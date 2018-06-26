Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс 40 % / Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех скидок и всех расходов Исполнителя по реализации проекта. Все цены и суммы в предложении должны быть в рублях, конечными и содержать НДС. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН.