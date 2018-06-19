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Номер извещения
ГП806798
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2588
Факс
--
Адрес электронной почты
d.chernousov@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черноусов Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 11:00 GMT +319.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 11:0019.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806798Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк Москва
Подведение итогов не позднее
08.07.2018 11:0008.07.2018 11:0008.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806798Подведение итогов не позднее Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
27.32.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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