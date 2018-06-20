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Номер извещения
31806592498
Уникальный номер закупки
ОЗП-029-СМР-ИП-18
Наименование закупки
ОЗП-029-СМР-ИП-18 На право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора d1000мм по ул.Монтажников от ул.Широтной до ул. 30 лет Победы с увеличением диаметра до 1200мм» (ориентировочная протяженность 700м), (метод микротоннелирования) для нужд ООО «Тюмень Водоканал».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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ОЗП-029-СМР-ИП-18 На право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора d1000мм по ул.Монтажников от ул.Широтной до ул. 30 лет Победы с увеличением диаметра до 1200мм» (ориентировочная протяженность 700м), (метод микротоннелирования) для нужд ООО «Тюмень Водоканал».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 08:00 GMT +320.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806592498Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП-029-СМР-ИП-18 На право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора d1000мм по ул.Монтажников от ул.Широтной до ул. 30 лет Победы с увеличением диаметра до 1200мм» (ориентировочная протяженность 700м), (метод микротоннелирования) для нужд ООО «Тюмень Водоканал».г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 08:0020.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806592498Дата и время вскрытия заявок ОЗП-029-СМР-ИП-18 На право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора d1000мм по ул.Монтажников от ул.Широтной до ул. 30 лет Победы с увеличением диаметра до 1200мм» (ориентировочная протяженность 700м), (метод микротоннелирования) для нужд ООО «Тюмень Водоканал».г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 11:0023.07.2018 11:0023.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806592498Подведение итогов не позднее ОЗП-029-СМР-ИП-18 На право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора d1000мм по ул.Монтажников от ул.Широтной до ул. 30 лет Победы с увеличением диаметра до 1200мм» (ориентировочная протяженность 700м), (метод микротоннелирования) для нужд ООО «Тюмень Водоканал».г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.201823.07.2018 11:0023.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806592498Подведение итогов не позднее ОЗП-029-СМР-ИП-18 На право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора d1000мм по ул.Монтажников от ул.Широтной до ул. 30 лет Победы с увеличением диаметра до 1200мм» (ориентировочная протяженность 700м), (метод микротоннелирования) для нужд ООО «Тюмень Водоканал».г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП-029-СМР-ИП-18 На право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора d1000мм по ул.Монтажников от ул.Широтной до ул. 30 лет Победы с увеличением диаметра до 1200мм» (ориентировочная протяженность 700м), (метод микротоннелирования) для нужд ООО «Тюмень Водоканал».
Начальная цена
98 606 996,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования изложены в Техническом задании (Приложение № 1 Закупочной документации), и Проекте договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место исполнения договора: г. Тюмень, от ул.Широтная,125 до ул.Олимпийская,36;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 670
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