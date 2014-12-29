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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321

    Открытый аукцион с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2014 15:0029.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423050Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП423050

    Уникальный номер закупки

    40

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 657-94-94 доб. 2768

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Borshchevich_M_A@oaomoek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борщевич Марина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2014 15:00 GMT +329.12.2014 15:0029.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423050Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2014 18:0029.12.2014 18:0029.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП423050Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321 Москва

    Дата и время проведения

    30.12.2014 12:0030.12.2014 12:0030.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП423050Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321 Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423050Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423050Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Грузовой бортовой ГАЗ 33104 № инв.ЦБ0118321

    Начальная цена

    243 670,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 184,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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