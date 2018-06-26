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    Главная / Торги / Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»

    Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 07:0026.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806702Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806702

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета

    Техническое задание

    Требования к участникам

    Критерии оценки участников

    Извещение о торгах

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 89144203883

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    OstroumovaTG@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Остроумова Татьяна Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2018 07:00 GMT +326.06.2018 07:0026.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806702Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2018 07:0026.06.2018 07:0026.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806702Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 16:0003.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806702Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806702Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Тех. задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: Хабаровский край, Ванинский район Срок выполнения работ: 50 календарных дней от даты заключения договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 40 % / Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех скидок и всех расходов Исполнителя по реализации проекта. Все цены и суммы в предложении должны быть в рублях, конечными и содержать НДС. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    41.1

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»"

    Кол-во: 0

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