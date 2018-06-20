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    Главная / Торги / Закупка пиломатериалов

    Закупка пиломатериалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806679Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пиломатериаловЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806679

    Уникальный номер закупки

    301

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка пиломатериалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-заявка

    Приложение 2-анкета

    ТФ договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-59-74

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Raspopov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Распопов Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка пиломатериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 11:00 GMT +320.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806679Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пиломатериаловЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806679Дата и время вскрытия заявок Закупка пиломатериаловЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 15:0031.07.2018 15:0031.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806679Подведение итогов не позднее Закупка пиломатериаловЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 15:0031.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806679Подведение итогов не позднее Закупка пиломатериаловЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка пиломатериалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    16.1

    Лесоматериалы, распиленные и строганые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска 80х120, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Брус 200х200, береза, сорт 2, ГОСТ 2695-83"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Доска 25х150, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Доска 50х150, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Доска 50х150, береза, сорт 2, ГОСТ 2695-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Доска 50х100, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Доска 32х200, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Доска 25х150, береза, сорт 2, ГОСТ 2695-83"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Доска 25х100, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Доска 25х100, береза, сорт 2, ГОСТ 2695-83"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "Брус 200х200, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Брус 150х150, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Брус 150х150, береза, сорт 2, ГОСТ 2695-83"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Брус 130х150, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Брус 100х100, сосна, сорт 2, ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 31

    "Позиция 16"

    "Брус 100х100, береза, сорт 2, ГОСТ 2695-83"

    Кол-во: 3

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    Прием заявок:
    28.06.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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