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Номер извещения
31806589810
Уникальный номер закупки
1736
Наименование закупки
на оказание услуг по подготовке документации по трансфертному ценообразованию за 2017 год по контролируемым сделкам АО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-22-46
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Берёза Наталья Николаевна,nn.bereza@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на оказание услуг по подготовке документации по трансфертному ценообразованию за 2017 год по контролируемым сделкам АО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589810Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по подготовке документации по трансфертному ценообразованию за 2017 год по контролируемым сделкам АО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на оказание услуг по подготовке документации по трансфертному ценообразованию за 2017 год по контролируемым сделкам АО «МАШ»
Начальная цена
3 491 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Наименование заказчика
АО Шереметьево Безопасность
Все закупки и тендеры АО Шереметьево Безопасность
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шереметьево-2, владение 3, комната 114
141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шереметьево-1, а/я 60
69.20
69.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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