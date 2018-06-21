Поставка огнеупорных материалов и изделий в период июль 2018 г. -декабрь 2018 г. для ПАО «Ижсталь».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806706 Уникальный номер закупки ОСКиОЗД/18-00310 Номер закупки Наименование закупки Поставка огнеупорных материалов и изделий в период июль 2018 г. -декабрь 2018 г. для ПАО «Ижсталь». Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ

Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ Юридический адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Почтовый адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 доб. 62941 Факс +7 495 221-88-00 Адрес электронной почты anastasiya.kuryakova@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Курякова Анастасия Игоревна Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Поставка огнеупорных материалов и изделий в период июль 2018 г. -декабрь 2018 г. для ПАО «Ижсталь». Этапы закупочной процедуры Текущий статус Архив Дата подведения итогов 31.07.2018 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее ГП806706 Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорных материалов и изделий в период июль 2018 г. -декабрь 2018 г. для ПАО «Ижсталь». Москва Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Поставка огнеупорных материалов и изделий в период июль 2018 г. -декабрь 2018 г. для ПАО «Ижсталь». Начальная цена Цена не указана Валюта RUB Размер обеспечения заявки (в рублях) Не установлен Условия Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию * Если это является обязательным условием или Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ Получить > Условия договора Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг В соответствии с Закупочной документации Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг В соответствии с Закупочной документацииРассчитать логистику > Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг В соответствии с Закупочной документации Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Разрешается Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики Наименование заказчика ПАО МЕЧЕЛ

Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ Адрес местонахождения 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Классификатор ОКПД2 23.20.1 Изделия огнеупорные Классификатор ОКВЭД2 Отсутствуют Документация лота Нет прикрепленных документов Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Погружной стакан" Кол-во: 2400 "Позиция 2" "Стакан-дозатор" Кол-во: 2400 "Позиция 3" "Стопор-моноблок" Кол-во: 2400 "Позиция 4" "Погружная труба стальковша" Кол-во: 600 "Позиция 5" "Сухая масса рабочего слоя" Кол-во: 720 "Позиция 6" "Кирпич для футеровки рабочего слоя днища № 73" Кол-во: 27 "Позиция 7" "Кирпич для футеровки свободного борта № 114" Кол-во: 27 "Позиция 8" "Кирпич для футеровки шлаковой зоны № 3Т18" Кол-во: 9 "Позиция 9" "Кирпич для футеровки шлаковой зоны № 3Т32" Кол-во: 54 "Позиция 10" "Кирпич для футеровки зоны металла № 2Т18" Кол-во: 30 "Позиция 11" "Кирпич для футеровки зоны металла № 2Т34" Кол-во: 27 "Позиция 12" "Кирпич для футеровки арматурного слоя стен №2" Кол-во: 8 "Позиция 13" "Кирпич для футеровки шлаковой зоны 6/40" Кол-во: 300 "Позиция 14" "Кирпич для футеровки шлаковой зоны 6/8" Кол-во: 357 "Позиция 15" "Кирпич для футеровки свободного борта ковша 15/20 F" Кол-во: 38 "Позиция 16" "Кирпич для футеровки свободного борта ковша 15/10 F" Кол-во: 71 "Позиция 17" "Кирпич для футеровки днища 25/0" Кол-во: 144 "Позиция 18" "Кирпич для футеровки зоны металла 15/40" Кол-во: 208 "Позиция 19" "Кирпич для футеровки зоны металла 15/8" Кол-во: 237 "Позиция 20" "Кирпич для футеровки арматурного слоя дна №6" Кол-во: 36 "Позиция 21" "Кирпич для футеровки арматурного слоя дна №5" Кол-во: 60 "Позиция 22" "Кирпич для футеровки арматурного слоя стен ковша 54.40" Кол-во: 26