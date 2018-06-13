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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений на поставку Уголков 125х10 ст 3пс для объекта ЦКАД5 ПК 615+52,31

    Запрос ценовых предложений на поставку Уголков 125х10 ст 3пс для объекта ЦКАД5 ПК 615+52,31

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806680Дата и время окончания срока приема заявок Уголок 125х10 ст 3пс ГОСТ 535-2005 ГОСТ 85209-93МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806680

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений на поставку Уголков 125х10 ст 3пс для объекта ЦКАД5 ПК 615+52,31

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Юридический адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Почтовый адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 514-03-83 доб. 3593

    Факс

    +7 495 514-03-83

    Адрес электронной почты

    l.kamentseva@trkstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каменцева Любовь Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Уголок 125х10 ст 3пс ГОСТ 535-2005 ГОСТ 85209-93

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806680Подведение итогов не позднее Уголок 125х10 ст 3пс ГОСТ 535-2005 ГОСТ 85209-93Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уголок 125х10 ст 3пс ГОСТ 535-2005 ГОСТ 85209-93

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявка на трубу 159х5 ЦКАД-3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявка на трубу 159х5 ЦКАД-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявка на трубу 159х5 ЦКАД-3
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголок 125x10 СтЗпс ГОСТ 535-2005 ГОСТ 85209-93"

    Кол-во: 651

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