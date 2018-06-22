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Номер извещения
ГП806691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка измерителей ручной клади пассажиров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
+7 3452 29-89-04
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Nemchenko@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немченко Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка измерителей ручной клади пассажиров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 14:00 GMT +322.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806691Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерителей ручной клади пассажировСургут
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 14:0022.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806691Дата и время вскрытия заявок Поставка измерителей ручной клади пассажировСургут
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 21:5922.06.2018 21:5922.06.2018 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806691Подведение итогов не позднее Поставка измерителей ручной клади пассажировСургут
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерителей ручной клади пассажиров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
25.99.29.190
Документация лота
Кол-во: 0
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