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    Главная / Торги / Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Перечень документов для участия в конкурсе

    Форма ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма ТКП_кабель рев 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2588

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.chernousov@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черноусов Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 11:00 GMT +319.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 11:0019.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806798Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2018 11:0008.07.2018 11:0008.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806798Подведение итогов не позднее Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.201808.07.2018 11:0008.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806798Подведение итогов не позднее Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13

    Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель"

    Кол-во: 1

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    Поделиться
    Прием заявок:
    18.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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