Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия исполнения договора: Работы выполнить в соответствии с Техническим задание (Приложение № 1 к Закупочной документации), Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 80% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 20% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от уполномоченной организации Администрации г. Тюмени положительного заключения о качестве выполненных работ и после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). Заказчик вправе частями принимать выполненные работы по формам КС-2, КС-3 и частями производить оплату работ.