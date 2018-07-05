www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806704
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение ремонта КИП, проверки оборудования и оформление технической документации и сертификатов для проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС Славянская".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2731
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Fedorova@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение ремонта КИП, проверки оборудования и оформление технической документации и сертификатов для проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС Славянская".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 15:00 GMT +305.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806704Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта КИП, проверки оборудования и оформление технической документации и сертификатов для проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС Славянская".Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2018 15:0005.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806704Дата и время вскрытия заявок Проведение ремонта КИП, проверки оборудования и оформление технической документации и сертификатов для проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС Славянская".Москва
Подведение итогов не позднее
31.01.2019 17:0031.01.2019 17:0031.01.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806704Подведение итогов не позднее Проведение ремонта КИП, проверки оборудования и оформление технической документации и сертификатов для проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС Славянская".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.201931.01.2019 17:0031.01.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806704Подведение итогов не позднее Проведение ремонта КИП, проверки оборудования и оформление технической документации и сертификатов для проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС Славянская".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ремонта КИП, проверки оборудования и оформление технической документации и сертификатов для проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС Славянская".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
26.51.9
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.