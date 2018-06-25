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Номер извещения
ГП806689
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мониторов контроля пламени со встроенным датчиком УФ диапазона для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 903 102-76-89
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пригарин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Поставка мониторов контроля пламени со встроенным датчиком УФ диапазона для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 17:00 GMT +325.06.2018 17:0025.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806689Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мониторов контроля пламени со встроенным датчиком УФ диапазона для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 17:0025.06.2018 17:0025.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806689Дата и время вскрытия заявок Поставка мониторов контроля пламени со встроенным датчиком УФ диапазона для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806689Подведение итогов не позднее Поставка мониторов контроля пламени со встроенным датчиком УФ диапазона для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мониторов контроля пламени со встроенным датчиком УФ диапазона для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, строение 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
33.20.62.230
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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