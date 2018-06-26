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Номер извещения
ГП806702
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 89144203883
Факс
--
Адрес электронной почты
OstroumovaTG@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Остроумова Татьяна Георгиевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2018 07:00 GMT +326.06.2018 07:0026.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806702Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 07:0026.06.2018 07:0026.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806702Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 16:0003.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806702Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806702Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации 19 (девятнадцати) лесных участков, в том числе разработка: проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, деклараций лесных участков для строительства объекта: «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). Железнодорожные пути общего и необщего пользования»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Тех. задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: Хабаровский край, Ванинский район Срок выполнения работ: 50 календарных дней от даты заключения договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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