на оказание услуг по подготовке документации по трансфертному ценообразованию за 2017 год по контролируемым сделкам АО «МАШ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806589810 Уникальный номер закупки 1736 Номер закупки Наименование закупки на оказание услуг по подготовке документации по трансфертному ценообразованию за 2017 год по контролируемым сделкам АО «МАШ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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