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Номер извещения
ГП806706
Уникальный номер закупки
ОСКиОЗД/18-00310
Наименование закупки
Поставка огнеупорных материалов и изделий в период июль 2018 г. -декабрь 2018 г. для ПАО «Ижсталь».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 18:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62941
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
anastasiya.kuryakova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Курякова Анастасия Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка огнеупорных материалов и изделий в период июль 2018 г. -декабрь 2018 г. для ПАО «Ижсталь».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка огнеупорных материалов и изделий в период июль 2018 г. -декабрь 2018 г. для ПАО «Ижсталь».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
23.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2400
Кол-во: 2400
Кол-во: 2400
Кол-во: 600
Кол-во: 720
Кол-во: 27
Кол-во: 27
Кол-во: 9
Кол-во: 54
Кол-во: 30
Кол-во: 27
Кол-во: 8
Кол-во: 300
Кол-во: 357
Кол-во: 38
Кол-во: 71
Кол-во: 144
Кол-во: 208
Кол-во: 237
Кол-во: 36
Кол-во: 60
Кол-во: 26
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