставка стали листовой Ст45

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 20:0018.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806714Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой конструкционнойЗлатоуст, Парковый проезд,1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806714

    Уникальный номер закупки

    820

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стали листовой Ст45

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 08:06

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 820

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-93-67

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts48@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чаглов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд,1

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали листовой конструкционной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 20:00 GMT +318.06.2018 20:0018.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806714Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой конструкционнойЗлатоуст, Парковый проезд,1

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 06:0019.06.2018 06:0019.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806714Дата и время вскрытия заявок Поставка стали листовой конструкционнойЗлатоуст, Парковый проезд,1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 14:0019.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806714Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой конструкционнойЗлатоуст, Парковый проезд,1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой конструкционной

    Начальная цена

    221 498,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 214,98 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.3

    Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка стали листовой конструкционной"

    Кол-во: 2

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