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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806680
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на поставку Уголков 125х10 ст 3пс для объекта ЦКАД5 ПК 615+52,31
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 514-03-83 доб. 3593
Факс
+7 495 514-03-83
Адрес электронной почты
l.kamentseva@trkstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменцева Любовь Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Уголок 125х10 ст 3пс ГОСТ 535-2005 ГОСТ 85209-93
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уголок 125х10 ст 3пс ГОСТ 535-2005 ГОСТ 85209-93
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно Приложению №2.1. Заявка на трубу 159х5 ЦКАД-3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно Приложению №2.1. Заявка на трубу 159х5 ЦКАД-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСКАПСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 651
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